Marta Riopérez, diseñadora de interiores: "Pensar que pintar de blanco una casa pequeña la hace más grande es el mayor error"

Pintar las paredes de blanco cuando una casa es pequeña sigue siendo uno de los consejos más repetidos.

Sin embargo, lo que durante años se ha considerado una norma casi universal del interiorismo, hoy empieza a ponerse en duda. Y no por cualquiera, sino por dos de las voces más influyentes del sector en España.

Los expertos en decoración Marta Riopérez y Lorenzo Castillo, jurados del talent de TVE DecoMasters, han lanzado una advertencia clara tras enfrentarse a uno de los retos más complejos del programa.

Los concursantes debían transformar un loft de apenas 30 metros cuadrados. Su conclusión rompe con todo lo que creíamos saber.

"Hay que engañar a los ojos", coinciden los expertos, echando por tierra uno de los errores más comunes a la hora de reformar o redecorar una vivienda.

El gran error

Cuando alguien se enfrenta a un salón pequeño, la respuesta más habitual suele ser inmediata: paredes blancas y muebles ligeros. Una fórmula aparentemente lógica que, según los expertos, puede resultar contraproducente.

Durante la prueba de eliminación del programa, en la que los concursantes debían sacar el máximo partido a pequeños espacios con un presupuesto limitado, este error quedó en evidencia. Muchos optaron por soluciones previsibles que no lograron generar sensación de amplitud real.

Fue entonces cuando Lorenzo Castillo desmontó el mito con una afirmación contundente: "La gente a veces piensa que los colores claros, los blancos, ayudan en espacios pequeños y en espacios con poca luz natural, eso es un grave error".

Lejos de ampliar visualmente, el blanco puede generar espacios fríos, planos y sin profundidad, especialmente cuando la luz natural escasea.

El interiorista fue más allá al explicar cuál es la alternativa correcta: "Lo que hay que utilizar son colores más intensos, más fuertes, de tonalidades cálidas. Esos son los colores agradables que nos van a hacer este espacio más acogedor y sobre todo más grande".

La clave, por tanto, no está en aclarar, sino en aportar personalidad y contraste. Tonos envolventes, bien aplicados, pueden crear profundidad visual y hacer que una estancia parezca más amplia de lo que realmente es.

Menos piezas, pero más fuerza

El color no es el único error habitual. La elección del mobiliario también juega un papel decisivo en la percepción del espacio.

Existe la creencia de que llenar una habitación pequeña con muebles diminutos ayuda a "no recargar". Sin embargo, Marta Riopérez advierte de que esta estrategia puede tener el efecto contrario.

"No hay que tener miedo de ocupar el espacio. Mucho mejor una buena pieza potente, que no muchas pequeñitas que pierden todo el estilo de la habitación", aseguró la experta.

La acumulación de elementos pequeños genera ruido visual y rompe la armonía del conjunto. En cambio, apostar por piezas con presencia (aunque sean menos) aporta orden, coherencia estética y una sensación de espacio más limpio.

Este enfoque se pudo ver claramente en algunas de las propuestas mejor valoradas del programa. Por ejemplo, el uso de espejos estratégicamente colocados o combinaciones de colores atrevidas logró transformar por completo la percepción del espacio.

Detalles que lo cambian todo

Más allá del color y los muebles, los expertos insisten en que hay zonas olvidadas que pueden marcar la diferencia.

En este sentido, la arquitecta e interiorista Teresa Sapey, invitada en el programa, aportó una visión complementaria centrada en los pequeños detalles: "Hay que poner detalles en los pasillos, en techos, si tienes garaje... Si uno le pone una chispa a esos lugares puede cambiarte totalmente la sensación del espacio".

Estos puntos, a menudo ignorados, pueden convertirse en aliados clave para generar continuidad visual y enriquecer el diseño global de la vivienda.

El reto de los 30 metros cuadrados ha servido, en definitiva, para desmontar algunos de los mitos más arraigados en decoración. Ni el blanco es siempre la mejor opción ni los muebles pequeños son la solución universal.

La verdadera clave está en saber jugar con los elementos, crear contrastes y, como insisten los expertos, "engañar a los ojos". Porque en interiorismo, lo importante no es solo el tamaño real del espacio, sino cómo lo percibimos.