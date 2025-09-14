Alejandro Ortiz, experto en reformas: "Si quieres renovar tu cocina sin obras y ahorrarte 2.000 € utiliza esta técnica"

Hay muchas maneras de renovar una cocina sin tener que hacer obras o una reforma completa. Basta con pintar los muebles, añadir estanterías abiertas o sustituir los tiradores para lograr un cambio integral. Son pequeñas intervenciones que pueden transformar tanto el estilo como el uso del espacio y que además destacan por ser mucho más baratas, rápidas y eficaces que las reformas con obras y escombros.

Y es que, modernizar áreas como la cocina no implica necesariamente derribar paredes, cambiar el suelo o invertir en nuevo mobiliario. Según confirma el experto en reformas, Alejandro Ortiz, a El Mueble: "La cocina es una de las estancias que más se valoran, tanto como propietarios como siendo inquilinos".

Esta es una de las razones por las que según este experto, las reformas en esta parte de la casa suelen elevarse más de lo esperado. Sin embargo, asegura que no es necesario hacer una gran obra costosa para sustituir todos los azulejos si lo que buscamos es un cambio de 180º en la decoración y la apariencia de nuestra cocina.

Basta simplemente con pintar los azulejos o colocar un vinilo autoadhesivo para ahorrarnos entre 1.500 y 2.000 euros en la reforma, si lo comparamos con lo que ascendería esta utilizando alicatado completo. Una buena fórmula para abaratar la reforma sin renunciar a un diseño actual y más limpio.

"Los principales ingredientes son la fontanería y la electricidad... esto es fundamental", asegura. Y es que si las tuberías de la cocina que planeamos reformar no son de plomo o de hierro y el cableado permite cargas altas, podrás permitirte una reforma de tu cocina sin necesidad de una gran obra.

En el caso de que haya que afrontar la reforma evitando alicatar todo, para el experto la técnica clave es "la reforma de tripas": "Muchas veces las tuberías de agua van por la parte baja y lo que rompamos quedará detrás de los muebles... El peto lo protegemos con vinilo o el mismo material de la encimera y el resto, pintura", explica.

Lo que para Alejandro Ortiz se llama "lavado de cara" es aquella reforma en la que simplemente nos enfocamos en pintar azulejos con un esmalte específico que adhiere y sella, utilizamos algún revestimiento vinílico en el suelo o en el peto (entre la encimera y muebles altos) y en la que actualizamos la grifería, luces y tiradores o incluso la encimera si lo necesitamos.

Cocina moderna reformada.

"En este tipo de reforma podemos pintar azulejos para modernizar mucho el espacio por muy poco o bien añadir un revestimiento vinílico como peto colocado sobre el que ya había, al mismo tiempo que actualizar elementos como los tiradores que generan mucho impacto en una cocina", afirma.

Ortiz estima que un cambio básico en una cocina, solo en materiales, ronda los 500 euros. Desglosa así: unos 150 euros en esmalte para pintar azulejos, 100 euros en lamas vinílicas para el suelo, 80 en plafones, 120 para renovar el salpicadero y 50 euros en nuevos tiradores. Si este lavado de cara lo realiza un profesional, incluyendo la mano de obra, el coste podría alcanzar los 1.000 euros.

En cuanto a los elementos que más encarecen una reforma de cocina, el alicatado y las instalaciones lideran la lista. Solo alicatar una cocina de unos 30 metros cuadrados puede costar unos 1.600 euros.

Si se opta por una reforma completa, incluyendo suelos, electricidad, fontanería, muebles estandar, encimera de gama media y electrodomésticos, el presupuesto puede situarse en torno a los 7.500 euros.

Para el experto, el gran salto en el presupuesto está en decidir si se alicata todo o no. Ya que para alicatar conviene valorar los puntos clave: si la superficie está dañada o con humedad y si se trata de zonas muy expuestas al agua o a la grasa como es detrás de los muebles o la encimera, donde es recomendable colocar azulejos u otras protecciones por higiene y durabilidad.

"A diferencia del baño, gran parte de la cocina puede ir sin alicatar… quitando la zona de peto y las traseras de los muebles, que con azulejos o protección estarán mejor". Otro aspecto clave para reducir costes es el número de muebles: "Cuantos menos muebles, menor gasto. Evito rinconera y muchos cajones: cuanto más sencillo el diseño, mejor".

Sus recomendaciones básicas incluyen: frentes de colores claros y neutros, que envejecen mejor, piezas grandes y bien pensadas y no escatimar en bisagras: "Aunque los muebles sean económicos, invierte en bisagras y guías con freno".