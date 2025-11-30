Javier, experto energético, sobre ahorrar en calefacción: "Hay cosas que pueden hacerte pagar la mitad"

España encara uno de los inviernos más fríos de los últimos años, según los últimos informes de la Aemet, que alertan de un descenso generalizado de las temperaturas y episodios frecuentes de heladas en amplias zonas del país.

La agencia meteorológica destaca que las mínimas están situándose por debajo de lo habitual para esta época, especialmente en el interior peninsular, lo que está obligando a millones de hogares a depender más de la calefacción para mantener una temperatura confortable.

El programa de Telecinco El tiempo justo, conducido por Joaquín Prat, ha tratado la inquietud que se da en muchos hogares sobre cómo mejorar el uso de calefacción para disminuir la factura.

En consecuencia, Javier Dasí, un especialista en energía, ha hecho algunas recomendaciones que hacen posible el ahorro en la factura de calefacción. Lo ha hecho tras el testimonio de Conchi, una madrileña que ha asegurado tener que decantarse entre luz y gas. "Si pongo la calefacción, me llega una factura bimestral de 350€. O pago la luz o enciendo el calefactor".

Más allá de este testimonio, muchos hogares en España derrochan calor sin saberlo: ventanas con mal aislamiento, radiadores mal purgados o termostatos a temperaturas demasiado altas. Con pequeños ajustes, según Javier, no solo se mantiene el confort, sino que se logra un importante ahorro.

'Winter is coming': La primera ola de frío pone contra las cuerdas a muchas familias en riesgo de pobreza energética: "No puedo pagar la luz y el gas" https://t.co/w7catclSFD — El tiempo justo (@eltiempojusto) November 20, 2025

Este invierno, aplicar estos consejos podría marcar la diferencia en la factura: bajar un grado el termostato, mejorar el aislamiento o regular mejor los radiadores. Un esfuerzo mínimo que, según los especialistas, es suficiente para notar la caída del gasto.

Una de las alternativas es usar radiadores eléctricos. "Hay ciertas cosas que pueden hacerte pagar hasta la mitad de gas y luz", afirmaba al comienzo de su exposición. "Lo primero, emplear dos radiadores eléctricos que sean trasladables a la habitación donde se encuentren en la casa", advierte.

"Evitar encender y apagar constantemente" es otra sugerencia emitida por Javier Dasí. En cambio, "lo que se debe hacer es encenderlo y dejarlo hasta que se apague después de unas horas". Finalmente, indica que "la bomba de calor o aire acondicionado es lo más eficaz y lo que menos electricidad consume". "Vais a gastar menos que con radiadores".

Igualmente, más allá de lo que recomienda Javier, es aconsejable mantener la calefacción a una temperatura razonable. Bajar el termostato 1-2 ºC puede reducir el consumo considerablemente. Además, el uso de termostatos programables o inteligentes ayuda a regular la temperatura según las horas del día, evitando derroches.

También un buen aislamiento (paredes, techos, ventanas, puertas...) es clave para conservar el calor dentro. Ventanas de doble vidrio, burletes en puertas o sellado de rendijas reducen la pérdida de calor y, por ende, el gasto energético. También colocar cortinas térmicas o enrollables por la noche evita corrientes frías provenientes del exterior.

Purgar los radiadores regularmente mejora su rendimiento y evita que trabajen de más para calentar las habitaciones. Por otro lado, calentar solo las estancias que se usan, cerrando puertas de habitaciones vacías o usando sistemas de calefacción por zonas, puede suponer un gran ahorro.