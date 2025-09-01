Deportistas, empresarios y celebrities la codician: la mansión de 32 millones más espectacular de España

España acoge algunas de las mansiones más cotizadas del país, codiciadas por figuras del deporte, el espectáculo y el mundo empresarial. Estas propiedades combinan diseño arquitectónico, ubicación premium y equipamientos de alto nivel que superan los estándares residenciales convencionales.

Según Idealista y otros portales especializados, se encuentran en enclaves exclusivos de ciudades como Málaga, Madrid o Ibiza, y alcanzan cifras de hasta 50 millones de euros. Su valor trasciende lo inmobiliario: representan una forma de vida privada y lujosa.

El mercado de vivienda ultra-lujo sigue atrayendo a celebridades globales, emblemáticas como Messi, Julio Iglesias o emprendedores multimillonarios. Estas propiedades se han convertido en símbolos de estatus y retiro, tanto por su opulencia como por su planificación estratégica.

Un ejemplo es la mansión como Villa Cullinan, ubicada en La Zagaleta (Marbella), se dispara en exclusividad por su diseño de casi 3.000 metros cuadrados, cine privado, spa, piscina climatizada y garaje para 15 coches. Valorada en 32 millones de euros, ha sido adquirida presumiblemente por un magnate suizo.

También cabe destacar que la urbanización madrileña de La Moraleja no se queda atrás con una mansión minimalista de 3.500 metros cuadrados y vendida por 25 millones de euros. Su comprador fue un empresario del sector tecnológico, consolidando la zona como refugio de lujo para figuras destacadas.

Mansión en Marbella.

Otro ejemplo es un hogar de leyenda en Galicia: el cantante Julio Iglesias revitalizó Piñor, su aldea natal en Galicia. Allí compró una mansión valorada en más de 4 millones de euros. La casa incluye amplios jardines, piscina y seguridad perimetral, generando interés turístico y mediático en la región.

También es reseñable este ejemplo: el fenómeno del lujo visible en redes. El streamer Ibai Llanos visitó Villa Bellagio en Marbella, la casa más cara de España (70 millones de euros), con 13 habitaciones, spa, bolera y garaje para 50 coches. Este contenido viral sirve como ventana a la cultura del lujo extremo entre las nuevas audiencias.

Vista aérea de la vivienda que ha comprado Julio Iglesias en Piñor (Ourense). Brais Lorenzo EFE

El atractivo de estas mansiones no se limita a los residentes nacionales. Inversores de Oriente Medio, Rusia, China y Estados Unidos consideran España un destino estratégico para adquirir residencias de lujo, gracias a su clima, gastronomía y la estabilidad del mercado inmobiliario de alta gama.

Cada una de estas propiedades está diseñada para ofrecer privacidad absoluta y experiencias únicas: helipuertos privados, spas integrados, gimnasios de última generación o incluso salas de cine bajo tierra. Estos detalles explican por qué se han convertido en un objeto de deseo entre deportistas, empresarios y celebridades.

Estas mansiones simbolizan un nuevo paradigma del lujo en España: arquitecturas impresionantes, ubicaciones privilegiadas y diseños superlativos que las convierten en objetos de deseo. Deportistas, empresarios y celebrities las eligen por su exclusividad y confort absoluto.

Más allá del valor económico, representan poder, privacidad y un estilo de vida aspiracional. Desde la Costa del Sol hasta La Moraleja o Ibiza, estas propiedades marcan el mapa de la élite y redefinen los límites del lujo residencial en España.