Ana, madre de 10 hijos, sobre su economía familiar: "El gasto medio de mi casa es de 9.000 euros al mes"

A los ojos de muchos, criar una familia numerosa hoy en día en España supone un reto económico mayúsculo. Para una madre con 9 hijos, y un décimo en camino, mantener el hogar puede suponer un desembolso mensual que escapa a las cifras oficiales.

En una ocasión, Ana, madre de familia numerosa, empresaria y creadora de contenido en sus cuentas de Instagram (@unalocuradefamilia) y TikTok (@anaig_83), hizo una larga entrevista a la página web de la revista Lecturas en la que discute su vida, su embarazo, su familia de 9 y sus proyectos personales.

Entre las distintas cuestiones tratadas, Ana dijo que "el gasto promedio de mi hogar es de 9.000 euros mensuales", aunque admitió que no es una cifra constante, ya que hay meses con más gastos y otros con menos. A pesar de ello, la familia también ha implementado ciertas medidas de ahorro.

Por ejemplo, han instalado paneles solares para reducir el coste de la electricidad, se benefician de las rebajas para comprar en grandes volúmenes y reutilizan ropa, libros, juguetes y otros objetos de un niño a otro.

Igualmente, Ana contaba a Lecturas cuáles eran otras estrategias que tienen y usan para organizar el presupuesto e intentar ahorrar. Por ejemplo, en vez de ir al cine, ella hablaba de suscripciones a plataformas que brindan una amplia variedad de películas y series a un coste más bajo. Igualmente, comentaba que suelen evitar comer fuera.

En cualquier caso comentaba que, aun así, tienen la posibilidad de darse sus caprichitos y que los niños no les falta de nada. Eso sí, siempre intentando no malgastar.

Más allá de la economía familiar, Ana además ofreció más información sobre cómo era su rutina de trabajo y de familia durante los años en que empezó a trabajar en redes sociales: "Por las mañanas atendía mi tienda y gestionaba los pedidos, aprovechaba también para editar contenido y colaboraciones con marcas, y por las tardes compaginaba los deberes de mis hijos, con la cena y las incidencias".

"Muchas veces aún así no me daba tiempo a todo. Con mucha frecuencia me quedaba dormida frente al portátil y esa era la señal de que había llegado al fin del día", explicaba al medio anteriormente citado.

De la misma forma, también llegó el momento de hablar sobre cómo es su vida con 9 niños (por el momento) en casa. Ella explicaba lo siguiente: "Tenemos una rutina muy común, lo único que en una casa más abarrotada. Sí que es cierto que la cantidad de imprevistos se multiplica a medida que crece la familia. Las mañanas son imprevisibles y se convierten en una maratón por llegar a tiempo a clase".

"Desde el que se queda dormido y no nos damos cuenta hasta el último momento, al que desayunando se mancha todo el uniforme y tiene que cambiarse, el que se olvida la mochila en casa o el que cuando vamos a salir dice que no encuentra un zapato. Cuando llega la tarde, la casa vuelve a cobrar vida. Todo se llena de bocadillos, mochilas, libros y niños que corretean por los pasillos."

Igualmente indicaba lo siguiente: "A eso de las 19:30 les damos la cena y la idea es que entre las 20:30 y las 21:00 estén en la cama. Otra cosa es la hora a la que conseguimos que dejen las risas y los cuchicheos para quedarse dormidos".

Finalmente habló de cómo gestionar ser madre de 9. Ante esto, su respuesta fue muy clara: "La gente imagina cómo sería su vida si de pronto tuviesen 9 hijos, pero la realidad es que no me convertí en madre de familia numerosa de golpe, sino que fueron llegando de uno a uno y por tanto nos fuimos adaptando de forma progresiva".