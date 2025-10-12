Fui a Leroy Merlin por pintura y salí con un garaje metálico para dos coches: “El mejor dinero que he invertido"

Cuando fui a Leroy Merlin solo con la idea de comprar pintura para renovar las paredes, no esperaba encontrar un garaje metálico para dos coches que de repente estaba en boca de todos. Lo vi en uno de esos pasillos laterales, con un cartel grande que decía "éxito de ventas".

Me detuve a mirar las características: techo a dos aguas, puerta enrollable de aluminio y estructura en acero galvanizado, una combinación inusual para un garaje prefabricado.

Curiosa como soy, empecé a preguntar a los vendedores. Me confirmaron que es uno de los modelos más demandados del catálogo actual: se vende por 1.513 euros, tiene unas medidas exteriores de 574x350x245 cm y una parte enrollable de 270 x 190 cm.

No pude resistir la tentación de consultar en el móvil mientras esperaba en la cola del pago. Encontré reseñas y noticias que hablaban del garaje como "el que arrasa en Leroy Merlin" por su equilibrio entre precio, robustez y diseño funcional.

Garaje metálico. Leroy Merlin

El modelo es de acero galvanizado, una aleación que ayuda a prevenir la corrosión frente al clima. Su estructura zincada le da resistencia adicional frente al óxido, lo que lo hace apto para exteriores incluso en climas duros.

Adicionalmente, cuenta con techo anti-óxido y diseño a dos aguas que facilita el drenaje del agua de lluvia, lo cual reduce el riesgo de filtraciones o acumulaciones.

Garaje metálico. Leroy Merlin

Con 20,09 metros cuadrados de superficie útil (574 x 350 cm exteriores), está diseñado para dos vehículos medianos y algo de espacio extra para objetos o estanterías. Además, la puerta enrollable de aluminio mide 270 x 190 cm, lo que permite maniobrar el coche sin complicaciones.

También incorpora una puerta lateral abatible que da acceso peatonal independiente, sin tener que abrir el portón completo.

Garaje metálico.

Si bien no es "plug and play", el montaje se puede completar en aproximadamente 10 horas entre dos personas, según el fabricante. El kit incluye tuercas y tornillos para facilitar el proceso. Además, la garantía también juega su papel: el fabricante ofrece 2 años, mientras que Leroy Merlin extiende esa cobertura a 3 años a partir de la compra.

¿Qué debes tener en cuenta antes de decidir? Primero, revisa la regulación local. En muchos ayuntamientos, instalar un garaje exterior requiere avisar o solicitar licencia si supera cierta volumen o cambia la estética de la parcela.

Segundo, este garaje no incluye suelo, por lo que tendrás que prever una base firme y nivelada, ya sea de hormigón, losas o pavimento adecuado.

Tercero, verifica la orientación y ubicación en tu terreno. Colocar el garaje bajo árboles o en zonas con sombra permanente podría aumentar la humedad interior o provocar acumulación de hojas.

Por último, valora si necesitas aislamiento o ventilación extra si piensas trabajar dentro, porque al ser metálico puede calentarse o condensar en condiciones extremas.

Con respecto a la estética, su color verde oscura y su diseño discreto hacen que este garaje metálico se integre fácilmente en entornos rurales o suburbanos. No desentona ni junto a una vivienda moderna ni al lado de una casa más tradicional, lo que explica parte de su éxito entre quienes buscan funcionalidad sin sacrificar la estética.

Además, su estructura permite anclar estanterías o sistemas de orden, convirtiéndose en un espacio versátil: sirve tanto como aparcamiento como para guardar bicicletas, herramientas o maquinaria de jardín. Muchos compradores destacan que, con una mínima organización, "se convierte en un pequeño taller en casa".