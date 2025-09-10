Luis Enrique (55) tiene una casa de 800 m² frente al mar en una exclusiva urbanización: “Cuando puedo, me escapo"

El exentrenador y actual entrenador del PSG, Luis Enrique (55) afirma que "cuando puede, se escapa a Gavà", donde posee una impresionante vivienda de 800 metros cuadrados construidos frente al mar. Este chalet de lujo se erige como un refugio íntimo en una urbanización exclusiva con vistas privilegiadas al Mediterráneo.

La propiedad, situada sobre una parcela de 2.400 metros cuadrados, destaca por su diseño moderno, amplias zonas ajardinadas, piscina privada y pista de pádel: un legado arquitectónico y personal en una de las localidades costeras más cotizadas cerca de Barcelona.

Aunque reside en París desde 2023 por su rol en el PSG, este chalet en Gavà se ha convertido en su verdadero hogar en España. Allí regresa siempre que su apretada agenda le permite recargar energía junto a su familia.

Un refugio mediterráneo con estilo y discreción. La vivienda de 800 metros cuadrados, repartidos en dos plantas más un semisótano, cuenta con una arquitectura de líneas limpias, paredes blancas, ventanales panorámicos y pérgolas de madera que conectan el interior con el entorno natural.

En el exterior, el jardín bien cuidado presenta plantas autóctonas, palmeras y arbustos de baja altura, creando una atmósfera tranquila y sofisticada.

Uno de los grandes atractivos es la piscina con solárium y pérgola, ideal para disfrutar de las vistas al mar. También hay un pequeño huerto recreativo donde la familia cultiva frutas y hortalizas de temporada, así como una pista de pádel de cristal templado y césped sintético, reflejo del equilibrio entre bienestar, deporte y privacidad.

La casa se encuentra en una urbanización cerrada de alta seguridad de Gavà, una zona muy valorada por deportistas y celebridades por su combinación de privacidad, naturaleza costera y proximidad a Barcelona.

Gavà, en la Costa del Garraf, ofrece playas extensas, infraestructura premium, colegios internacionales y servicios de alto nivel, con vigilancia privada y entornos protegidos. Más allá del lujo, la residencia tiene un fuerte componente sentimental para Luis Enrique.

Está ligada a su etapa como jugador y entrenador del FC Barcelona y al entorno familiar de su esposa, Elena Cullell. Tanto él como su familia en este hogar encuentran la calma y el apego a sus raíces catalanas.

El precio del suelo en Gavà alcanza los 3.358 euros por metro cuadrado, superior a la media provincial (2.946 euros el metro cuadrado) aunque aún por debajo de Barcelona ciudad (4.920 euros el metro cuadrado), lo que convierte a esta zona en una opción lujosa pero algo más asequible.

La casa de Luis Enrique en Gavà de unos de 800 metros cuadrados, no solo es una residencia de lujo, sino un símbolo de su vida en equilibrio: intensa profesionalmente en París, pero arraigado en un hogar emotivo y sereno en la Costa del Garraf.

Jardines, piscina, pista de pádel y vistas infinitas al Mediterráneo crean un santuario personal donde "cuando puede, se escapa a Gavà". Esta vivienda representa, en definitiva, la unión de éxito, tranquilidad y cercanía a lo auténtico.

En el interior, la casa de Luis Enrique apuesta por un diseño minimalista y luminoso, con grandes ventanales que maximizan la entrada de luz natural. Los espacios se distribuyen en salones amplios, cocina abierta, varias suites y un gimnasio privado, pensado para mantener su rutina deportiva incluso en vacaciones.

La vivienda no solo refleja el gusto personal del entrenador, sino también la tendencia de muchos deportistas internacionales que buscan en Gavà un punto de encuentro entre lujo, discreción y cercanía a Barcelona. La proyección mediática de la casa contribuye a consolidar esta localidad como destino residencial de élite.