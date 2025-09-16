José Luis Esteban, arquitecto: "Estas zonas de España valen más que Madrid o Barcelona para comprar vivienda"

Comprar vivienda en Madrid o Barcelona se ha convertido para muchos en sinónimo de elevado coste, saturación urbana y dificultades de acceso. Sin embargo, el arquitecto José Luis Esteban Penelas plantea a Telecinco que hay numerosas zonas de España que hoy ofrecen ventajas superiores por calidad de vida, precios, oportunidades, comparadas con esas grandes capitales.

La transformación tecnológica, el auge del teletrabajo y mejoras en infraestructuras están haciendo viable vivir lejos de los focos urbanos sin renunciar a servicios modernos. Esteban pone el foco en lugares de la Comunidad Valenciana, costas con buen clima, así como entornos rurales con conectividad, como espacios donde invertir en vivienda tiene más sentido económico.

Además, estas áreas no solo destacan por el precio de la vivienda, sino también por el coste del suelo, la vida más pausada, menor congestión y una oferta inmobiliaria menos especulativa. La apuesta de estos territorios empieza a atraer tanto compradores nacionales como extranjeros, interesados en combinar paisaje, clima y calma con buen valor adquisitivo.

José Luis Esteban Penelas señala que la Comunidad Valenciana, con ciudades como Valencia, es ya una alternativa robusta. Allí los precios por metro cuadrado todavía no han alcanzado los de las grandes capitales, pero ofrecen acceso a servicios, cercanía al mar y mejores condiciones climáticas.

Las zonas costeras del este y sureste también salen destacadas: no solo por su atractivo turístico, sino porque la vida diaria puede resultar más barata que en Madrid o Barcelona cuando se considera transporte, impuestos locales y costes energéticos.

Esteban resalta que para quien trabaja en remoto, estos lugares son cada vez más competitivos. Asimismo, los entornos rurales bien conectados, con buenas infraestructuras digitales y físicas, pueden ofrecer una mayor revalorización futura de vivienda que muchas zonas céntricas.

Estas áreas disfrutan de menor presión inmobiliaria, lo que se traduce en terrenos más asequibles, impuestos locales más bajos y comunidades menos sobrecargadas.

La digitalización y el teletrabajo: uno de los factores clave que mencionan los expertos para desplazar la demanda hacia zonas fuera de las grandes ciudades. Con mejor fibra óptica, buenas conexiones de transporte y servicios públicos digitales, la distancia deja de ser un problema.

Menores costes fiscales y suelo: en ciudades grandes los precios del suelo se disparan, los impuestos municipales suelen ser más altos y los costes indirectos (como los desplazamientos, aparcamiento, mantenimiento) se incrementan. Las zonas que propone Esteban ofrecen ventajas.

El ambiente menos contaminado, menor densidad, espacios naturales cercanos, menor estrés urbano y más contacto con el entorno son aspectos que pesan para quienes valoran vivir bien, no solo acceder a una vivienda. Esteban destaca que estos factores sociales están cada vez más presentes en la valoración del coste real de vivir.

Pese al potencial, estas zonas no son perfectas para todos. A veces la oferta de empleo local es menor, lo que hace que la dependencia del teletrabajo sea alta. Si los servicios de salud, transporte y educación no están al nivel, la calidad de vida puede verse comprometida.

Otro reto es que el mercado inmobiliario en estas áreas podría sufrir en el futuro una mayor especulación, especialmente si la demanda crece sin un adecuado control urbanístico. Esto puede generar incrementos rápidos de precios y gentrificación.

También es importante considerar los costes de movilidad: aún cuando se trabaja de forma remota, desplazamientos ocasionales a centros mayores pueden suponer tiempo y dinero, si la infraestructura de transporte no está bien desarrollada.