Un fontanero en España, sobre ganar 1.000 euros al día: "Es posible, incluso en un día he facturado 2.400"

La profesión de fontanero es, probablemente, una de las más cotidianizadas y normalizadas dentro del día a día de cualquier hogar en España. Aunque muchas veces pasa desapercibida, es un oficio que está presente en casi todo lo que hacemos sin que seamos conscientes: abrir un grifo, ducharnos, usar el inodoro, poner la lavadora, calentar agua, cocinar... todo depende del trabajo de un fontanero.

El fontanero Ema explica a través de sus redes sociales (@ema.fontanera.val) lo siguiente: "¿Puede un fontanero ganar 1.000 euros al día? La respuesta es sí, incluso más. Yo hablo abiertamente de mi facturación y hasta en un día he llegado a facturar 2.400-2.500 euros, otros días de 1.500. Un fontanero a día de hoy puede ganar mucho dinero diariamente porque si tienes clientes, trabajas bien y te has montado un negocio, sí que te van a necesitar porque la fontanería es una necesidad básica".

"No puedes vivir en un piso donde no hay agua corriente, es imposible, es una necesidad, por eso la gente se vuelve loca cuando les falta el agua caliente, cuando les falta agua simplemente o cuando hay una fuga, son servicios básicos que necesitamos y hay que resolverlo lo antes posible".

"¿Por qué los fontaneros son caros? Aparte de los gastos que tenemos, un fontanero es oferta y demanda en este momento, ¿qué pasa? Que hay pocos fontaneros y ya está, es una cosa que se ve, igual que albañiles, y me refiero a gente buena, por lo que estamos desbordados de trabajo. Yo trabajo 12 horas al día".

"Tampoco puedo acudir a todo el mundo. A veces explico que puedo acudir en 3-4 días porque no doy abasto, tanto yo como mis colegas. No nos pasamos trabajo porque estamos llenos".

Tal y como explica este fontanero experto, la fontanería es uno de los oficios más ineludibles de la vida moderna. No es algo excepcional, no se llama un fontanero "una vez cada diez años", sino que se recurre a este tipo de profesionales para fugas, termos, calefacción, grifos, desagües, atascos, llaves de paso, sanitarios, calefacción, radiadores...

De hecho, muchas averías pequeñas del día a día (goteos, obstrucciones, falta de presión) son tan frecuentes que han convertido esta profesión en una de las más normales, rutinarias y necesarias dentro de los hogares españoles.

En España, más del 95% de las viviendas cuentan con una red de agua caliente, calefacción y aparatos conectados a la red hidráulica. Esto significa que cualquier fallo en esas instalaciones afecta a necesidades básicas como ducharse, cocinar, limpiar, calentar agua, usar el inodoro o lavar la ropa.

Por eso, la figura del fontanero se ha vuelto absolutamente natural: es un profesional que "entra en casa" con total normalidad, como el electricista o el técnico del gas.

En cualquier reforma, aunque sea mínima, hay un fontanero detrás: cambiar una cocina, renovar un baño, mover un fregadero, actualizar tuberías, instalar un termo, montar un plato de ducha, poner un toallero eléctrico...

Esto ha hecho que su trabajo se vea como algo familiar y cotidiano, no como una intervención excepcional. Sin embargo, en España hay un déficit real de mano de obra en oficios por lo que los fontaneros que se mantienen en el mercado siguen teniendo un flujo de trabajo constante.

Esto mantiene a la profesión en un escenario continuo de presencia, reforzando esa sensación de que "siempre hay un fontanero trabajando en algún lado".