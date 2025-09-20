Un arquitecto, sin rodeos: “Jamás recomiendo a mis clientes comprar estas casas, son un auténtico dolor de cabeza”

Comprar una vivienda de segunda mano puede parecer una oportunidad atractiva, especialmente con los elevados precios de la obra nueva. Sin embargo, no todas las viviendas usadas son una buena inversión.

El arquitecto y creador de contenido Edu Saz advierte sobre varios tipos de inmuebles que hay que evitar, sobre todo, si planeas una reforma. En su canal, que combina inmobiliario, finanzas personales y arquitectura, ha explicado en detalle cuáles son los casos que suelen traer dolores de cabeza.

Y lo que relata no es puramente hipotético: se basa en experiencias reales y en los problemas estructurales, legales y económicos que surgen después.

3 TIPOS DE PISO QUE NUNCA DEBES COMPRAR

Las malas decisiones al comprar una casa no solo implican gasto económico sino también tiempo, estrés y riesgos inesperados. Según Edu Saz, hay tres tipos de viviendas de segunda mano que desaconseja totalmente desde un principio, especialmente si tu intención es reformarlas.

En primer lugar, las viviendas a las que se accede por una esquina. Estas casas suelen ser muy alargadas, con acceso desviado o en esquina, lo que implica un pasillo por largo si la distribución original no está pensada para uso moderno. Además, tienen pared medianera, lo que limita la entrada de luz natural por un lado.

También las viviendas con dimensiones reducidas y muro de carga central. En muchas de estas viviendas el muro estructural divide el espacio y no permite modificar la distribución. No importa cuánto quieras "abrir espacios" o integrar ambientes: ese muro no lo deja. Eso eleva mucho los costes si intentas cambiarlo mediante cargaderos o soluciones estructurales más costosas.

En tercer lugar, las viviendas 'tipo tubo'. Son las viviendas extremadamente alargadas y estrechas, muchas veces atrapadas entre medianeras. Tienen partes interiores sin ventanas, baños ciegos, cocinas que miran a patios interiores... Todo eso dificulta que la vivienda tenga ventilación natural, luz suficiente y una distribución cómoda. La reforma se complica mucho, tanto de diseño como de permisos y coste.

¿Por qué evitar estos inmuebles? Edu Saz aclara que estas advertencias no son absolutas, pero en general las reformas en estos inmuebles acaban siendo mucho más complicadas y costosas de lo que parecen al principio. Los problemas más comunes son:

Estructurales: los muros de carga impiden abrir espacios; modificarlos requiere ingenieros, permisos y cargaderos, lo que aumenta el coste y el tiempo de obra.

los muros de carga impiden abrir espacios; modificarlos requiere ingenieros, permisos y cargaderos, lo que aumenta el coste y el tiempo de obra. Luminosidad y ventilación: sin ventanas en la fachada principal o con zonas interiores amplias que no tienen salida directa al exterior, se hace difícil conseguir ambientes sanos y agradables.

sin ventanas en la fachada principal o con zonas interiores amplias que no tienen salida directa al exterior, se hace difícil conseguir ambientes sanos y agradables. Distribución poco práctica: pasillos largos, zonas mal aprovechadas, espacios muertos... todo eso se traduce en lo que parecía una buena compra al principio luego pesa mucho en la vida diaria.

Lo que debes hacer es solicitar planos reales con cotas y compararlos con la realidad física. Edu Saz advierte que los planos de inmobiliarias muchas veces son genéricos o poco exactos. También debes evaluar bien la orientación y la cantidad de fachadas con ventanas. Que todas las estancias tengan luz natural mejora mucho el confort como el coste energético.

También debes consultar a un arquitecto antes de comprar. Su visión te permitirá detectar estos defectos estructurales o de diseño que no se ven a simple vista, y estimar lo que costará una reforma que realmente funcione.