La presentadora Nuria Roca y el escritor Juan del Val abren el debate sobre la vida doméstica. El autor, periodista y nuevo ganador del Premio Planeta 2025, Juan del Val, dialogó con su esposa y conductora de La Roca, programa de La Sexta, Nuria Roca, acerca de lo que sucedió cuando surgió la cuestión "¿quién se queda cuidando a los niños?".

En consecuencia, destacaba: "Mi caso hace 20 años era muy extraño, pero ahora que un hombre se quede en casa con los niños ya no lo es". Años de convivencia, tres hijos y una casa compartida perfilan su enfoque sobre el reparto de tareas.

En consecuencia, la pareja defiende que el hogar vive también de acuerdos, prioridades compartidas y adaptarse a los tiempos. De tal forma, la corresponsabilidad se impone como tendencia. Lo que antaño se veía como excepcional comienza a visualizarse como normalidad.

Ahora, que el hombre cuide del hogar y los niños, y que la mujer asuma otros roles, se convierte en una práctica cada vez más habitual. En consecuencia, Nuria Roca y Juan del Val son una pareja que predica con el ejemplo.

Roca, por su parte, sostiene que el reparto de tareas ya no debe depender del sexo sino de la elección y de la logística familiar: "que un hombre se quede en casa con los niños ya no resulta extraño", declaró. En su declaración se vislumbra una dinámica responsable y negociada, lejos de los estereotipos.

El hecho de que compartan proyectos profesionales (ella, presentadora y colaboradora) y él (escritor y comunicador) favorece esta flexibilidad. Pero el reto está en trasladar esa igualdad al día a día del hogar: cocina, limpieza, niños... y en eso también intervienen las decisiones individuales.

En una comparecencia televisiva, Juan lanzó una pregunta a su esposa sobre las tareas de la casa: "¿Cuántas veces en los 26 años que llevamos juntos has sacado la basura? Ya os lo digo yo: cero".

El intercambio, entre humor y realidad, refleja que la corresponsabilidad también pasa por definir quién hace qué y por qué. Lo simbólico de este episodio radica en que ya no es errático hablar de reparto, sino simplemente hablar de tareas.

Y esa conversación abierta entre ellos muestra que la prioridad no es quién hace más, sino que cada uno aporte al conjunto. Así, se apuesta por un hogar como espacio común y no como campo dividido.

Según estudios sobre hogares españoles, la presencia de hombres que dedican tiempo al cuidado y tareas domésticas ha aumentado, aunque aún queda camino para una equidad real. En ese sentido, Roca y Del Val funcionan como espejo de una aspiración: que el cuidado no sea visto como una carga femenina, sino como responsabilidad compartida.

Su comportamiento no solamente normaliza la corresponsabilidad, sino que también la promueve. Su experiencia muestra que cuidar la casa y la familia es tarea de dos, sin etiquetas ni roles impuestos.