“Pensé que la mataría como todas, pero sigue igual de bonita”: la planta de interior que es muy fácil de cuidar

Tener plantas en casa aporta vida, color y un toque natural que transforma cualquier espacio. Sin embargo, no todo el mundo tiene buena mano con ellas. Muchas personas se rinden después de ver cómo sus plantas se marchitan una tras otra, pese a sus intentos.

Pero ahora hay una planta de interior que está revolucionando las redes sociales y los hogares por una sencilla razón: es casi indestructible. Personas que creían no tener ni idea de jardinería han conseguido mantenerla viva, e incluso más bonita con el paso del tiempo.

Su aspecto elegante, su resistencia y su fácil mantenimiento la han convertido en la favorita de los expertos en decoración. No importa si tienes poca luz, si viajas mucho o si se te olvida regar: esta planta sobrevive. Y lo mejor es que combina con cualquier rincón de la casa.

Planta en el salón.

Una mujer resumía su experiencia en redes con una frase que se ha vuelto viral: "Pensé que la mataría como todas, pero sigue igual de bonita". Hablaba de la Sansevieria, también conocida como lengua de suegra o espada de San Jorge.

Esta planta, originaria de África, ha sido recomendada durante años por viveristas y expertos en interiorismo por su capacidad para adaptarse a cualquier entorno y su estética minimalista. Sus hojas alargadas, verdes con bordes amarillos o plateados aportan verticalidad y estilo sin esfuerzo.

Una de las grandes ventajas de la Sansevieria es que no necesita mucha luz natural. Puede sobrevivir perfectamente en interiores con luz tenue, como pasillos, baños o rincones alejados de la ventana.

Tampoco hay que preocuparse por el riego. Basta con regarla una vez cada 10 o 15 días, e incluso menos en invierno. De hecho, el exceso de agua es el único riesgo real para esta planta. Si te olvidas de ella probablemente estará mejor que si la cuidas demasiado.

Sansevieria.

Otra ventaja destacada es su tamaño. La Sansevieria se adapta a macetas pequeñas, lo que la hace perfecta para estudios, pisos pequeños o habitaciones con poco espacio. Además, su crecimiento es lento, así que no te dará sorpresas ni exigirá trasplantes frecuentes.

Los expertos coinciden: es una de las mejores plantas para quienes se inician en el mundo verde. Su mantenimiento es tan sencillo que resulta ideal para regalar a alguien que nunca ha tenido una planta o para decorar espacios de forma económica y natural.

Esta planta no solo es bonita y resistente: también es beneficiosa para la salud. Un estudio de la NASA sobre purificación del aire reveló que la Sansevieria ayuda a eliminar toxinas del ambiente como benceno, formaldehído y xileno.

Por eso, colocarla en el dormitorio, el salón o el despacho puede mejorar la calidad del aire que respiras, sobre todo, si vives en una ciudad con contaminación o pasas mucho tiempo en espacios cerrados.

La Sansevieria.

Lo mejor de todo es que no necesitas acudir a un vivero especializado para conseguir una Sansevieria. Está disponible en tiendas como Ikea, Leroy Merlin o incluso en supermercados como Lidl o Aldi, donde suele aparecer en sus secciones de jardinería a precios asequibles.

También puedes encontrarla online en Amazon o en webs de decoración con distintas versiones: en maceta de cerámica, en cesta de yute o con soportes metálicos para darle un aire más moderno.

Por menos de 10 euros, puedes tener una planta que decora, purifica el aire y no se marchita a la primera de cambio. Muchas personas han empezado con una... y han acabado llenando su casa de Sansevierias por lo bien que funcionan.

"Pensé que no duraría ni una semana, y ahora es la única planta que me acompaña desde hace más de un año", cuenta otra usuaria. Y no es la única.

Sansevieria en un dormitorio.

Si ya has tirado la toalla con las plantas, dale una oportunidad a esta. La Sansevieria es la solución definitiva para quienes quieren verde en casa sin complicarse. Bonita, resistente, y agradecida, incluso cuando tú no lo eres tanto.