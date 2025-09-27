La casa prefabricada de estilo rústico y con porche que se agotará en España: cuesta menos de 10.000 euros

El mercado de las casas prefabricadas está viviendo toda una transformación en los últimos años, impulsada en gran parte por la popularidad cada vez mayor de este tipo de viviendas modulares. Una opción cada vez más valorada por los españoles que buscan la comodidad de tener una vivienda propia, pero sin tener que afrontar los elevados costes de las construcciones tradicionales o la compra de una casa convencional.

Este tipo de viviendas destacan, no solo por su resistencia y durabilidad, sino también por la enorme calidad de sus materiales, así como la posibilidad de personalización que ofrecen o las innovadoras técnicas que se aplican en su montaje. Actualmente en el mercado podemos encontrar todo tipo de diseños de casas prefabricadas aptas para todos los gustos y presupuestos.

Sin embargo, más allá de los modelos de casas prefabricadas que ya hemos encontrado en Leroy Merlin o Amazon, también destacan otros diseños y el protagonismo de otras compañías y empresas especializadas como Maestro Casas. En concreto en esta web es donde hemos encontrado un modelo que combina funcionalidad y muy buen precio.

Se trata de la pérgola de madera Edam, una construcción de un módulo que se caracteriza por un diseño moderno y a la vez rústico. Esta cuenta con una amplia superficie de 36 m², de los cuales 15,06 m² corresponden a la superficie habitable y 17,74 m² a la terraza. Una solución perfecta, tanto para quienes buscan una pequeña casa en la que poder escaparse de fin de semana o vacaciones, como para quienes buscan un segundo espacio en el jardín y externo a la casa.

Este modelo está diseñado con paredes de 44 mm de grosor, por lo que asegura una muy buena resistencia y durabilidad, en comparación con otras casas prefabricadas baratas. A todo ello, se suma un tejado a un agua y una altura de pared de 2,16 metros que garantiza suficiente amplitud.

Pérgola de madera Edam.

Otro de los puntos fuertes de este diseño, es la posibilidad que ofrece para poder personalizar este modelo. De hecho, el cliente tiene la oportunidad de añadir aislamiento adicional en techo, paredes y suelo. Así como la opción de personalizar la instalación de la cubierta o la canalización de lluvia, por lo que se trata de una vivienda que puede adaptarse a todo tipo de climas y necesidades.

También cuenta con suelos de madera maciza de 19 mm y materiales resistentes utilizados en paredes. En el caso de las vigas y el tejado, ambos destacan también por tener una enorme calidad y resistencia.

Un modelo que cuenta con algunas de las mejores características, materiales y precio del mercado y que puede que no tarde en agotarse en España. Y es que, actualmente cuenta con un precio rebajado de solo 9.325 euros. Una oportunidad muy interesante para aquellas personas o familias que busquen una casa modular y no quieran hipotecar su bolsillo.