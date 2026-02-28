Un fontanero italiano, sobre lo que gana en España: "He facturado hasta 2.500 € en un solo día, estamos desbordados"

La fontanería atraviesa en España un problema estructural marcado por la escasez de mano de obra cualificada. La falta de relevo generacional ha convertido este oficio en uno de los más demandados y con mejores perspectivas laborales a medio y largo plazo. Sin embargo, pese al elevado volumen de trabajo, muchas empresas siguen teniendo dificultades para cubrir vacantes ante la ausencia de profesionales formados.

El atractivo económico es uno de los factores que más llama la atención. El salario de un fontanero supera en muchos casos los 2.000 euros brutos mensuales y, en servicios de urgencia o trabajando por cuenta propia, los ingresos pueden rebasar con facilidad los 3.000 euros al mes.

De esta realidad habla Emanuele, un fontanero italiano que ejerce como autónomo en Valencia y que comparte en redes sociales los detalles de su actividad diaria. A través de sus vídeos en TikTok muestra cuánto cobra por cada servicio y cómo organiza su jornada laboral.

En una de sus publicaciones recientes explica cuánto puede llegar a facturar en un solo día en España, una cifra que ha sorprendido a muchos de sus seguidores y que supera con holgura los 1.000 euros diarios.

El profesional empieza con una pregunta que muchos le hacen. "¿Puede un fontanero ganar 1.000 euros al día? Pues la respuesta es sí, incluso más". No se trata, según explica, de una cifra puntual. De hecho, asegura que en algunas jornadas ha superado ampliamente ese umbral: "Ya habéis visto que incluso en un día he llegado a facturar hasta 2.400 y 2.500 euros. No es ningún secreto". Unos ingresos que, matiza, no son fruto del azar, sino del volumen de trabajo y de la estructura del negocio.

"Estamos desbordados"

El fontanero insiste en que la clave está en contar con una cartera de clientes estable y ofrecer un servicio eficiente. "La realidad a día de hoy, es que un fontanero puede ganar mucho dinero diariamente porque si tú tienes clientes, trabajas bien y has montado un negocio, sí que te van a necesitar", explica.

En su opinión, el carácter esencial del oficio es lo que marca la diferencia. "La fontanería es una necesidad básica porque por ejemplo, tú no puedes vivir en un piso en el que no hay agua corriente. Es imposible". Y pone ejemplos cercanos: "Por eso la gente se vuelve loca cuando les falta el agua caliente, cuando les falta agua simplemente, cuando hay una fuga de agua... Son servicios básicos que se necesitan sí o sí y que hay que resolver en el mínimo tiempo posible".

Este contexto ayuda a entender por qué, en muchos casos, las tarifas pueden resultar elevadas para el cliente. El propio profesional aborda esta cuestión directamente: "Dicho eso, ¿por qué los fontaneros son caros?". Más allá de los costes propios del autónomo (materiales, desplazamientos, cuotas o impuestos) apunta a un factor determinante: "Además de los gastos que tenemos, un fontanero es oferta y demanda en este momento y actualmente hay pocos fontaneros".

Eso sí, introduce un matiz importante: "Hablamos de fontaneros buenos porque chapuceros hay miles, pero gente buena, que haga el trabajo bien y que sea rápido, hay pocos". A su juicio, la falta de profesionales cualificados está provocando una sobrecarga generalizada en el sector. "Estamos desbordados de trabajo. Yo al día trabajo 12 horas diarias y tampoco puedo atender a todos. No doy abasto, tanto yo como mis colegas autónomos. Esta es la situación real.