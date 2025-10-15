Soy experta en decoración y lo admito: Ikea me ha conquistado con esta lámpara navideña de 13 euros

Cuando fui a Ikea buscando accesorios neutros para la sala no esperaba llevarme una lámpara de apenas 13 euros que pareciera sacada de un cuento navideño. Ahí estaba, con su diseño de caja blanca con lazo rojo y luz cálida, en versión festiva low cost. Su efecto fue inmediato: de objeto decorativo ocasional pasó a propuesta ideal para ambiental todo el año.

Aunque la encontré por casualidad, enseguida confirmé que ha sido una de las novedades más comentadas en blogs de decoración: la colección STRÅLA de Ikea incluye una lámpara de mesa, 28 cm de lado, con estructura metálica interna y pantalla de papel que proyecta una luz suave. Su precio final es de 12,99 euros.

No es solo su estética, la lámpara permite instalar una bombilla LED E14 (no incluida) de hasta 250 lúmenes. La marca recomienda usar ese modelo para mantener el efecto acogedor sin producir deslumbramiento. Para la limpieza basta un paño seco, algo que agradecí al llevarla a casa.

Lámpara de Navidad de IKEA.

Su diseño recuerda a esas escenas de películas navideñas: caja de regalo iluminada junto al árbol o en el recibidor. Aunque muchos protestan cuando las tiendas "ponen la Navidad" desde octubre, Ikea ha conseguido algo distinto: ha diseñado un objeto que no solo funciona en diciembre, sino que embellece cualquier rincón todo el año.

El contraste entre la pantalla blanca con el lazo rojo le da un aire festivo, pero no pasaría desapercibida entre objetos decorativos de estilo contemporáneo. Esa dualidad, festiva sin ser farragosa, la convierte en un acierto para mezclas sutiles.

Lámpara de Navidad. IKEA

Que cueste 12,99 euros es parte de su encanto. No exige decisión difícil ni gran inversión. En un mundo donde muchas ideas bonitas llegan con precio alto, tener una lámpara con esta estética por tan poco la vuelve irresistible.

Además, Ikea la sitúa como parte de su gama decorativa navideña, que en general apuesta por piezas accesibles. En su web también parece otra versión de la línea STRÅLA con características similares, lógica continuidad de esa estrategia.

Lámpara de Navidad. IKEA

Aunque parezca un adorno seasonal, funciona como lámpara de mesa convencional. La estructura metálica interna garantiza cierta resistencia, y su formato la hace adaptable: puede colocarse sobre una mesa auxiliar, en el suelo al lado del sofá o dentro de un rincón acogedor.

No incorpora batería ni luces LED propias: la bombilla E14 se vende aparte. Pero eso también permite libertad para elegir tonalidad (cálida o neutra) según el ambiente buscado. Igualmente, su mantenimiento es mínimo, cosa que celebro si la ves lejos de la época festiva.

Lámpara tipo regalo de Navidad. IKEA

Para que esta lámpara brille sin parecer una apuesta decorativa excesiva, te sugiero colocarla cerca de piezas neutras: madera clara, tonos tierra o beige. Su lazo rojo se convierte en acento discreto que no compite con el resto. Combínala con textiles suaves y mantas cálidas para enfatizar su luz.

Si dispones de un rincón de lectura o una mesita auxiliar, puede ejercer de luz ambiental suave. Elige una bombilla de baja potencia (unos 200/250 lúmenes) para crear un ambiente íntimo. Y si quieres un extra de versatilidad, considera ubicarla sobre una base giratoria o estantería ligera para cambiar su orientación según la ocasión.

Aunque su aire navideño es claro, no debe reservarse solo para diciembre. En otoño o invierno aporta esa "chispa de magia" cuando los días se acortan. Y en primavera-verano puede seguir siendo un objeto decorativo con carácter si la luz elegida es la adecuada.

En consecuencia, no es casualidad que esta lámpara de Ikea se haya vuelto viral en Instagram y TikTok. Influencers de decoración la usa para recrear ambientes "cozy" con ese toque cinematográfico que recuerda a las comedias románticas navideñas. En vídeos de apenas segundos, su luz tenue y envolvente se roba todo el protagonismo.