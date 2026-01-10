Jorge, ingeniero industrial: "La bomba de calor sirve para calentar la casa en invierno y es más eficiente"

Este año las temperaturas han sido notablemente bajas en muchas regiones de España, especialmente en el norte y el interior. Las olas de frío se han repetido, y durante días seguidos hemos visto heladas intensas incluso en zonas donde no era tan común. Eso significa que las calefacciones han estado encendidas más horas y con mayor intensidad que otros inviernos.

Para muchas familias, el frío no es solo una cuestión de abrigo, sino de cuánto va a pesar en la factura de la luz y del gas. En consecuencia, existe un interés por saber qué métodos o tecnologías pueden reducir el consumo.

En este sentido, en COPE, Jorge Morales, ingeniero industrial, ha afirmado que las bombas de calor son lo más efectivo: "Si tenemos ese aparato que nos da aire acondicionado en verano y que también sirve para calentar la casa en invierno, es mucho más eficiente porque da más calor por cada kilovatio/hora de electricidad consumido".

La OCU está de acuerdo y establece que el aire acondicionado es el método más económico, seguido por la aerotermia, la caldera de condensación de gas natural y finalmente la estufa de pellets. En esta lista, que tiene precios más altos, se incluyen la caldera de gasóleo, los radiadores eléctricos y los acumuladores eléctricos.

En consecuencia, las bombas de calor se están consolidando como una de las opciones más eficientes y económicas para calentar una vivienda, especialmente en inviernos fríos como el actual. No es casualidad que cada vez más hogares las consideren una alternativa real a la calefacción tradicional.

A diferencia de los sistemas tradicionales, no genera calor quemando combustible, sino que lo extrae del aire exterior (incluso cuando hace frío) y lo introduce en la vivienda.

Por cada kWh de electricidad que consume, puede generar entre 3 y 4 kWh de calor, lo que la convierte en un sistema altamente eficiente.

¿Por qué se considera una opción eficiente? Por su menor consumo energético, sobre todo, en comparación con radiadores eléctricos o calderas antiguas, lo que lleva al ahorro en la factura, así como a un rendimiento estable incluso en invierno.

Además, puede usarse también para refrigerar en verano, funcionando como aire acondicionado, por lo que, en un contexto de precios energéticos altos, esta eficiencia es clave.

Bomba de calor.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las bombas de calor son especialmente eficaces en viviendas con buen aislamiento; casas con suelo radiante o radiadores de baja temperatura o viviendas unifamiliares.

En pisos antiguos mal aislados funcionan, pero el ahorro es menor si no se acompaña de mejoras en ventanas o cerramientos.

Igualmente, hay que tener en cuenta que además del ahorro económico, tienen un impacto ambiental menor porque reducen las emisiones de dióxido de carbono, pueden combinarse con energía solar y son una solución alineada con la transición energética.

En consecuencia, en invierno, especialmente en años fríos como este y con la calefacción disparando el gasto, las bombas de calor se presentan como una solución eficiente, moderna y cada vez más accesible.