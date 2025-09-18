Maisons du Monde tiene el mueble más práctico: “Es dos en uno, cabe en el recibidor y parece hecho a medida”

En los pisos actuales, cada metro cuadrado cuenta. Por eso los muebles multifuncionales se han convertido en tendencia: combinan diseño y utilidad para aprovechar al máximo espacios pequeños. Maisons du Monde acaba de presentar uno de sus éxitos: el burro Ysee, un perchero con almacenaje que parece hecho a medida.

El burro Ysee no es un perchero al uso. Reúne colgador, estantes y armario de rejilla en una sola pieza compacto, ideal para recibidores, dormitorios pequeños o habitaciones de invitados. Con un diseño ligero y práctico, resuelve la falta de espacio con estilo.

Además, su precio lo hace aún más atractivo. Frente a otros muebles de almacenaje modulares que pueden superar los 200 euros, este burro se sitúa en un rango mucho más accesible. Es un ejemplo de cómo la decoración funcional puede ser también asequible y estética

Burro de Maisons du Monde. Maisons du Monde

El burro Ysee mide lo justo para encajar en un recibidor estrecho o en un dormitorio con poco espacio. Incorpora barra superior para colgar ropa, un estante intermedio y un módulo cerrado con rejilla de mimbre natural. Así permite organizar abrigos, bolsos, zapatos y accesorios en un mismo lugar.

Se estructura en madera clara y el detalle de mimbre lo hacen ligero visualmente, aportando calidez. Al tener patas elevadas, facilita la limpieza y evita que se acumule polvo debajo. Es un mueble pensado tanto para ordenar como para decorar.

Lo que diferencia al burro Ysee es su doble función: perfechero para colgar prendas y armario auxiliar para ocultar lo que no quieras a la vista. Este concepto "dos en uno" es ideal en viviendas modernas, donde la prioridad es ganar espacio sin renunciar al diseño.

Puede colocarse en el recibidor como mueble de entrada, en el dormitorio como organizador extra, o incluso en habitaciones juveniles para mantener ropa y accesorios ordenados. Al ser modular y ligero, se adapta fácilmente a distintos usos dentro del hogar.

Según el catálogo de Maisons du Monde, el burro Ysee está disponible por 129 euros, un precio competitivo teniendo en cuenta que ofrece tres funciones en una sola pieza. Muchos muebles similares cuestan bastante más y no tiene el mismo cuidado en acabados y materiales.

El burro Ysee combina materiales naturales (madera y rejilla de mimbre) con diseño contemporáneo, lo que lo convierte en "un mueble camaleónico": encaja en estilos nórdicos, boho, minimalistas o rústicos. Es una inversión práctica y estética para cualquier hogar.

Si lo usas en el recibidor, combínalo con un espejo grande encima y una alfombra ligera para dar sensación de amplitud. En el dormitorio, acompáñalo con cajas organizadoras de tela para complementar el almacenaje abierto.

La clave está en aprovechar su diseño multifuncional. El perchero superior puede servir para abrigos, pero también para mantas o ropa de temporada. El armario cerrado es perfecto para ocultar zapatos o accesorios que ocupan espacio. Así, no solo ahorras metros, sino que mejoras el orden visual.

Los muebles multifunción como el burro Ysee responden a una tendencia global: hogares más pequeños, necesidades más grandes. Cada vez más, los consumidores buscan soluciones inteligentes que combinen practicidad, estética y buen precio.

Maisons du Monde se ha posicionado como una de las marcas que mejor interpreta esta demanda, creando piezas versátiles que se adapta a la vida moderna. Y el burro Ysee es una de las propuestas más representativas.