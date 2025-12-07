Reforma de una vivienda.

Ya es oficial: el Gobierno te da hasta 18.800 euros para reformar una vivienda antigua si cumples este requisito

Las ayudas para reformar una vivienda antigua podrán cubrir entre el 40% y el 80% del importe total, según los ahorros energéticos que se consigan.

El Gobierno posee una serie de ayudas para reformar una vivienda antigua que puede cubrir entre el 40% y el 80% del importe total, según los ahorros energéticos realizados y las actuaciones realizadas. Las subvenciones se enmarcan en el programa de rehabilitación residencial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado por los fondos NextGenerationEU y regulado por el Ministerio de vivienda y Agenda Urbana.

Con la vigencia de estos programas, los propietarios de viviendas antiguas pueden acceder a ayudas económicas significativas para renovar sus hogares. El importe cubierto depende del ahorro energético garantizado con la reforma, y puede alcanzar hasta el 80% del coste si la mejora es notable.

En caso de vulnerabilidad social, algunos beneficiarios podrían llegar incluso al 100% de la financiación. La cantidad máxima por vivienda varía de los 6.300 euros hasta 18.800 euros por vivienda, dependiendo del nivel de eficiencia y las condiciones particulares del inmueble.

Las ayudas están dirigidas tanto a viviendas individuales como a edificios residenciales, requiriendo que las actuaciones proyectadas consigan al menos un 30% de reducción del consumo de energía primaria no renovable.

Además, existe la posibilidad de acceder a deducciones fiscales de hasta el 60% sobre el gasto no cubierto por la subvención, facilitando todavía más la inversión en la mejora de hogares.

Las reformas elegibles incluyen mejoras en el aislamiento de fachadas y cubiertas, renovación de ventanas, instalación de sistemas de calefacción más eficientes y trabajos para aumentar la accesibilidad.

También es posible cubrir la redacción de proyectos técnicos, la elaboración del libro del edificio y actuaciones de urbanización que rodean la vivienda, en algunos casos con ayudas adicionales de hasta el 15%. La retirada de amianto y la financiación de oficinas de rehabilitación pueden aumentar la dotación.

Estas actuaciones deben estar supervisadas por técnicos cualificados y se tramitan a través de las Oficinas de Rehabilitación de cada comunidad autónoma. Los solicitantes deberán justificar el ahorro energético previsto y presentar la documentación exigida por el programa.

Para acceder a las ayudas, los interesados deberán acudir a la Oficina de Rehabilitación de su comunidad autónoma y presentar la solicitud junto al proyecto de reforma. El Ministerio ha facilitado un simulador online para calcular el nivel de ayuda asignable según el tipo de obra y el ahorro energético estimado.

El requisito clave es lograr una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30% respecto a la situación anterior a la reforma. Este porcentaje se acredita mediante la comparación de los certificados energéticos previos y posteriores a la obra, y forma parte esencial para ser beneficiario de la subvención.

Las subvenciones están exentas de tributación, no computan como garantía patrimonial en el IRPF y facilitan la mejora de viviendas antiguas para millones de familias en España.