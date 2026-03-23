Colas en Leroy Merlin por sus nuevas lámparas led recargables: cuestan 9 € y dan un toque cálido a cualquier estancia

Las lámparas LED se han convertido en una de las opciones favoritas en decoración del hogar y no solo por su diseño. Su principal ventaja es el ahorro energético: consumen hasta un 80 % menos que las bombillas tradicionales, lo que se traduce en una factura de la luz mucho más baja en el día a día.

En este contexto, cada vez más personas priorizan soluciones prácticas que, además de decorar, faciliten el día a día en casa. Las lámparas LED responden a esa necesidad.

Pero más allá del consumo, este tipo de iluminación destaca por su larga duración; su luz uniforme y agradable es ideal para crear ambientes mucho más acogedores, convirtiéndolas en una alternativa más eficiente y perfecta para dar más calidez y personalidad a cualquier estancia de la casa.

Una de las claves de su popularidad está también en la evolución de los modelos, especialmente los recargables. Estas lámparas resultan más sostenibles, ofrecen un encendido inmediato y destacan cada vez más por su resistencia. Una opción práctica para el día a día sin renunciar al estilo.

De hecho, firmas especializadas en bricolaje y decoración han ampliado ya su oferta con diseños accesibles y versátiles. Es el caso de Leroy Merlin, que ha incorporado varios modelos de lámparas LED por menos de 10 euros pensadas para adaptarse a distintos ambientes del hogar. Propuestas sencillas, actuales y fáciles de integrar que permiten crear espacios más acogedores y con personalidad sin grandes cambios y sin obras.

Las lámparas inalámbricas de Leroy Merlin

Este primer modelo de mesa es tipo LED y táctil, destaca por su diseño minimalista y versátil, con una estructura y pantalla en tono gris mate que encaja fácilmente en estilos decorativos modernos. Su formato, de apenas 26 centímetros de altura, la convierte en una opción práctica tanto para mesillas de noche como para rincones del salón o incluso mesas auxiliares, aportando una luz cálida y acogedora de 3000K ideal.

Cuenta también con un control táctil y tres niveles de intensidad, lo que permite adaptar la iluminación según el momento del día. Se puede colocar en cualquier lugar sin depender de enchufes, incorpora tecnología LED de bajo consumo y con buena autonomía. En cuanto a su precio, este es de 9,99 euros.

Lámpara de mesa táctil LED con control de la intensidad, de Leroy Merlin.

El segundo modelo que encontramos por el mismo precio es un diseño de inspiración retro que tampoco pasa desapercibido. Viene combinado con una base en tono terracota que cuenta con una pantalla blanca y un diseño redondeado. Una lámpara perfecta para aportar personalidad en cualquier espacio e ideal para dar un toque de color a estanterías, mesas auxiliares o incluso terrazas y balcones.

Esta funciona también sin cables pero, en este caso, con batería recargable y ofrece hasta seis horas de autonomía, lo que también facilita moverla según las necesidades del momento. Cuenta con una luz neutra de 4.000 K. Todo ello por 9,99 euros, otra opción asequible para quienes buscan renovar pequeños detalles del hogar sin grandes gastos.

Lámpara de mesa sin cable LED de Leroy Merlin.

El tercer modelo apuesta por una estética más elegante y sobria, con un diseño de inspiración industrial que combina una base oscura con un cuerpo en acabado cromado y pantalla blanca. Una de las características únicas de este modelo es su formato telescópico que permite ajustarla en dos alturas, convirtiéndola en una opción perfecta y discreta tanto para escritorios, mesillas como zonas de trabajo en casa.

También destaca por su sistema táctil y su funcionamiento sin cables. Ofrece un tipo de luz cálida de 2.800 k, más tenue y pensada para crear ambientes relajados. Se carga mediante USB en poco tiempo y, aunque su autonomía es más limitada, cumple como punto de luz puntual por solo 9,99 euros.

Lámpara de mesa sin cable táctil LED de Lidl.

Opciones que confirman que la iluminación ha dejado de ser un simple elemento funcional para convertirse en un recurso clave dentro de la decoración. A veces, un pequeño cambio como este es suficiente para transformar por completo un espacio en casa y hacerlo más acogedor, más cálido y mucho más personal.

Y es que, no hace falta gastar mucho ni complicarse demasiado para notar la diferencia. Con soluciones asequibles y fáciles de integrar como estas, es posible renovar cualquier rincón y adaptarlo al estilo de cualquier vivienda.