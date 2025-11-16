Leroy Merlin vende por 5 euros el invento que reduce las horas de calefacción este invierno: "Una solución duradera"

Cuando bajan las temperaturas, muchos hogares encienden la calefacción y se enfrentan a facturas elevadas. Esta temporada, los expertos y los medios alertan de que con pequeños gestos de mejora en el aislamiento se puede disminuir el uso de calefacción, sin grandes reformas.

Burlete adhesivo para ventanas y puertas AXTON. Leroy Merlin

El producto es el burlete adhesivo de la marca AXTON, disponible en Leroy Merlin, que según la ficha técnica "impide el paso del agua, el aire y el ruido" y además "aísla térmicamente del calor y el frío".

Diversos medios recogen que ya se están formando colas en tiendas para adquirir este producto: "Con un precio inferior a los 6 euros, este sistema que contribuye al ahorro porque se reduce la pérdida de calor y ayuda a que no sea necesario encender la calefacción durante tanto tiempo".

El burlete adhesivo Axton tiene unas medidas de 6 mm de espesor x 9 mm de anchura y 6 m de longitud para el modelo estándar. Está fabricado en EPDM (etileno-propileno-dieno), un material elástico, duradero y eficaz para sellar rendijas de puertas y ventanas.

Su principal función es evitar corrientes de aire, aislar del frío externo y servir como barrera térmica, lo que reduce la demanda de calor interior. La lógica es clara: si la vivienda pierde menos calor, la calefacción tendrá que trabajar menos horas para mantener la temperatura deseada.

Además, la instalación es muy sencilla: se trata de pegar el burlete en la parte interior del marco de puertas o ventanas, en los puntos por lo que se cuela el aire frío o se escapa el calor. No requiere obras, maquinaria ni electricidad adicional. Su bajo coste y simplicidad lo convierten en una opción atractiva para mejorar la eficiencia térmica sin inversión elevada.

El uso de este tipo de burletes puede traducirse en ahorros visibles en la factura de la calefacción. Si bien no existe un porcentaje exacto garantizado, diversos medios apuntan que el sistema ayuda "a que no sea necesario encender la calefacción durante tanto tiempo".

Si consideras que la calefacción representa una parte significativa del consumo en invierno, disminuir unas horas al día su funcionamiento puede reducir el gasto notablemente.

Desde el punto de vista ecológico, reducir la energía consumida equivale a menor demanda de combustibles o electricidad, lo que contribuye también a menores emisiones de CO₂. En un escenario doméstico, pequeñas mejoras como esta se integran dentro de estrategias de eficiencia energética que los expertos recomiendan para hogares que buscan equilibrar confort y gasto.

Consejos para aprovecharlo al máximo

Coloca el burlete en las zonas clave: revisa ventanas y puertas que den al exterior o al patio, ya que allí suelen producirse las mayores fugas de calor.

revisa ventanas y puertas que den al exterior o al patio, ya que allí suelen producirse las mayores fugas de calor. Asegúrate de que está bien adherido: limpia la superficie antes de pegarlo, elimina polvo o grasa y aplica presión durante unos segundos para asegurar el sello.

limpia la superficie antes de pegarlo, elimina polvo o grasa y aplica presión durante unos segundos para asegurar el sello. Complementa con otras medidas de aislamiento: aunque el burlete es muy eficaz, mejorar persianas, usar cortinas térmicas o revisar la compacidad de ventanas ayuda a aumentar el efecto global.

aunque el burlete es muy eficaz, mejorar persianas, usar cortinas térmicas o revisar la compacidad de ventanas ayuda a aumentar el efecto global. Mantenimiento sencillo: revisa cada invierno que sigue en buen estado, sin desprenderse o deformarse, y reemplázalo si ves que ya no sella correctamente.

En conclusión, en Leroy Merlin puedes conseguir un burlete adhesivo Axton por tan solo 5 euros, el cual te puede servir para disminuir la cantidad de horas que tienes la calefacción encendida. Debido a su bajo costo, a su instalación rápida y a su habilidad para prevenir la pérdida de calor, representa una opción económica y duradera para esta temporada.

Con una pequeña inversión, puedes conseguir un aumento real en la comodidad y en la eficiencia energética sin tener que hacer reformas complicadas. Utiliza esta oportunidad para que tu casa esté más cálida y eficiente, y con una factura de calefacción menos pesada.