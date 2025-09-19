La nueva tienda de decoración low-cost de Amancio Ortega tiene las lámparas más lujosas a precios muy bajos

Amancio Ortega ha dado un paso más allá en el mundo del hogar con Lefties Home, la nueva línea de decoración low-cost del grupo Inditex. Esta propuesta nace para satisfacer una demanda creciente: productos decorativos con estética moderna, funcionales y asequibles. Con precios que parten de apenas 3,99 euros, la marca busca democratizar el diseño para todos.

En su catálogo destacan especialmente las lámparas: piezas auxiliares que marcan la diferencia del ambiente gracias al diseño, materiales modernos y funcionales más allá de lo básico. Desde lámparas de mesa con luz LED hasta modelos con carga USB, control táctil, e iluminación cálida/fresca, Lefties Home introduce características que hasta hace poco se consideraban propias de gamas más elevadas.

La línea no solo conquista por su precio reducido, sino por su estética cuidada. Inspiraciones vintage, minimalismo, tonos neutros y detalles de estilo retro conviven con acabados modernos. En comparación con marcas como Zara Home, Lefties Home ofrece propuestas visualmente similares, pero con una estrategia de costes mucho más baja, lo que permite una renovación frecuente del hogar sin arruinarse.

Lefties Home se ha posicionado como una alternativa clara entre Zara Home (por su estilo) e IKEA (por sus precios). Su nueva oferta incluye lámparas desde aproximadamente 17,99 euros, especialmente lámparas de mesa LED que imitan diseños de lujo, como modelos con formas redondeadas tipo seta, control táctil y doble temperatura de luz (cálida y fría).

Un ejemplo claro es la lámpara de mesa LED de 24 cm, que cuesta 17,99 euros. Tiene carga USB, base con botón táctil, versiones en varios colores y materiales que combinan metal y plásticos de calidad. Este tipo de producto ilustra bien cómo la marca fusiona diseño estético con funcionalidad real, sin los precios elevados de marcas decorativas tradicionales.

Lámpara. Lefties Home

Además, los productos de iluminación forman parte de una estética global que Lefties Home está promoviendo: tonos neutros o contrastes controlados, formas sencillas, líneas limpias, aspectos retro o formas orgánicas recordando las tendencias de los años 60. Esto hace que las lámparas no solo sean utilitarias sino también elementos decorativos que aportan identidad al espacio.

Frente a Zara Home, Lefties Home se diferencia principalmente por precios. Productos similares en estilo pueden costar bastante más en Zara Home, mientras que Lefties ofrece versiones parecidas por menos de 20 o 30 euros.

Lámpara. Lefties Home

En cuanto a IKEA, Lefties intenta mantenerse competitivo mediante modelos pequeños, lámparas auxiliares y detalles funcionales que no requieren instalaciones complejas.

En lo que respecta a la variedad, aunque no hay aún grandes muebles voluminosos, la oferta luce en lámparas de mesa, lámparas auxiliares de sobremesa, velas, textiles, organizadores, vajillas y complementos decorativos. Esto permite al cliente ir construyendo un hogar con estilo por etapas, sin necesidad de desembolsos grandes.

Lámpara. Lefties Home

También influye la estrategia omnicanal: Lefties Home está presente tanto online como en tiendas físicas, como la flagship store en Parquesur (Madrid), lo que facilita que los productos estén al alcance de muchos consumidores.

Lefties Home representa una apuesta firme de Amancio Ortega y el grupo Inditex por llevar el diseño accesible más allá de la moda, hacia la decoración del hogar. Sus lámparas destaca no solo por los precios low-cost, sino por un valor añadido real: buen diseño, materiales actuales y funciones modernas.