La OCU lo confirma: "En invierno es más recomendable ventilar la casa a mediodía y no nada más levantarse"

Cada vez que llega el frío, muchos hogares cierran puertas y ventanas por miedo a perder calor. Sin embargo, según determinados expertos ventilar sigue siendo fundamental incluso en invierno.

Lo ideal no es abrir estancias indefinidamente, sino hacerlo de forma breve e inteligente: unos minutos al día bastan para renovar el aire sin destemplar la casa.

Y, además, la OCU insiste en el momento óptimo: el mediodía, que es cuando el sol da con más fuerza. Cuando se aplica correctamente, la ventilación natural puede contribuir a regular la temperatura del aire en el interior, cuando el aire exterior es algo más templado. Esa estrategia permite ventilar sin pérdidas excesivas de calor.

Resulta clave utilizar la luz del sol para calentar el hogar, sin importar a qué hora del día, porque la orientación de la vivienda tendrá un impacto mayor. Asimismo, el momento en que se activa la calefacción tiene un impacto. Se aconseja ventilar justo antes de encender el sistema en este caso.

En consecuencia, aunque las bajas temperaturas inviten a sellar la vivienda, el aire interior tiende a acumular humedad, dióxido de carbono, compuestos químicos y partículas en suspensión. Esta concentración de contaminantes puede provocar molestias: mala calidad del aire, riesgo de moho, proliferación de ácaros, irritaciones respiratorias o peor descanso.

Una ventilación diaria, aunque breve, ayuda a renovar el oxígeno, reducir humedad y eliminar compuestos dañinos. En definitiva: ventilar en invierno no es una cuestión estética, es una necesidad de salud.

En este sentido, se recomienda unos 10 minutos al día para renovar el aire eficazmente durante el invierno. Esa apertura breve es suficiente para sustituir el aire interior por aire limpio exterior, sin que paredes y muebles pierdan demasiado calor.

Para que la ventilación sea eficiente conviene hacerlo con ventilación cruzada, es decir, abriendo ventanas o puertas situadas en extremos opuestos del piso, de forma que el intercambio de aire sea rápido y completo.

Al mismo tiempo, lo mejor es ventilar en una hora templada del día, como el mediodía tal y como se indicaba anteriormente, cuando la diferencia térmica con el exterior es menor. Así se minimiza el impacto en la calefacción.

¿Por qué no conviene ventilar justo al levantarse? Muchas rutinas populares aconsejan "ventilar nada más levantarse", pero según la OCU y otros expertos eso puede no ser lo óptimo en invierno. Si el exterior está muy frío, abrir ventanas muy temprano provoca una ola de aire helado que enfría paredes, muebles y aire interior, obligando a un mayor consumo de calefacción.

Además, abrir de forma prolongada o dejar ventanas entreabiertas mucho tiempo reduce la eficiencia: conviene una apertura rápida, total, de unos minutos, y no medias aperturas sostenidas. De este modo, se logra un equilibrio: aire limpio y saludable sin desperdiciar calor. Esto es precisamente lo que recomiendan los expertos.

En definitiva, ventilar en invierno con sentido común (unos 10 minutos al día, de forma cruzada y mediodía) es una recomendación acertada y respaldada por expertos y por la OCU. Permite renovar el aire, reducir humedad, moho, contaminantes y mejorar la calidad del ambiente sin sacrificar el confort.

Lejos de ser un lujo, la ventilación adecuada es clave para la salud interior del hogar. Adaptar los hábitos puede marcar la diferencia entre una casa cargada (con humedad y aire viciado) o un hogar saludable y bien aireado.