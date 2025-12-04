Aterriza una nueva tienda de decoración de Amancio Ortega: "Mismo diseño que Zara Home, pero precios de IKEA"

La reciente propuesta del grupo Inditex, Lefties Home, ha llegado a España con una fórmula que combina los precios accesibles de IKEA y el diseño de Zara Home. Es una línea diseñada para hacer accesible la decoración de los hogares, proporcionando artículos que son funcionales, bonitos y económicos.

En consecuencia, Inditex está llevando a cabo la renovación de sus tiendas Lefties, tal como ha sucedido en otras ciudades como Madrid, Valladolid o Bilbao. El objetivo es introducir su nueva línea de hogar, que tiene como propósito revolucionar el sector en España mediante un diseño muy detallado, acorde con las tendencias actuales y a precios asequibles.

Y esta novedad también ha llegado al único Lefties que existe en Asturias, el más grande de toda la región norteña. Se localiza en el Paseo de la Seronda, dentro del centro comercial Parque Principado. Ahora, esta tienda incluye un nuevo sector dedicado a la decoración.

Esta zona está estructurada, como se ha informado desde el complejo, "en diferentes espacios: comedor y cocina, dormitorio, baño... donde encontrarás monerías para transformar cada rincón de tu hogar". Sin duda, una gran oportunidad para visitar este centro comercial.

Con esta medida, Inditex consolida su perspectiva en el "lifestyle accesible", ampliando su gama de productos para atraer a un público extenso que desea artículos de diseño para el hogar con una gran relación entre calidad y precio.

La marca es una alternativa de Zara Home a bajo coste, enfocada en clientes que buscan un diseño moderno inspirado en el Mediterráneo, con precios que "no suelen exceder los 30 euros".

De hecho, en redes sociales y medios de comunicación hablan de "el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de IKEA", subrayando su fórmula para resultar atractiva al instante: calidad estética sin los precios tan elevados de las marcas premium.

En consecuencia, podrás encontrar manteles por menos de 5 euros, colección de vasos desde 6 euros, juegos de fundas nórdicas con almohada por 12 euros, cojines por el mismo precio, mantas por 29 euros, marcos grandes de fotos por 12 euros, velas aromáticas por 9, y otras muchas opciones.

Y ahora, con la llegada de la Navidad también encontrarás elementos decorativos orientados hacia esta época del año, por ejemplo, papel de regalo tematizado, velas con un estilo más navideño, guirnaldas e incluso luces de Navidad LED.

Papel de regalo de Navidad. Lefties Home

Lefties Home es una nueva capa competitiva en el sector de la decoración. Con precios bastante bajos y un diseño estético cuidado, supone una amenaza incluso para tiendas como Primark Home o cadenas pequeñas de decoración "low cost". Dada su fórmula de éxito clara, este formato podría ser reproducido en otros mercados y centros comerciales.

Esta tienda de decoración resulta muy atractiva, sobre todo, para los clientes jóvenes o para aquel que desea renovar a menudo, por lo que esta propuesta representa la posibilidad de obtener productos con un buen diseño, diseñados para el uso diario y sin exceder el presupuesto. Los proyectos de decoración realista y asequibles son más fáciles gracias a la estética cálida y funcional.