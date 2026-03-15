Marina Zamora, arquitecta: "Para que el baño se vea más grande cuelga los muebles y añade espejos grandes"

Tener un baño pequeño no tiene por qué ser sinónimo de incomodidad ni de renunciar al estilo. Una idea que hace años parecía difícil de creer, pero que cada vez respaldan más expertos del sector. Entre ellos, la arquitecta Marina Zamora, fundadora de Sezam Studio.

Una realidad que viven miles de propietarios en España, obligados en muchos casos a adaptarse a pisos pequeños por el encarecimiento de la vivienda. Es entonces cuando aplicar algunos trucos clave de expertos en decoración y arquitectura puede transformar por completo estos ambientes y hacer que parezcan más amplios.

En este sentido, la luz, los colores, los materiales e incluso la forma en la que se distribuyen o ubican los muebles influye mucho más de lo que se puede imaginar en la percepción final del espacio. Para sacarle el máximo partido al baño, la experta desvela en Arquitectura y Diseño algunos de los recursos que utiliza para que se vea mucho más amplio.

Baño con muebles elevados.

Uno de los primeros aspectos en los que pone el foco es el color. "Uso tonos claros y neutros que reflejan la luz y amplían visualmente el espacio. También incorporo espejos grandes", explica. Según la arquitecta, este tipo de espejos ayuda a duplicar la sensación de profundidad y contribuye a distribuir mejor la luz en la estancia.

En este tipo de espacios, además, la iluminación juega un papel clave. Para Zamora, una luz cálida y bien distribuida es fundamental. "Si puedo, añado puntos de luz decorativos y retroiluminación en el espejo", detalla.

Baño moderno con detalles de madera y un espejo amplio.

Sin embargo, si hay un recurso que puede cambiar por completo la percepción del baño, es "elegir el mobiliario suspendido" y apostar por piezas con "líneas sencillas". Este tipo de distribución "deja más superficie a la vista y aligera visualmente el ambiente".

En lo que respecta a la iluminación, la arquitecta insiste en que mejorarla no siempre requiere grandes reformas y asegura que "puede marcar una gran diferencia en cómo percibimos el espacio".

Baño con espejo retroiluminado.

Para conseguirlo, recomienda "sustituir la luz general por una más cálida y difusa". En estos casos, aconseja evitar la clásica luz de techo fría y plana y optar por una bombilla LED cálida (3000K) y si es posible, "con difusor o pantalla opal". Se trata de una opción que ayuda a suavizar el ambiente y a crear una sensación mucho más agradable en el baño.

En el caso de la iluminación del espejo, la experta señala que, si no es posible empotrar la luz, se puede optar por "espejos retroiluminados o apliques laterales". Este tipo de iluminación "evita sombras y, además, aporta un efecto visual muy actual y sofisticado".

Si el espacio lo permite, añadir pequeñas lámparas portátiles o tiras LED adhesivas puede cambiar por completo la sensación del baño. Eso sí, siempre es importante que sean seguras para zonas húmedas, advierte.

Otra opción que recomienda Zamora es apostar por la iluminación indirecta o decorativa, como velas LED, tiras de luz bajo el mueble del lavabo o puntos de luz suaves cerca del suelo. Detalles sencillos que crean un ambiente más cálido y relajante.

En el caso de los baños pequeños que no tengan luz natural, una buena iluminación puede transformar por completo la experiencia del espacio y con la ventaja de que se puede conseguir sin hacer obras.

Jugar con los materiales y acabados también puede ser clave para ayudar a reflejar la luz y generar mayor sensación de profundidad. En este sentido, los espejos tienen un papel clave: "Los espejos grandes o de pared completa son un recurso clave porque duplican visualmente el espacio y multiplican la luminosidad", explica.

También ocurre lo mismo con los revestimientos. "Suelo recomendar formatos grandes, colocados en sentido horizontal si el baño es estrecho, o vertical si buscamos ganar altura". Un detalle a lo que se suman los acabados brillantes o satinados, que ayudan a reflejar mejor la luz natural o artificial. Todo ello, combinado con colores claros en paredes y suelos, contribuye a crear una mayor sensación de amplitud y sin necesidad de mover una sola pared.