Los expertos coinciden: elegir mal la tarifa de la luz puede encarecer hasta un 300 % tu factura este invierno

Con la llegada del invierno y el incremento del uso de la calefacción, la tarifa energética se ha convertido en la variable más determinante para el ahorro doméstico, según un informe recogido por Telecinco.

La elección del tipo de contrato y tarifa puede impactar más que la misma tecnología de calefacción instalada.

La diferencia entre una tarifa competitiva y una desactualizada puede traducirse en decenas o cientos de euros extra al mes, especialmente si se vive en zonas frías donde la demanda de energía se dispara.

Factura de la luz.

El informe destaca casos en los que el gasto mensual puede subir más de un 120% solo por mantener un contrato poco adecuado.

Por ello, muchos especialistas insisten en la importancia de revisar y comparar tarifas de luz y gas antes de que el frío profundo llegue, ya que un cambio de tarifa suele ser gratuito y puede suponer un ahorro significativo.

El programa de Informativos Telecinco señala que tener un contrato energético desactualizado puede hacer que el coste de calentar una vivienda de tamaño medio aumente drásticamente, incluso más que otros factores como la propia calefacción.

Por ejemplo, según el análisis, en ciudades como Madrid, el coste mensual con una tarifa competitiva de gas puede ser de unos 55 euros. Con una tarifa cara o desactualizada, ese importe puede subir más del 120%, lo que supone hasta 67% adicionales al mes.

Esta brecha de precios convierte a la tarifa en la variable más determinante para el ahorro doméstico, con potencial de multiplicar tu gasto hasta casi un 300% comparado con tarifas mejor ajustadas.

El informe destaca también que, incluso con sistemas de calefacción eficientes, el ahorro puede evaporarse si la tarifa no acompaña al perfil de uso de cada hogar.

Esto ocurre porque muchos consumidores no analizan si su tarifa actual se adapta a sus hábitos reales de consumo, por ejemplo, en períodos de mayor uso por la noche o fines de semana.

Elegir la tarifa incorrecta para esos patrones puede disparar el coste total de la energía.

Los especialistas recomiendan usar plataformas comparadores para evaluar diferentes tarifas de luz y gas según el consumo real de cada hogar y sugerir opciones más económicas sin coste adicional.

En regiones con climas más fríos como Burgos, los hogares que mantienen radiadores eléctricos antiguos y tarifas inadecuadas pueden llegar a pagar hasta 435 euros al mes, según el mismo análisis.

Esto significa que un mal contrato puede tener un impacto económico tan grande que incluso supere el coste de sistemas más eficientes energéticamente, como la aerotermia en algunos casos.

Por ello, comparar tarifas antes de la llegada del frío intenso puede marcar la diferencia entre una factura asumible y otra que comprometa el presupuesto familiar.

Para evitar pagar de más este invierno, los expertos recomiendan revisar tu tarifa energética con antelación y comparar ofertas de proveedores antes de que suban las necesidades de consumo.

Además, utilizar herramientas comparadores te permite ver tarifas adaptadas a tu consumo específico, evitando así la penalización de modelos de contrato que no encajan con tus hábitos.