Un electricista avisa: "Si se te va la luz y no salta el automático, te has pasado de la potencia contratada"

Que se vaya la luz en casa sin saltar el automático es un problema más común de lo que parece y que perjudica especialmente el funcionamiento de los electrodomésticos, el simple uso cotidiano de la vivienda o que incluso puede llegar a generar posibles averías si se repite con frecuencia.

Juanjo, electricista y creador de contenido en @juanjo_grounding ha explicado una de las causas más frecuentes que pueden esconderse detrás de este problema. Y es que lejos de tratarse de un apagón general o de un fallo de la compañía eléctrica, en muchos casos el verdadero origen del problema se encuentra en la propia potencia contratada en la vivienda.

El experto explica que, cuando se va la luz en casa y no ha saltado ningún interruptor del cuadro eléctrico, lo más probable es que el problema esté en el contador. En concreto, señala que en muchos casos se debe a que se ha activado el limitador de potencia.

"Ha saltado el ICP del contador y eso se debe a que te has pasado de la potencia que tienes contratada", explica Juanjo.

Se te va la luz de casa y en el cuadro está todo subido?? Eso es porque ha saltado el icp (interruptor de control de potencia) integrado en el contador !! Has consumido más potencia de la contratada y salta!!! Cómo solucionarlo? Baja el automático general de tu vivienda , espera unos segundos y vuelve a subirlo !! Así vuelves a tener luz. Dos maneras de prevenirlo : 1- llama a tu compañía y pide un aumento de potencia , claramente lleva un coste . 2- mira la potencia de tus electrodomésticos e intenta no tener en marcha varios de ellos a la vez para no pasarte de potencia y que salte de nuevo.

La solución, según el electricista, es mucho más sencilla de lo que parece y puede hacerse en apenas unos segundos desde el propio cuadro eléctrico de la vivienda y sin necesidad de contactar con un electricista especializado: "Vete al cuadro general, baja el automático general, espera unos segundos y vuelve a subirlo y así reinicia y vuelve la luz".

Cuando ocurre este corte en la luz, el electricista también señala que hay formas de evitar que vuelva a suceder. Según explica, este problema está directamente relacionado con la potencia eléctrica contratada en la vivienda y con el uso simultáneo de varios aparatos que consumen mucha energía.

Por lo que "hay dos maneras de prevenirlo: tienes poca potencia contratada, así que llama a tu compañía y pide que la suban. Eso sí, te va a costar dinero", advierte. La segunda manera de prevenirlo, en cambio, es gratis: "No conectes todos los electrodomésticos a la vez. Mira los consumos para no pasarte de la potencia contratada y así no te saltará la luz".

De esta forma, controlar el uso de los electrodomésticos o revisar la potencia contratada puede evitar estos apagones tan molestos e inesperados dentro de casa. Hay que tener en cuenta, que aparatos como el horno, la vitrocerámica, el aire acondicionado o la lavadora concentran gran parte del consumo eléctrico de una vivienda.

Esta es la razón principal por la que utilizarlos al mismo tiempo puede hacer que se supere el límite de potencia contratada de forma más fácil y se active el limitador del contador.

Una de las principales razones por las que los expertos recomiendan revisar periódicamente la potencia contratada y adaptar el consumo eléctrico del hogar.