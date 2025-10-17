El pueblo más bonito de Francia: 400 casas de madera del siglo XVI y uno de los mejores mercados navideños

En la región de Alsacia, se alza Kaysersberg, un pueblo que muchos medios consideran "el pueblo más bonito de Francia". Allí se encuentran casas de entramado de madera, calles empedradas florecidas y un encanto arquitectónico que transporta a otra época.

Este pueblo está rodeado de viñedos y colinas suaves que enmarcan el casco antiguo en un paisaje de postal. La villa se recorre a pie por puentes, pasajes y balcones adornadas con flores.

Además, Kaysersberg alberga uno de los mercadillos navideños más bellos de Francia, con casetas de madera, artesanía local y luces que iluminan el ambiente invernal.

Las casas alsacianas que dan fama a este pueblo datan de los siglos XVI al XVIII y luces sus vigas de madera en fachadas pintorescas. En particular, edificios como la antigua carnicería o los antiguos baños públicos revelan ese estilo tan característico.

Un punto icónico es el puente fortificado construido en 1514, que sirve de entrada al centro histórico cruzando el río Weiss. Gracias a estos elementos, Kaysersberg conserva su ambiente antiguo con autenticidad.

El lugar también se conoce como la "Ciudad de las Flores", por la profusión de geranios y flores que pueblan ventanas, balcones y rincones.

Durante la temporada de Navidad, Kaysersberg se transforma en un escenario mágico. Los mercados navideños llenan plazas y calles con puestos de artesanía, delicias locales y ambientación luminosa.

Los chalets de madera se engalanan con guirnaldas, decorados tradicionales y olor a vino caliente y especias. El crujir del paso sobre la nieve y la música navideña completan el cuadro.

Estos mercados no solo atraen turistas, sino que mantienen viva la tradición local: los artesanos locales muestran sus obras, los visitantes compran regalos únicos y la comunidad se reúne en torno al calor del invierno.

Aunque Kaysersberg brilla como estandarte, Alsacia está repleta de otros pueblos encantadores. Eguisheim es otro municipio destacado por sus casas de entramado de madera, murallas circulares y mercado navideño que dura hasta finales de diciembre.

También Riquewihr, con sus calles empedradas, fachadas decoradas y murallas antiguas, se convierte en un lugar mágico durante la Navidad.

Estos pueblos compiten en belleza con Kaysersberg, conformando una ruta perfecta para quienes buscan una Alsacia de cuento.

Consejos para descubrir esta joya de lugar

Cuándo visitar: la época navideña (noviembre a diciembre) ofrece su máxima expresión con adornos, luces y mercados.

la época navideña (noviembre a diciembre) ofrece su máxima expresión con adornos, luces y mercados. Cómo moverse: estos pueblos son pequeños y se recorren fácilmente a pie; los paseos cruzando puentes y rincones son parte del encanto.

estos pueblos son pequeños y se recorren fácilmente a pie; los paseos cruzando puentes y rincones son parte del encanto. Dónde alojarse: en el casco antiguo o en posadas tradicionales, para disfrutar del ambiente histórico.

en el casco antiguo o en posadas tradicionales, para disfrutar del ambiente histórico. Qué ver: caminar por la rue Général de Gaulle, cruzar el puente fortificado, admirar las casas con entramado de madera y impregnarse del ambiente festivo navideño.

Kaysersberg y los pueblos vecinos ofrecen una experiencia inolvidable: arquitectura centenaria, mercados navideños y paisaje vinícola convergen en una magia que parece salida de un cuento. Si buscas un destino donde el tiempo se pare y la belleza actúe sin ruido, este rincón de Francia es una joya imperdible.