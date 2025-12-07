Ya es oficial: el Gobierno te da hasta 18.800 euros para reformar una vivienda antigua si cumples este requisito

El Gobierno posee una serie de ayudas para reformar una vivienda antigua que puede cubrir entre el 40% y el 80% del importe total, según los ahorros energéticos realizados y las actuaciones realizadas. Las subvenciones se enmarcan en el programa de rehabilitación residencial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado por los fondos NextGenerationEU y regulado por el Ministerio de vivienda y Agenda Urbana.

Con la vigencia de estos programas, los propietarios de viviendas antiguas pueden acceder a ayudas económicas significativas para renovar sus hogares. El importe cubierto depende del ahorro energético garantizado con la reforma, y puede alcanzar hasta el 80% del coste si la mejora es notable.

En caso de vulnerabilidad social, algunos beneficiarios podrían llegar incluso al 100% de la financiación. La cantidad máxima por vivienda varía de los 6.300 euros hasta 18.800 euros por vivienda, dependiendo del nivel de eficiencia y las condiciones particulares del inmueble.

Las ayudas están dirigidas tanto a viviendas individuales como a edificios residenciales, requiriendo que las actuaciones proyectadas consigan al menos un 30% de reducción del consumo de energía primaria no renovable.

Además, existe la posibilidad de acceder a deducciones fiscales de hasta el 60% sobre el gasto no cubierto por la subvención, facilitando todavía más la inversión en la mejora de hogares.

Las reformas elegibles incluyen mejoras en el aislamiento de fachadas y cubiertas, renovación de ventanas, instalación de sistemas de calefacción más eficientes y trabajos para aumentar la accesibilidad.

También es posible cubrir la redacción de proyectos técnicos, la elaboración del libro del edificio y actuaciones de urbanización que rodean la vivienda, en algunos casos con ayudas adicionales de hasta el 15%. La retirada de amianto y la financiación de oficinas de rehabilitación pueden aumentar la dotación.

Estas actuaciones deben estar supervisadas por técnicos cualificados y se tramitan a través de las Oficinas de Rehabilitación de cada comunidad autónoma. Los solicitantes deberán justificar el ahorro energético previsto y presentar la documentación exigida por el programa.

Para acceder a las ayudas, los interesados deberán acudir a la Oficina de Rehabilitación de su comunidad autónoma y presentar la solicitud junto al proyecto de reforma. El Ministerio ha facilitado un simulador online para calcular el nivel de ayuda asignable según el tipo de obra y el ahorro energético estimado.

El requisito clave es lograr una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30% respecto a la situación anterior a la reforma. Este porcentaje se acredita mediante la comparación de los certificados energéticos previos y posteriores a la obra, y forma parte esencial para ser beneficiario de la subvención.

Las subvenciones están exentas de tributación, no computan como garantía patrimonial en el IRPF y facilitan la mejora de viviendas antiguas para millones de familias en España.