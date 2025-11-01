La pequeña casa en una isla donde Luis Zahera (59) planea jubilarse: “Vivir en un paraíso así ronda los 700.000 euros"

A Illa de Arousa, el refugio del actor gallego Luis Zahera, combina playas blancas, vida marinera y tranquilidad. Sus palabras y las cifras del mercado avalan un sueño muy realista: una vivienda frente a la ría en la isla que puede situarse en una horquilla de 600.000-700.000 euros.

Luis Zahera lleva medio siglo veraneando en A Illa de Arousa y no lo oculta: quiere retirarse allí. En entrevistas recientes, el doble ganador del Goya define la isla como "su refugio" y el lugar donde desea pasar la jubilación, confirmando un vínculo vital con este enclave en las Rías Baixas.

No es una pasión pasajera, sino una relación sostenida en el tiempo, teniendo en cuenta que Zahera ha contado que veranea en A Illa desde la infancia y que organiza su año para volver siempre que puede. Ese arraigo explica por qué habla de isla "como quien habla de casa".

A Illa de Arousa ofrece playas de arena blanca, senderos costeros y el Parque Natural de Carreirón. La vida discurre entre puertos, bateas y pequeñas calas, con un ritmo pausado, ideal para desconectar del foco mediático. Y allí tiene una casa Luis Zahera, tal y como contaba en una entrevista con La voz de Galicia: "La isla es un segundo hogar para mí; de hecho, compré una propiedad, una cosa pequeña, pero es mi lugar para retirarme.

¿Cuánto puede costar vivir así, frente a la ría, en un lugar como este? Los portales inmobiliarios muestran un abanico alto en primera línea y con vistas: hay casas con precios anunciados entre 480.000 y 675.000 euros, e incluso, opciones superiores, según la superficie y ubicación exacta.

Con esa referencia de mercado, fijar el listón en "unos 700.000 euros" es prudente para una vivienda independiente con vistas, bien situada y en buen estado. Es una cifra coherente con anuncios de primera línea en la isla y con chalets amplios con terrazas hacia la ría.

El precio medio de la vivienda en España alcanzó 2.093 euros el metro cuadrado en 2025, su máximo en 17 años. La presión de la demanda en zonas costeras mantiene firmes los valores, reforzando la estabilidad de enclaves como en las Rías Baixas.

A escala local, la foto de A Illa de Arousa es clara: inventario limitado, alta demanda estacional y gran prima por vistas directas a la ría. Los listados con panorámica abierta y accesos a la playa son los que concentran mayor interés... y precios más tensionados.

Para quién busque "la casa Zahera", la clave está en tres variables: orientación a ría, altura o cota respecto al mar y superficie exterior (terraza o parcela). Estas condiciones, habituales en los anuncios top de la isla, disparan el valor final del inmueble.

En paralelo, la isla conserva su identidad marinera. Parte del atractivo está en que, pese al turismo, sigue pareciendo un lugar "casi intacto", con gastronomía local y rutas a pie que conectan calas y miradores, algo que el actor ha elogiado en más de una ocasión.

El relato personal de Zahera suma credibilidad al proyecto. Habla de A Illa como "su sitio", al que vuelve cada verano y donde le gustaría quedarse: una elección emocional, sí, pero apuntalada por servicios, comunicaciones y un mercado inmobiliario sólido.

Todavía es posible encontrar viviendas en segunda línea o para reformar por debajo del rango alto, manteniendo el entorno y las vistas parciales, con potencial de revalorización tras una rehabilitación cuidada.

Para compradores, es necesario revisar la exposición al viento salino, las carpinterías y cubiertas, pedir ITE o informes técnicos, así como calcular costes de mantenimiento en primera línea. Son partidas que justifican diferencias de precio entre anuncios similares.

Illa de Arousa.

Si pensamos en "la casa frente a la ría de Arousa donde Luis Zahera planea jubilarse", un ticket de alrededor de 700.000 euros encaja con lo que hoy pide el mercado por vistas, parcela y ubicación premium en A Illa de Arousa. Un sueño razonable... y muy gallego.