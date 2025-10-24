El barrio de moda en Madrid donde viven Mar Flores y Xabi Alonso: las casas superan el millón y el m² llega a 8.000 €

En el corazón de Madrid, el barrio de El Viso se ha convertido en uno de los enclaves más codiciados del mercado inmobiliario. Con chalés exclusivos y calles arboladas, reúne a grandes nombres como Mar Flores y Xabi Alonso. Su característico perfil residencial elevado ha disparado los precios hasta niveles de élite.

Las viviendas en El Viso superan con facilidad el millón de euros, gracias a superficies amplias, jardines privados o piscina, y un elevado nivel de confort. Según datos de agosto de 2025, el precio medio por metro cuadrado se situaba en torno a los 8.970 euros por metro cuadrado en esta zona.

Este fenómeno no se debe únicamente a la demanda de famosos, sino a una combinación de ubicación privilegiada, parque residencial escaso y deseo de exclusividad dentro de la capital. En consecuencia, es necesario saber qué hace tan especial este barrio, cómo se comporta su mercado inmobiliario y qué factores clave explican estos precios.

El Viso, ubicado en el distrito de Chamartín de Madrid, destaca por sus chalés unifamiliares, jardines generosos y calles tranquilas, alejadas del bullicio urbano.

Además, este barrio ha sido tradicionalmente un refugio de la alta sociedad madrileña: cuenta con residencias de empresarios, deportistas y rostros públicos, lo que genera un efecto aspiracional en el mercado inmobiliario.

Por si fuera poco, su ubicación es estratégica: cercana a la zona financiera, al Paseo de la Castellana, bien conectada y con servicios exclusivos, lo que aumenta su valor tanto para residencia como para inversión.

Según un análisis de agosto de 2025, en El Viso el precio medio por metro cuadrado alcanzaba los 8.970 euros por metro cuadrado, muy por encima de la media del distrito de Chamartín (7.555 euros por metro cuadrado) y de la media de Madrid capital (5.723 euros por metro cuadrado).

Independientemente del tamaño, varias viviendas en El Viso superan holgadamente el millón de euros de valor, convirtiéndose en viviendas de alta gama dentro de la ciudad.

Este nivel de precios sitúa a El Viso en una categoría de "ultra-lujo residencial urbana", rivalizando con otras zonas históricamente caras de Madrid como el barrio de Recoletos o el Barrio de Salamanca.

Uno de los factores clave es la escasez de oferta. En áreas residenciales establecidas como El Viso no proliferan grandes promociones nuevas, lo que hace que los pocos inmuebles que se ponen en venta tengan una prima de mercado.

También influye el perfil de comprador: personas con alto poder adquisitivo que buscan exclusividad, privacidad, espacio exterior y una ubicación urbana de prestigio. Este tipo de demanda impulsa los precios al alza.

Finalmente, el hecho de que famosos como Mar Flores o Xabi Alonso residan allí añade un componente simbólico que refuerza la percepción de exclusividad y valor agregado. Según medios especializados, "es el barrio de Madrid con más famosos por metro cuadrado".

Si estás buscando una vivienda en este barrio, debes saber que entras en un segmento ultra-premium del mercado inmobiliario de Madrid. Los precios de partida son altos y el metro cuadrado se encuentra muy por encima de la media urbana.

Es importante también valorar también alternativas de crecimiento: aunque el valor ya es elevado, en este tipo de barrios suele mantenerse estable o incluso revalorizarse con el tiempo. La inversión puede funcionar bien, aunque la entrada es de alto nivel.

Para aquellos que están buscando una vivienda en este sector, es importante tener en cuenta los presupuestos superiores a un millón de euros y comprender que se trata de un producto de lujo con todas las características que esto supone: ubicación, calidad, imagen y exclusividad.