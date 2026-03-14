Noé Prades, interiorista: "Ni se te ocurra pegar los muebles a la pared en salones pequeños; el espacio parecerá peor aprovechado"

Los salones pequeños son, sin duda, una de las realidades más comunes en la mayoría de viviendas actuales en España. Sin embargo, no tienen por qué resultar agobiantes. Y es que, bien aprovechados pueden convertirse en una oportunidad única para usar la decoración como aliada, ganar amplitud visual y aportar personalidad al espacio.

Algo de lo que sabe y mucho el interiorista Noé Prades (@noeprades_design), quien detalla algunas de sus estrategias decorativas para conseguir que espacios como el salón parezcan más grandes visualmente, algo de lo que habla en Arquitectura y Diseño.

Para el experto, la clave esta en dar a la distribución del mobiliario la importancia que merece y evitar pegar los muebles a la pared para ampliar el espacio visual. Un error común del que invita a huir: "Pegar todos los muebles a las paredes es un error. Se cree que deja más espacio libre en el centro, pero el espacio queda sin cohesión, con sensación de 'vacío frío' en el centro y mal flujo visual".

Dos distribuciones comodín

Prades propone un truco eficaz para este tipo de salones. En el caso de que el salón tenga menos de 15 m², la solución que recomienda el experto se basa en "optimizar la circulación y maximizar la funcionalidad, eligiendo cuidadosamente cada pieza para no saturar el espacio".

A partir de ese truco, el interiorista distingue entre dos tipos de distribuciones comodín: para salones rectangulares y alargados, recomienda la distribución lineal con "un sofá contra una pared larga y la TV con un mueble bajo en la pared opuesta". Una distribución que asegura que siempre funciona.

La segunda distribución sería en L y sirve para sacar el máximo partido a los espacios cuadrados o ligeramente rectangulares: "El sofá en forma de L se ubica pegado a dos paredes y se añade un mueble TV frente al lado largo".

Una opción que aporta mayor funcionalidad al espacio y aprovecha las esquinas dejando la zona central libre. De esta forma "evitamos caer en el temido vacío frío", para lo cual recomienda utilizar "una mesa de centro ligera o prescindible", que favorezca una fácil circulación por el salón.

La importancia de la luz

Otro de los elementos en los que el interiorista invita a centrarse es en la luz, esta es clave a la hora de decorar y distribuir los elementos en un salón pequeño. En este caso, tanto la luz natural como la artificial pueden favorecer el resultado final:

"Ambos tipos de luz favorecen a un salón pequeño, haciéndolo parecer más espacioso. Además, es importante crear diferentes puntos de luz artificial repartidos en el espacio y que sean tenues, nunca una sola iluminación puesta directamente en el techo", advierte.

Otra de las recomendaciones clave de Prades parte de la importante de elegir piezas que ayuden a crear esa imagen de ligereza visual en el salón: "En un salón pequeño hay que evitar lo innecesario y elegir piezas que combinen ligereza visual con funcionalidad real". En concreto, recomienda decantarse por "sofás compactos de 2 a 3 plazas, con líneas limpias y con patas altas".

Al mismo tiempo, recomienda huir de los clásicos "sofás grandes tipo rinconeras XL" porque "rompen la escala del espacio y dificultan la circulación". Lo mismo sucede con las "mesas de centro grandes y macizas, ocupan demasiado espacio central".

Con todas estas recomendaciones, el interiorista recuerda que la clave para que un salón pequeño funcione no está en llenarlo de muebles, sino en elegir bien cada elemento. Una distribución pensada, piezas proporcionadas al espacio y una iluminación bien trabajada pueden transformar por completo la percepción de la estancia.

Pequeños ajustes y decisiones estratégicas que, incluso en los salones más pequeños, pueden conseguir ganar amplitud visual, mejorar la circulación y convertirse en espacios cómodos y llenos de personalidad.