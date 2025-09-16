La casa prefabricada por menos de 70.000 € que una pareja elige para jubilarse: "Fue amor a primera vista"

La jubilación es uno de los momentos más esperados por muchos españoles, después de décadas de trabajo. Pero los cambios en la edad de jubilación, la incertidumbre sobre las pensiones y un estilo de vida que busca cada vez más alejarse de la vida en las ciudades, están transformando también la forma de imaginar ese retiro soñado. Para muchos futuros pensionistas, este ya no pasa por comprarse un piso en la ciudad, sino por una casa prefabricada rodeada de naturaleza.

Una alternativa mucho más asequible, especialmente en un mercado inmobiliario que no deja de encarecerse. Esto, sumado a que el mercado de las casas prefabricadas está en auge y que cada vez más personas optan en España por este tipo de viviendas, sobre todo por sus bajos precios comparados con las construcciones tradicionales y rapidez en la instalación.

Esta es precisamente la opción que ha elegido una pareja que ya planea disfrutar de su jubilación en una de estas casas prefabricadas y concretamente en uno de los modelos de la firma Pineca más completos. Una casa prefabricada que combina amplitud de espacios con grandes ventanales, encanto rústico gracias a la madera, así como un porche y una estructura interior perfecta para cualquier pareja.

La propia firma de Pineca daba a conocer la situación de esta pareja a través de sus redes sociales: "Nuestros clientes imaginaron una casa para alquilar y donde poder jubilarse. Visitaron una de nuestras casas modelo para ver el modelo que les había llamado la atención y ¡fue amor a primera vista", aseguran.

En concreto, esta casa se trata del modelo Ruviera. Una casa prefabricada que cuenta con tres dormitorios y que mantiene a la vez diferentes espacios abiertos garantizando un interior amplio y con mucha luz en todas las estancias. Ofrece también un amplio salón con cocina, un comedor y varias zonas de descanso, así como una impresionante terraza cubierta de unos 20 m2.

Dispone también de grandes ventanales laterales que van casi hasta el suelo, así como puertas con acceso directo a la terraza. Un modelo único que esta pareja ha elegido para convertir en su vivienda principal y en la que poder disfrutar de esos años de jubilación conectados al máximo con la vida rural y la naturaleza.

En cuanto al aislamiento de esta casa de madera, este diseño ofrece un aislamiento térmico de grado residencial. Gracias a los paneles de poliuretano de 100 mm de grosor utilizados para el aislamiento del techo y a las paredes y suelos aislados (50 mm), se garantiza el máximo nivel de confort.

Casa prefabricada modelo Ruviera.

Por lo que este modelo es una opción perfecta, tanto para utilizar como vivienda vacacional o segunda vivienda, como para convertir en una vivienda residencial principal durante todo el año.

En cuanto a su precio, esta aún continúa disponible en la web de Pineca por 62.060 euros y cuenta con una superficie interior útil de 100 m2, más los 20 m2 del porche. Un modelo que ya ha pasado a convertirse en uno de los más buscados.