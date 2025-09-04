Desde solo 3 euros: la espectacular liquidación de muebles de diseño que está haciendo un hotel de Madrid

El emblemático Hotel ME Madrid Reina Victoria, situado en la Plaza de Santa Ana, cierra temporalmente y organiza una espectacular liquidación de más de 10.000 piezas de mobiliario a precios muy reducidos, arrancando en solo 3 euros para cojines y pequeños objetos.

La venta, gestionada por la startup sostenible ECO-ONE, recrea ambientes reales dentro del hogar para facilitar la experiencia de compra. Estará disponible los días 5, 6 y 7 de septiembre, en la planta baja del edificio.

Artículos tan variopintos como televisores por menos de 70 euros, lámparas desde 7,50 euros, sillones tipo Eames por 60-65 euros o camas completas por 100-150 euros son solo algunas de las oportunidades que esperan a quienes estén dispuestos a hacer cola.

La liquidación del Hotel ME Madrid Reina Victoria se convierte en un plan único y sin precedentes. Más de 10.000 piezas de mobiliario y decoración de lujo estarán disponibles al público en recreaciones de habitaciones reales, lo que ofrece una experiencia envolvente y práctica.

El evento tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre, con entrada previa gratuita por internet. El viernes abrirá de 16:00 a 21:00 horas, mientras que sábado y domingo ofrecerá un horario extendido de 10:00 a 20:30 horas. Se recomienda llegar con antelación ante la previsión de colas importantes.

Los artículos más asequibles, como cojines y decoración pequeña, parten desde 3 euros mientras que camas con somier están en torno a 100-150 euros, y piezas de diseño como Eames por 60 euros o lámparas Taraxacum por 40 euros son solo algunos ejemplos del margen de ahorro.

Los objetos pequeños se pueden llevar al momento. Para muebles voluminosos, la organización ofrece recogida los días 9 y 10 de septiembre o un servicio de envío a domicilio para la ciudad y alrededores, con coste adicional.

Además del beneficio económico, esta venta tiene un enfoque sostenible: prolongar la vida útil del mobiliario del hotel, conservar parte de su historia y reforzar la economía circular. La experiencia cobra sentido no solo por lo barato, sino también por lo significativo.

La expectación ha sido tal que muchos curiosos y expertos de Madrid acudirán solo para descubrir cómo luce por dentro este icónico hotel antes de su reforma. La liquidación no solo ofrece piezas exclusivas a precios únicos, sino también la oportunidad de recorrer de forma distinta uno de los edificios más reconocidos de la Plaza de Santa Ana.

Además de los precios imbatibles, la iniciativa busca dar una segunda vida al mobiliario, fomentando la economía circular y evitando que miles de objetos acaben desechados. Desde lámparas de diseño hasta televisores o sofás, todo encuentra un nuevo destino en los hogares madrileños.

Las largas colas de acceso se convertirán en parte de la experiencia. Muchos compradores llegarán horas antes para asegurarse las mejores piezas, conscientes de que los muebles atractivos desaparecen en cuestión de minutos. La recomendación de los organizadores es acudir temprano y con paciencia.

Hotel ME Reina Victoria Madrid. Booking

Por último, esta liquidación representa una ocasión única para quienes buscan decorar con historia. No se trata solo de adquirir un mueble barato, sino de llevarse un pedazo de la memoria de un hotel emblemático que, tras su reforma, volverá a brillar en el corazón de Madrid.

La liquidación del Hotel ME Madrid Reina Victoria es una oportunidad única para conseguir piezas con historia a precios simbólicos, desde solo 3 euros, mientras se forma parte de una iniciativa de reutilización con un componente emocional y cultural. Si estás en Madrid estos días, tener paciencia en la cola podría valer mucho más que un descuento: será un pedazo de historia decorativa al que pocos podrán resistirse.