Un carpintero con 25 años de experiencia: "Antes instalar una puerta nueva costaba 120 euros, ahora supera los 250"

Cambiar las puertas de casa puede parecer una reforma aparentemente sencilla y menor, sin embargo, se ha convertido en una de las obras domésticas que más han visto aumentado su coste en los últimos años. Un aumento en los precios que los propios profesionales resumen de forma clara: "Antes cobraba 120 euros y ahora pasan de 250".

Esto es precisamente lo que confirma Luis, un carpintero con más de 20 años de experiencia, que no duda en señalar cómo el precio de cambiar algo tan, aparentemente sencillo, como una puerta interior ahora se ha disparado. "Antes instalaba puertas por unos 120 euros la unidad, ahora pasan de 250 euros sin problema", asegura.

Y es que, como recalca este profesional, uno de los errores más habituales entre los clientes que solicitan este tipo de trabajos es pensar que solo se paga por colocar una puerta. Una percepción que no tiene en cuenta todo lo que hay detrás: materiales más caros, herrajes de mejor calidad, costes de transporte al alza y un nivel de exigencia técnica mucho mayor que hace apenas una década.

Entrada y puerta interior en una casa.

Una combinación de factores que han tensionado en los últimos años toda la cadena de producción. Todo ello sumado al encarecimiento de la madera en los últimos años, principal material de las puertas interiores.

Según datos del sector, variedades como el pino radiata o el roble han subido hasta un 20% en España. Todo ello, en un contexto marcado por la alta demanda internacional, los problemas de suministro y el aumento de los costes energéticos, que encarece consecuentemente también todo el proceso: fabricación, electricidad y transporte.

Sala de estar con puerta interior.

Según Habitissimo, sustituir una puerta interior cuesta de media unos 350 euros, aunque el precio puede oscilar entre 150 y 600 euros en función del material, el sistema de apertura o la complejidad del trabajo.

Idealista maneja cifras similares, con opciones más económicas en MDF y precios que pueden alcanzar los 600 euros en madera maciza. Por su parte, Cronoshare sitúa el coste medio en España entre 300 y 900 euros, dependiendo del tipo de puerta y de la instalación necesaria.

Además, el precio varía mucho según el tipo de puerta. Mientras una puerta de entrada puede costar entre 600 y 1.500 euros e incluso puede alcanzar los 4.800 euros en modelos acorazados, las de aluminio o PVC se sitúan entre 200 y 900 euros.

A este gasto hay que añadir la mano de obra: un carpintero puede cobrar entre 25 y 50 euros por hora y por realizar la instalación completa, incluyendo la retirada de la puerta antigua. Un aspecto que puede elevar el coste entre 200 y 300 euros o sumar entre 60 y 140 euros adicionales por unidad.