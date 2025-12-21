Jorge, ingeniero industrial en España, sobre ahorrar en la factura de la luz en invierno: "Cuidado con estas franjas horarias"

Actualmente, el precio de la luz en España sigue siendo una de las principales preocupaciones para los hogares, aunque ya no se encuentra en los máximos históricos vividos en años anteriores.

En el mercado regulado (PVPC), el coste del kilovatio hora se mueve habitualmente en una franja media que ronda los 15-18 céntimos por kWh, con fuertes variaciones a lo largo del día en función de la oferta y la demanda.

En consecuencia, para intentar ahorrar en la factura de la luz es importante tener en cuenta la opinión de los expertos. Caso de los datos expuestos por Jorge Morales, ingeniero industrial, en El tiempo justo (Telecinco).

El experto en eficiencia energética ha brindado algunos consejos sobre cuándo es recomendable usar la vitrocerámica, las lavadoras o las secadoras, entre otros. De hecho, según este profesional, considerando los precios actuales de la electricidad, el periodo más económico es entre la 1 y las 2 de la tarde. En cambio, el intervalo horario más costoso es el que tiene lugar entre las 6 y las 9 de la tarde.

Morales de Labra ha aconsejado que es fundamental que la población esté informada sobre el tipo de tarifa que tiene contratada y ha indicado las tarifas que él sugiere son "las variables, porque conllevan una reducción importante de la factura de la luz si se compara en relación a la del año anterior".

Durante el programa de Telecinco también se conversó con Miguel Ángel Cisneros, otro profesional del sector, quien dio recomendaciones sobre el equipamiento que normalmente se tiene en casa. Cisneros ha mencionado electrodomésticos tan fundamentales en el hogar como la nevera. De este electrodoméstico ha dicho lo siguiente: "recomendamos uno con mayor eficiencia energética, porque es un básico y se usa de manera constante".

En consecuencia, lo que recomiendan expertos como Jorge es adaptar el uso de electrodomésticos como la lavadora, la secadora o la vitrocerámica a las horas más baratas siempre que sea posible. Pequeños gestos, como programar la lavadora a mediodía o evitar el uso intensivo de aparatos en las horas punta, pueden suponer un ahorro relevante a final de mes.

Además, se recomienda que los consumidores sepan qué tipo de tarifa tienen contratada. Las tarifas variables, pueden ser una buena opción en el contexto actual, ya que reflejan directamente las bajadas del mercado mayorista.

En este sentido, este tipo de tarifas están permitiendo a muchos hogares reducir de forma notable la factura de la luz en comparación con la del año anterior, siempre que se gestione bien el consumo y se aprovechen las horas más económicas.

También resulta clave consultar a diario el precio de la luz, programar los electrodomésticos y conocer los tramos horarios más baratos: estas son herramientas básicas para contener el gasto energético.

En un escenario en el que la electricidad seguirá siendo volátil, adaptar los hábitos de consumo es, según los especialistas, una de las formas más eficaces de proteger el bolsillo de las familias.