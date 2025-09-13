Amancio Ortega arrasa con su nueva tienda de decoración: vajillas de estilo Zara Home a precios que parecen un chollo

Inditex, bajo la dirección estratégica de Amancio Ortega, ha lanzado Lefties Home, una nueva tienda de decoración low-cost que ofrece productos inspirados en Zara Home, pero con precios asequibles similares a los de IKEA. Una propuesta que democratiza el diseño moderno sin comprometer la estética.

La primera tienda física abrió sus puertas en el centro comercial Parquesur (Leganés, Madrid) y cuenta también con presencia online. Así, Lefties Home facilita el acceso a productos de diseño funcional y visualmente atractivos desde cualquier punto de España.

Los medios coinciden en destacar que la nueva línea incluye vajillas, textiles, fragancias y artículos decorativos que conjugan una estética cálida y contemporánea con precios bajos, muchas piezas empiezan desde 3,99 euros, acercando el estilo aspiracional a consumidores con presupuesto limitado.

Lefties Home se presenta como una alternativa intermedia entre Zara Home e Ikea: estética acogedora, inspiración mediterránea y funcionalidad optimizada para el uso diario. Esta línea busca ofrecer vajillas bonitas, menaje y complementos decorativos con una sensibilidad visual muy cuidada, sin los precios elevados típicos de marcas premium.

Los productos más simples, como cestas organizadoras, textiles o artículos de menaje, parten de solo 3,99 euros, lo que supone una ofensiva clara para atraer a un público joven o a quienes redecoran con frecuencia sin querer gastar mucho. Una combinación de estilo y accesibilidad poco común en el mercado.

Lefties Home vajilla.

En Lefties Home se puede encontrar de todo: vajillas, platos, vasos, cojines, mantas, velas, jabones, ambientadores, marcos y libros, entre otros. La tienda física en Parquesur es ya una de las más grandes del país, con una amplia gama para cocina, salón, baño y dormitorio.

Los consumidores destacan que los productos parecen sacados de Zara Home por su diseño, pero a precios mucho más bajos. Esta sensación de "lujo accesible" ha sido clave para generar interés y posicionar a Lefties Home como una marca aspiracional y realista a la vez.

Vajilla de Lefties Home.

Además de su espacio físico, destacado en Parquesur, Lefties Home opera también online, facilitando el acceso desde España, Portugal e Italia. Esta estrategia omnicanal refuerza la misión de Inditex de expandir su ecosistema "lifestyle accesible".

Las vajillas se han convertido en el producto estrella de Lefties Home. Con diseños minimalistas, acabados en cerámica mate y colores neutros, transmiten un aire sofisticado que recuerda a las colecciones de Zara Home. Lo mejor: los precios que arrancan desde 3,99 por pieza, muy por debajo de la media del sector.

Vajilla de Lefties Home.

Hay vajillas en tonos tierra, azules y transparentes, e incluso acabados con efecto artesanal, pensadas para combinar en mesas tanto informales como elegantes. Esta versatilidad permite vestir la mesa con estilo sin realizar un gran desembolso, lo que convierte a estas piezas en un éxito de ventas en la nueva tienda.

Además de las piezas sueltas, Lefties Home ofrece juegos de vajilla completos que incluyen platos llanos, hondos y de postre. Estos sets están pensados para quienes desean renovar toda la mesa de una sola vez. Con precios muy competitivos permiten recibir invitados con una mesa elegante sin un gran gasto.

Lefties Home representa una apuesta estratégica clara de Amancio Ortega e Inditex por democratizar el diseño del hogar. Con piezas que recuerdan a Zara Home pero a precios de IKEA, se posiciona con una tienda low-cost con alma.

Vajillas delicadas, textiles funcionales, detalles decorativos y objetos útiles que combinan estética, calidad visual y precios ajustados desde 3,99 euros. Es la opción ideal para quienes buscan estilo sin gastar una fortuna y una prueba tangible de que la decoración aspiracional puede ser accesible para todos.