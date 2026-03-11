Manuel García, interiorista: "La mejor planta para interior es la 'costilla de Adán', es preciosa y no necesita tantos cuidados"

Salón con una Costilla de Adán en un rincón.

Durante años, las plantas de interior han sido un simple complemento decorativo. Sin embargo, en el diseño actual han pasado a convertirse en auténticos protagonistas del espacio.

Ya no se trata solo de añadir un toque verde, sino de elegir especies capaces de transformar por completo una estancia.

Entre todas ellas, hay una que destaca por encima del resto en los proyectos de interiorismo contemporáneo: la Monstera deliciosa, más conocida como Costilla de Adán.

El interiorista Manuel García, conocido por su estilo equilibrado y su atención al detalle, la considera uno de los recursos más eficaces para dar carácter a una casa sin necesidad de recargarla con muebles u objetos.

Según explica en varias intervenciones y proyectos, esta planta posee algo que pocas especies logran: presencia visual, versatilidad y una conexión inmediata con la naturaleza dentro del hogar.

Transforma cualquier rincón

"Es una planta que llena el espacio por sí sola. Su porte y el dibujo de sus hojas la convierten en un elemento arquitectónico más dentro de la vivienda", resume el diseñador.

Uno de los motivos principales por los que la Costilla de Adán se ha convertido en una favorita del interiorismo es su fuerte impacto visual.

Sus hojas grandes, brillantes y perforadas crean una silueta muy reconocible que aporta dinamismo y personalidad a cualquier estancia.

Para Manuel García, esta característica la convierte en algo más que una planta decorativa: es casi una pieza escultórica viva. Por eso suele utilizarla como punto focal dentro de una habitación.

Cuando hay un rincón vacío o un espacio que parece "muerto", colocar una Monstera de gran tamaño puede resolver el problema de forma inmediata. La planta aporta volumen, textura y movimiento sin necesidad de añadir muebles adicionales.

Costilla de Adán, planta. iStock

Este recurso es especialmente útil en salones amplios, entradas o rincones junto a una ventana donde la decoración suele quedar incompleta.

Además, su crecimiento vertical y su porte elegante permiten que funcione tanto en macetas grandes en el suelo como sobre soportes o mesas auxiliares.

Encaja en cualquier estilo

Otro de los grandes puntos fuertes de la Monstera deliciosa es su enorme capacidad de adaptación a distintos estilos. Manuel García destaca que pocas plantas tienen una estética tan versátil.

En interiores minimalistas, donde predominan las líneas rectas y los colores neutros, la Costilla de Adán introduce una forma orgánica que rompe la rigidez visual.

En ambientes clásicos o rústicos, en cambio, aporta un contraste fresco y contemporáneo que rejuvenece el conjunto.

Por otro lado, el interiorista recomienda prestar atención al macetero para potenciar esta versatilidad. Un recipiente de cemento o cerámica en tonos grises encaja perfectamente en decoraciones industriales o modernas.

Si el objetivo es crear un ambiente más mediterráneo o natural, los maceteros de mimbre o fibras vegetales funcionan especialmente bien.

El resultado es una planta capaz de adaptarse a prácticamente cualquier tipo de vivienda, desde pisos urbanos hasta casas de campo.

La clave del diseño

Más allá de lo estético, Manuel García defiende el papel de las plantas dentro del llamado diseño biofílico. Este concepto, cada vez más presente en la arquitectura y el interiorismo, busca reforzar la conexión entre las personas y la naturaleza dentro de los espacios habitados.

La Monstera deliciosa es especialmente adecuada para este propósito. Su color verde intenso transmite calma y bienestar, mientras que su crecimiento relativamente sencillo permite mantenerla en buen estado incluso para quienes no tienen mucha experiencia con plantas.

Además, su tamaño y sus hojas amplias generan una sensación de frescura que ayuda a suavizar ambientes muy urbanos o cargados de elementos artificiales.

Por este motivo, muchos interioristas la utilizan para humanizar espacios y hacerlos más acogedores.

El truco decorativo

Uno de los consejos más curiosos que Manuel García comparte con frecuencia demuestra que no siempre hace falta tener la planta completa para aprovechar su potencial decorativo.

Su recomendación consiste en cortar una sola hoja de Monstera y colocarla en un jarrón de cristal con agua. Este gesto tan sencillo crea un pequeño bodegón natural muy elegante.

La hoja, gracias a su tamaño y su forma característica, llena visualmente el recipiente y se convierte en un centro de mesa minimalista y sofisticado. Este recurso funciona especialmente bien en mesas de comedor, aparadores o mesas de centro.

Además, la hoja puede mantenerse fresca durante bastante tiempo si se cambia el agua con regularidad.

Para quienes buscan una decoración sencilla pero con impacto visual, es una solución rápida y muy efectiva.

Aunque la Costilla de Adán lleva décadas presente en las casas, en los últimos años se ha convertido en uno de los iconos del interiorismo contemporáneo.

Su presencia constante en revistas de decoración, hoteles de diseño y viviendas modernas no es casualidad. Combina estética, facilidad de cuidado y una capacidad única para transformar un espacio con muy pocos elementos.

Por eso, para interioristas como Manuel García, sigue siendo una apuesta segura. Una planta que no solo decora, sino que aporta carácter, equilibrio y una sensación de naturaleza dentro del hogar.