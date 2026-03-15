Un cerrajero, sobre lo que gana por abrir una puerta: "En un día cobro 150 €, asumimos muchas responsabilidades"

Olvidar las llaves dentro de casa o dejarlas puestas es una de las situaciones en la que casi todos nos hemos encontrado alguna vez. Es en esos momentos cuando toca llamar de urgencia al cerrajero para poder volver a entrar en casa lo antes posible. Sin embargo, el precio de este tipo de intervenciones en los últimos años ha dado mucho de qué hablar.

Y es que, no es lo mismo abrir una puerta que se ha cerrado de golpe que hacerlo cuando la cerradura está echada con llave. En este último caso, el proceso suele ser más complejo, mientras que cuando la puerta simplemente se ha cerrado, los cerrajeros recurren a lo que se conoce como apertura de resbalón, una técnica que permite abrir la puerta empujando el mecanismo de la cerradura sin necesidad de romperla y en pocos segundos.

Es precisamente sobre este tipo de intervención sobre el que Sergio Aguirre, cerrajero profesional y creador de contenido en redes sociales (@sergiocerrajero24h), ha publicado un vídeo viral. En él explica cuánto cobra por realizar este servicio un domingo por la tarde, una de las situaciones más habituales y que, según advierte, supera los 100 euros.

En el vídeo, Sergio Aguirre explica que muchas personas se sorprenden cuando escuchan el precio de este tipo de servicios, especialmente cuando se realizan fuera del horario habitual o en días festivos. Según cuenta, es habitual que algunos clientes comparen este tipo de trabajos con otros servicios cotidianos menos costosos, algo que, en su opinión, no siempre refleja la realidad del oficio.

"Yo cuando tenía un restaurante, también puse muchos cafés a 1,50 euros pero es que la cerrajería es un negocio completamente distinto", explica. Y es que, según detalla, en este tipo de intervenciones el profesional es quien se desplaza hasta el domicilio del cliente y acude, además, en una situación de urgencia.

#ValorDelTrabajo #ExpertosEnPuertas ♬ sonido original - Sergio Aguirre | Cerrajero @sergiocerrajero24h ¿Te has preguntado por qué el servicio de un cerrajero puede costar más un domingo por la tarde? Como cerrajero profesional, quiero contarte mi perspectiva y ayudarte a entender el valor real de nuestro trabajo. Antes de sorprenderte por el costo, considera todo el esfuerzo y profesionalismo detrás de cada servicio. ¿Tienes dudas o curiosidad sobre la cerrajería? Déjame tus preguntas en los comentarios #Cerrajería

El cerrajero insiste en que este tipo de servicios implican también una serie de responsabilidades que muchas veces pasan desapercibidas. "Soy yo el que acude a tu domicilio, eres tú el que me llamas y además estás en una situación de urgencia", comenta.

A esto se suma, explica, la responsabilidad que asume el profesional durante la intervención. "Yo soy cerrajero y yo te voy a abrir la puerta pero asumiendo muchas responsabilidades que van implícitas en ese precio", señala. Entre ellas, por ejemplo, cualquier daño que pueda producirse en la puerta o en alguno de sus mecanismos durante la apertura.

Por último, el propio cerrajero revela el precio que cobra en uno de los casos más habituales: quedarse fuera de casa un fin de semana. "Si estás pensando en por qué somos caros, ahí van todas las razones", afirma antes de explicar que el coste de una apertura de resbalón sin descerraje en domingo por la tarde, según sus tarifas, es de 150 euros.

Cuánto gana un cerrajero en España

El sueldo de un cerrajero depende de varios factores, como la ciudad en la que trabaje, la experiencia del profesional, el horario al que se realice el servicio o si trabaja por cuenta propia o para una empresa. Aún así, en términos generales, el salario medio anual de estos profesionales en España se sitúa entre 17.000 y 20.000 euros brutos al año.

En el caso de los cerrajeros que empiezan en la profesión, los ingresos suelen ser más bajos. Los profesionales con menos experiencia suelen registrar sueldos anuales que se mueven entre los 15.000 y los 17.000 euros brutos.

Sin embargo, las cifras más altas suelen corresponder a los cerrajeros autónomos con más años de experiencia o con una cartera de clientes ya consolidada. En los casos más favorables dentro del sector, algunos profesionales alcanzan ingresos anuales que pueden superar incluso los 40.000 euros, especialmente cuando realizan servicios urgentes o trabajan en horarios especiales como noches, festivos o fines de semana.

El truco que recomiendan los cerrajeros

Más allá de la recomendación de acostumbrarse a comprobar siempre que las llaves estén en el bolsillo antes de cerrar la puerta, otro truco que recomiendan algunos cerrajeros es dejar siempre las llaves en un lugar fijo cerca de la entrada de la vivienda, como un pequeño cuenco o un colgador de llaves. Una forma fácil de recordar cogerlas antes de salir y reducir el riesgo.

Sin embargo, también puede ser útil instalar un sistema de cierre que requiera la llave para bloquearse desde fuera, algo habitual en algunas cerraduras modernas. Este tipo de mecanismos impiden que la puerta se cierre completamente si no se utiliza la llave.

Cerraduras inteligentes

Las cerraduras inteligentes son cada vez más una opción también popular para evitar quedarse fuera de casa. Este tipo de sistemas permiten abrir la puerta sin necesidad de utilizar una llave física, ya que funcionan mediante el teléfono móvil, un código numérico, una tarjeta o incluso una huella dactilar.

Gracias a este tipo de tecnología, es posible abrir la puerta desde una aplicación en el móvil. Algunas cerraduras también permiten generar códigos temporales para visitas, familiares o personal de mantenimiento. Otra de sus ventajas es que muchas de ellas permiten controlar el acceso de forma remota.

Aunque su instalación supone una inversión mayor que una cerradura tradicional, cada vez más hogares optan por este sistema por su comodidad y seguridad, especialmente en viviendas donde viven varias personas.