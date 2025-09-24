La columna de ducha más buscada la tiene Leroy Merlin: convierte tu baño diario en una experiencia de spa de lujo

Cada mañana puede sentirse como una momento de bienestar. Con la columna de ducha líder en Leroy Merlin, el baño habitual se convierte en un espacio de relajación. Mediante chorros regulables, cascadas y funciones de masaje, disfrutas de sensaciones similares a las de un spa profesional.

Este modelo se ha vuelto un favorito entre quienes buscan lujo sin salir de casa. Su diseño elegante y funciones avanzadas baten récords de ventas en la cadena. Desde rociadores grandes hasta grifos de mano, esta columna concentra el potencial para elevar una ducha corriente a un ritual reparador.

La columna de ducha KROSS de Leroy Merlin es el mejor ejemplo del fenómeno. Está hecho en acero inoxidable con acabado cromado, incluye 4 jets de silicona antical y su precio ha bajado más de 160 euros en promociones recientes.

Baño con la columna de ducha tipo spa.

Esta configuración combina un rociador superior con opción lluvia y una teleducha flexible, perfecta para distintos usos del baño. Además, Leroy Merlin dispone de miles de referencias de columnas e hidromasajes para distintos estilos y presupuestos.

Esta columna incorpora seis funciones diferentes, entre ellas, lluvia envolvente, cascada y chorros localizados para masaje muscular. El cuerpo está fabricado en acero inoxidable, con versiones en negro moderno que soportan bien la humedad y corrosión.

También integra un panel de control ergonómico con regulación de temperatura, y luces LED que ambientan el momento de baño. En cualquier caso, esta no es la única columna de ducha que tiene Leroy Merlin.

Si quieres elegir la adecuada para tu baño, debes verificar primero que la presión de agua en tu hogar soporte el rociador de lluvia, de lo contrario, no se aprovechará bien. Además, en algunas ocasiones son mejores las columnas con sistema antical o boquillas de silicona para facilitar el mantenimiento.

Además, debes elegir aquellas con control termostático para evitar cambios bruscos de temperatura. Para ello, verifica la compatibilidad con la instalación existente o si necesitas adaptar la fontanería.

¿Qué debes de tener en cuenta? Montar una columna como estas no suele requerir obra mayor. Se conecta a la instalación de ducha existente y se fija a la pared con soportes adecuados. De hecho, Leroy Merlin ofrece guías y tutoriales para la instalación paso a paso, para así facilitar el proceso al usuario.

Lo más llamativo de esta columna de ducha es que combina lujo con precio accesible. A diferencia de otros modelos de spa doméstico, su coste permite llevar el bienestar a cualquier hogar. Así, no solo se trata de diseño, sino de democratizar la experiencia de la relajación.

Además del confort, esta columna está fabricada con materiales resistentes a la humedad y la cal, lo que asegura una larga vida útil. Su mantenimiento es mínimo y basta con una limpieza regular para que luzca como el primer día, una ventaja clave para quienes buscan practicidad.

En cualquier caso, antes de instalar la columna, asegúrate de cerrar la llave de paso, limpiar filtros y probar el funcionamiento con agua fría... Si el resultado es satisfactorio, tendrás una columna de ducha avanzada con la que puedes convertir tu rutina diaria en una experiencia de spa sin salir de casa.

Sus múltiples funciones, su diseño moderno y sus prestaciones de confort la han hecho una tendencia entre quienes buscan calidad y bienestar.