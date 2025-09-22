Un arquitecto sentencia: "Si vas a reformar la cocina con mármol o madera cometerás el mayor error en una casa"

El arquitecto Eloi Camacho ha desvelado cuál es la mejor fórmula para reformar una cocina y unirla al salón de forma sencilla y elegante. Unas recomendaciones que ha hecho a través de El Mueble y que van más allá del estilo, destacando la importancia de profundizar en materiales, acabados, colores o electrodomésticos, entre otros detalles clave.

Y es que para el experto, antes de comenzar a elegir lo que queremos que vaya en nuestra cocina, es importante dedicar tiempo a saber más sobre los materiales, la resistencia o el mantenimiento que estos necesitan. Detalles muy importantes y que realmente marcan la diferencia entre una cocina bonita visualmente y poco funcional o una cocina bonita y que además de funcional sea duradera.

Para acertar con los materiales, el arquitecto tiene claro por donde empezar: lo importante es saber qué materiales no deberíamos elegir nunca en una cocina. Entre las recomendaciones de Eloi Camacho destaca la importancia de "evitar materiales que no soporten bien la humedad, el calor o el uso intensivo".

Entre estos materiales menos adecuados para una cocina encontramos: maderas sin tratar, superficies muy rugosas o revestimientos que se manchan de forma fácil. Este tipo de materiales resisten peor el uso y el paso del tiempo, más aún en una cocina abierta que está normalmente más expuesta.

Otro de los principales problemas a la hora de reformar una cocina abierta lo encontramos con los suelos. Lo más recomendado es que tanto la cocina como el salón tengan el mismo tipo de suelo pero también es importante huir de ciertos materiales.

"Huyamos de los suelos muy porosos, ya que son los más problemáticos. Las cocinas normalmente tienen un uso mucho más intenso que otros espacios, por lo que es importante evitar materiales que absorban la suciedad y los líquidos o aceites", advierte.

Este tipo de materiales pueden acabar provocando que el suelo se quede lleno de manchas que luego cueste eliminar. "También iría con mucho cuidado al utilizar suelos de madera natural sin tratamientos adecuados, pueden ser muy atractivos pero requieren mucho mantenimiento y a la larga podemos acabar arrepintiéndonos", asegura.

En cuanto a la encimera, otro de los puntos más importantes de cualquier cocina, es habitual optar por materiales de moda pero esto no quiere decir que siempre sean los más adecuados: "Estos son materiales muy atractivos, pero poco prácticos. Si tu cocina va a tener poco uso, puedes plantearlo, pero si va a ser una cocina con un uso normal, lo evitaría a toda costa".

¿La razón? "El mármol se mancha y se raya con facilidad y la madera maciza se ve afectada por la humedad. En una cocina abierta, donde la encimera está siempre a la vista, es mejor optar por porcelánicos, cuarzos técnicos o piedras compactas que resistan bien el uso diario", recalca Eloi Camacho.

Textiles, iluminación y color

Diseñar una cocina abierta requiere más planificación de lo que parece, incluso si no se cocina en ella todos los días. Los vapores y las grasas se distribuyen por toda la habitación, lo que tiene un impacto particular en los tejidos. Por ello, el arquitecto recomienda evitar también el uso de alfombras de moqueta o los tejidos frágiles y propone elegir alfombras que puedan lavarse o fibras naturales duraderas.

Respecto a la iluminación, señala el error frecuente de instalar únicamente una luz cenital que produce sombras molestas. Lo mejor es mezclar diferentes fuentes de luz, como tiras led bajo los muebles altos.

En cuanto a los materiales, Camacho aconseja no utilizar acabados brillantes y lacados debido a su escaso mantenimiento y resistencia. En vez de ello, se decanta por superficies satinadas o mates, que son más elegantes y funcionales. En las cocinas abiertas, además, es importante contar con una campana extractora que sea potente pero a la vez silenciosa para no alterar el confort acústico del salón.

El color también es importante, ya que los colores muy intensos pueden llegar a cansar a la vista. Por esta razón, el consejo del especialista es escoger una paleta de colores atemporal y neutra que se complemente con detalles de color fáciles de modificar.

También, enfatiza lo fundamental que es tener ventilación y luz natural y rechaza de manera absoluta los diseños que requieran pasar por la cocina para llegar al baño.

Eloi Camacho también aconseja no tomar decisiones apresuradas: es importante visitar exposiciones, experimentar con los materiales y consultar a expertos. "La resistencia y el fácil mantenimiento deben estar por encima de las modas pasajeras", concluye.