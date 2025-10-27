Un experto en arquitectura, sobre esta subida histórica: “Cambiar las ventanas supone más de 10.000 euros”

La renovación de ventanas en viviendas antiguas no es sólo una cuestión estética: es una inversión sustancial en eficiencia energética. Según datos de consultoras del sector, cambiar todas las ventanas de una casa puede costar varios miles de euros, y en proyectos integrales esa cifra puede superar los 10.000 euros fácilmente.

La razón es clara: las ventanas de baja calidad o antiguas son responsables de hasta un 30% de las pérdidas de calor en una vivienda.

Por este motivo, un experto en eficiencia energética advierte que "hoy muchos ya pagan más de 10.000 euros" en la factura acumulada o en reformas para subsanar la deficiencia del cerramiento.

Reforma de ventanas.

En España existe una gran proporción de viviendas con ventanas que carecen de aislamiento técnico adecuado, lo que provoca un derroche energético constante. Estudios sobre rehabilitación energética señalan que una reforma global puede ascender a entre 7.000 y 11.000 euros de media, dependiendo de la envergadura.

El coste unitario de cambiar una ventana estándar (aproximadamente 120-120 cm) en 2025 se sitúa entre 420 euros y 750 euros, instalación incluida.

Si una vivienda tiene muchas ventanas antiguas, materiales complejos o acceso difíciles, el desembolso total puede superar los 10.000 euros. Por ello, el consejo especializado no es posponer la reforma: se trata de anticiparla.

¿Por qué los costes pueden llegar tan alto? El precio final de renovar ventanas depende de múltiples factores: el número de huecos, el tipo de material (PVC, aluminio con rotura de puente térmico, madera...), el tipo de acristalamiento (doble, triple, bajo emisivo) y el grado de obra complementaria requerida.

Por ejemplo, si se elige una carpintería de aluminio con rotura de puente térmico y triple acrislamiento, los precios pueden dispararse respecto a modelos estándar.

Además, en una vivienda amplia o con gran número de huecos, el coste acumulado se multiplica.

A esto se suma que varias comunidades autónomas ya exigen estándares mínimos de eficiencia energética para vender o alquilar viviendas, lo que motiva a los propietarios a sustituir ventanas como parte de una reforma global de envolvente térmica.

¿Qué beneficios reales aporta el cambio de ventanas? Sustituir ventanas antiguas por modelos eficientes mejora el aislamiento térmico y acústico, reduce los puentes térmicos y ayuda a mantener la temperatura interior de forma más estable.

Esto se traduce en menor consumo energético, menor uso de calefacción o aire acondicionado, y por tanto, en ahorro económico. Asimismo, la reforma puede mejorar la calefacción energética de la vivienda (por ejemplo, pasar de una letra D a C o incluso B) lo que añade valor inmobiliario.

Finalmente, existe ayudas estatales y autonómicas que subvencionan parcialmente el cambio de ventanas en programas de rehabilitación energética, lo que reduce la carga económica para el propietario

Si tu vivienda presenta corrientes de aire junto a ventanas, condensaciones frecuentes, aumento notable de factura de climatización con una calificación energética baja, es momento de actuar.

El experto advierte que "muchas ya pagan más de 10.000 euros" acumulados en pérdidas o reformas tardías, y que abordar el problema a tiempo es clave para evitar que el coste se dispare.