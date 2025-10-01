Máximo Caballero, arquitecto, advierte: "Este detalle en una reforma puede disparar o reducir la factura de la luz"

Cada decisión es importante durante una reforma, incluyendo desde los materiales hasta la carpintería. Un pequeño detalle puede hacer que tu factura mensual se incline hacia lo bajo o hacia lo alto, según indica el arquitecto Máximo Caballero en sus redes sociales.

Según su criterio, ese detalle es la selección de las ventanas: su aislamiento térmico, su hermeticidad y cómo se abren.

Caballero argumenta en sus redes sociales que las ventanas abatibles tienen una ventaja crucial sobre las corredizas: sellan con más hermeticidad. El sistema de climatización tiene que trabajar menos cuando se disminuyen las posibles rendijas por las cuales escapa el calor.

Además, cuando esas ventanas tienen un buen sistema de aislamiento en el premarco, se evita que la estructura acumule calor y lo transmita hacia el interior o hacia el exterior. En climas extremos (verano o invierno), esta diferencia puede traducirse en un ahorro real.

En consecuencia, elegir bien cómo abren tus ventanas y cómo se integran al muro es esencial para que tu casa "respire" menos energía de la necesaria.

No solo importa el tipo de apertura: la orientación, el tipo de vidrio o la calidad del marco también pesan bastante. Ventanas orientadas al sur, por ejemplo, están más expuestas al sol y tienden a calentar más en verano si no se aíslan correctamente.

El arquitecto sugiere aislar los premarcos para evitar que el calor acumulado se transfiera. Esa barrera adicional puede marcar la diferencia en los meses calientes.

También influye la inercia térmica de las paredes: cuanto más masa absorbente tengan esos muros junto a ventanas mal aisladas, más energía necesitarás para "compensar" sus pérdidas.

¿Cuáles son las reformas que sí van a favor de tu bolsillo?

Escoge ventanas abatibles frente a correderas siempre que puedas; su cierre más hermético impide pérdidas importantes.

Usa vidrios dobles o con control solar para reducir la entrada de calor en verano y la pérdida térmica en invierno.

Aísla bien los premarcos y la unión con la pared para impedir puentes térmicos.

Alinea la orientación de las ventanas según la zona climática: zonas cálidas, evita grandes ventanas al sur; zonas frías aprovechan el sol.

Vigila la calidad de los perfiles (PVC, aluminio con rotura de puente térmico, madera tratada) para que el sistema completo sea eficiente.

La reforma no es solo estética: puede jugar a tu favor también en el ahorro energético. Como advierte Máximo Caballero, ese "pequeño detalle" que muchos pasan por alto es en realidad uno de los más determinantes para disparar o reducir la factura de la luz.

Si priorizas ventanas bien selladas y aislamientos coherentes, tu inversión se traducirá en meses con menos gasto y mayor confort.

No se trata solo de reducir el gasto energético. Una ventana bien aislada también mejora el confort acústico, bloqueando ruidos de la calle, y evita corrientes de aire que provocan resfriados o molestias en casa. Reformar con ventanas de calidad repercute directamente en tu salud y bienestar diario.

Muchas personas, al reformar, priorizan únicamente que las ventanas combinen con la decoración o que aporten luz natural. Sin embargo, como recuerda Máximo Caballero, el diseño no debe imponerse sobre la eficiencia. De nada sirve una ventana panorámica preciosa si dispara tu factura de la luz en verano e invierno.

Otro detalle que marca la diferencia es la instalación. Incluso la mejor ventana pierde efectividad si no está bien colocada. Un instalador especializado garantizará que no existan filtraciones ni puentes térmicos. De hecho, una mala instalación puede reducir hasta un 30% la eficiencia de la carpintería.

Aunque las ventanas de calidad y los sistemas de aislamiento pueden parecer caros al principio, se trata de una inversión a medio plazo. Al reducir la necesidad de aire acondicionado o calefacción, la amortización llega en pocos años. Además, aumentan el valor de la vivienda, lo que supone un beneficio añadido.

Las nuevas normas energéticas en España y Europa apuntan hacia casas cada vez más eficientes. Reformar unas ventanas abatibles, vidrios aislantes y premarcos protegidos no solo ahorra hoy, sino que prepara la vivienda para cumplir con las exigencias futuras. La sostenibilidad empieza en los pequeños detalles de cada reforma.