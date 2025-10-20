Un trabajador de IKEA, sobre su experiencia laboral: "Gano 1.300 euros al mes y estoy mejor que en muchos sitios"

En España, algunos trabajadores de IKEA comentan percibir 1.300 euros mensuales (incluyendo complementos). No es un sueldo alto, pero comparado con otros empleos similares, puede resultar "mejor que muchos otros sitios".

¿Es ese salario coherente con los convenios y salarios del comercio? ¿Qué composición tiene (salario base, complementos, extras? Es necesario analizar datos oficiales, testimonios y cifras salariales actuales para contextualizar esta experiencia.

¿Cuánto ganan realmente los trabajadores de IKEA, qué beneficios extra se pueden llevar y cuáles son los límites de este sueldo "modesto pero competitivo"?

Según HuffPost, en 2023 el salario base anual de un empleo de IKEA bajo categoría de personal base era de 15.705,65 euros brutos, lo que equivale a unos 1.308 euros al mes si se prorratean pagas extras.

Otros portales de empleo, como Jooble, estiman que el salario promedio de un trabajador de IKEA ronda los 13.536 euros al año en España, lo que implica aproximadamente 1.128 euros al mes para jornadas completas.

Igualmente, Indeed recoge opiniones internas donde varios trabajadores mencionan sueldos de alrededor de 1.180 euros al mes para puestos de base, con criticas sobre que los salarios son "muy bajos para el esfuerzo exigido".

Estos datos demuestran que la cifra de 1.300 euros mensuales está dentro del rango superior para empleados de base, considerando complementos y pagas extra.

"No me hago rico, pero estoy mejor que en muchos sitios": ¿qué implica? La frase resuena porque refleja un punto medio. Con alrededor de 1.300 euros al mes, un trabajador de IKEA no acumula riqueza, pero puede estar por encima de otros empleos de base mal remunerados. En ese tramo salarial, los márgenes para ahorro o gastos extraordinarios quedan ajustados.

Además, IKEA negoció en 2023 con los sindicatos una subida media del 6,68% para los complementos del salario, incorporando mejoras desde 2024 que posicionan su plantilla con uno de los salarios fijos más altos del sector de distribución en España.

También, IKEA incluye beneficios adicionales más allá del salario nominal: comedor subsidiario, plan de ahorro y pensiones, retribución variable y descuentos para empleados.

Por tanto, el salario real de un trabajador puede superar los 1.300 euros al mes si sumamos estos beneficios y complementos, aunque no cambia el hecho de que no es un sueldo elevado en términos absolutos.

Algo común en opiniones compartidas en Indeed es que, si bien el ambiente puede ser "bueno", "la carga de trabajo es intensa" y los salarios "no compensan del todo el esfuerzo físico o el turno rotativo".

Otra crítica reciente menciona que, aunque IKEA prometerá subidas salarias en Reino Unido e Irlanda, no contempla aumentos salariales similares para su plantilla española por ahora, generando preocupación entre sus empleados.

La negociación con sindicatos es clave: el convenio del sector de grandes almacenes regula muchas condiciones salariales y complementos, por lo que los aumentos o mejoras dependen del cuerdo colectivo vigente.

Si se buscan ascensos (coordinador, técnico o jefe de sección) los sueldos pueden superar esos niveles base, y en esos casos 1.300 euros serían apenas el salario de partida