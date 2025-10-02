Laura, interiorista: "No pongas lámparas en la mesita de noche, existe una alternativa mucho más práctica"

Laura Martínez, una interiorista famosa, sugiere deshacerse de la idea común de poner lámparas de mesa en las mesitas de noche. En cambio, propone alternativas más prácticas y con una apariencia más limpia. La Revista Interiores sostiene que esa opción mejora el espacio y brinda estética sin renunciar a la funcionalidad.

Las lámparas tradicionales ocupan espacio útil y pueden producir sombras molestas, según ella. La solución consiste en luces integradas o apliques ocultos, que eliminan el frente de la mesita y generan una iluminación más uniforme y eficaz.

Este cambio no solo se basa en criterios decorativos, sino también ergonómicos. Al instalar luces empotradas o tiras LED debajo de cabeceros o estantes, se logra ganar en espacio, seguridad y estética sin sacrificar la comodidad para levantarse por la noche o leer.

Mesita de noche.

¿Cuáles son las ventajas de prescindir de lámparas sobre la mesita de noche? En primer lugar, la superficie queda libre para lo esencial: sin la lámpara, puedes aprovechar la mesita para colocar objetos útiles como agua, libres o dispositivos sin que el espacio esté saturado. Es una solución ideal para dormitorios pequeños o minimalistas.

En segundo lugar, la iluminación uniforme y suave: las luces integradas pueden distribuir el resplandor sin crear sombras molestas. Con LED cálido o luz regulable, se consigue un ambiente relajante perfecto para antes de dormir.

Mesita de noche.

En tercer lugar, la estética más ordenada y moderna: al retirar las lámparas, el espacio se ve menos recargado. El efecto es limpio, sofisticado y muy acorde con tendencias minimalistas donde menos es más. La mesita gana protagonismo sin elementos colindantes.

Las alternativas recomendadas por Laura Martínez son las siguientes. Primero, coloca apliques de pared cerca de la cabecera: un aplique discreto en la pared junto al cabezal permite dirigir la luz hacia la lectura sin necesitar flexos o lámparas voluminosas. Esta es una de las opciones más recurridas por expertos.

Laura también promueve la instalación de tiras LED ocultas bajo repisas o dentro del propio cabecero. Estas luces pueden activarse con sensores o interruptores pequeños, brindando comodidad sin obstaculizar la mesita.

Otra modalidad elegante es colgar lámparas desde el techo cerca de los laterales de la cama. Esta solución libera por completo la mesita de noche, dejando solo el espacio útil para lo esencial.

¿Cómo adaptar estas ideas a tu dormitorio? Primero, analiza la normativa eléctrica dispone en tu habitación para añadir luces empotradas o apliques. En muchos casos basta con un enchufe cercano o una instalación sencilla.

Después, elige luces de tono cálido y regulables para que la iluminación sea agradable durante la noche. Lo ideal es que se integre sin llamar demasiado la atención, manteniendo el equilibrio decorativo.

Finalmente, coordina con tu cabecero, mesitas y restos del mobiliario. Las luces deben sumarse al conjunto visual, no chocar con los elementos existentes.

En varios proyectos de Laura Martínez se ha visto el uso de tiras LED bajo repisas en dormitorios remodelados, generando un efecto de "flotación lumínica". En uno de sus trabajos, destaca cómo esa alternativa sustituye por completo las lámparas de mesa.

Otra versión lleva a aplicar apliques de pared con brazo articulado, perfectos para orientar la luz hacia el punto de lectura sin depender de una lámpara sobre la mesita. En cada caso, la premisa es la misma: liberar espacio sin renunciar a funcionalidad.

Recuerda que el cambio no debe sacrificar la funcionalidad. Busca que las luces alternativas sigan siendo accesibles y cómodas de usar desde la cama. Acércate a un profesional si necesitas ajustar el cableado o elegir elementos adecuados.