Una arquitecta sentencia: "Jamás recomiendo a mis clientes hacer casas con esta distribución, nunca sale bien"

Comprar una casa de segunda mano es una de las opciones más populares entre los españoles y, no solo por los precios de venta más económicos y buenas ubicaciones, sino también por la disponibilidad inmediata que muchos ofrecen. A esto se añade también el buen margen de negociación y personalización que pueden presentar gracias a futuras reformas.

Sin embargo, este tipo de viviendas antiguas también cuentan con algunas desventajas que es importante tener en consideración a la hora de lanzarse a la compra de una casa. Una de ellas, suelen ser los diseños y acabados más antiguos y que no siempre se adaptan a lo que el cliente está buscando, así como algunos problemas estructurales, instalaciones obsoletas o malas distribuciones cuyo cambio requiere a veces una importante inversión extra.

Una opción que, así todo, sigue siendo de las favoritas entre los que se lanzan a comprar su propia vivienda. De hecho, en España el pasado 2024 aproximadamente 506.000 personas optaron por comprar una vivienda de segunda mano, según datos oficiales del INE. Un mercado que presentó cerca del 90% de todas las transacciones inmobiliarias del pasado año.

Un tipo de viviendas en las que se ha centrado en uno de sus vídeos la arquitecta y creadora de contenido Emma Guillén, @rusem.ma en Instagram. La experta, se dedica habitualmente a dar todo tipo de consejos útiles sobre la distribución y el aprovechamiento de espacios en las viviendas y en este vídeo trata un tema recurrente en las casas y pisos antiguos: los pasillos infinitos e inútiles.

Esta distribución para Emma Guillén es un error que hay que evitar sí o sí. "Vamos a suponer que tenemos una distribución en planta con un pasillo infinito en el centro que nos lleva a los accesos de los dormitorios pero que conlleva un montón de superficie útil perdida en un espacio solo de tránsito", comienza detallando la experta.

En ese caso, el truco para Guillén está claro: "Eliminaremos los tabiques que separan los dormitorios y optimizaremos el espacio colocando el almacenamiento en el lugar en el que iba originalmente el pasillo y acercaremos así los accesos más al centro de la vivienda".

Estrategia con la que podremos aprovechar mucho más el espacio y con la que además estaremos ahorrando dinero en aislamientos más costosos: "Conseguiremos un mayor aprovechamiento de los metros cuadrados y evitaremos ruidos de una habitación a la otra", asegura.

Un tipo de solución con la que, además de estar ganando metros útiles en la vivienda, también estaremos aumentando el valor de la misma de cara a una venta futura. Estaremos adaptando un espacio antiguo a las actuales necesidades de muchas familias, en las que prevalece la funcionalidad, la luminosidad y los espacios abiertos.