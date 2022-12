Meritxell Juvé: "Soy parte de una familia que es vino y esa pasión me ha traído hasta aquí"

Meritxell Juvé Vaello nació en 1984, así que tiene 38 años. Habla catalán, castellano, inglés y francés. Es la primera mujer al frente de la empresa familiar, Juvé & Camps, en la historia de la compañía, y la CEO mujer más joven en el sector de los espumosos en España.

Estudió la carrera de ADE y un MBA en Barcelona, luego se formó en Política y estrategia comercial y marketing asiático en Singapur y, ya de vuelta, hizo un Máster de Viticultura, Enología y Marketing del Vino, preparándose a conciencia para recibir y mantener el legado familiar.

En 1796 Joan Juvé Mir, un viticultor emprendedor y con visión de futuro, construyó los fundamentos de la empresa. Más tarde, cogió el relevo su hijo, Antoni Juvé Escaiola, que se enfrentó con éxito a las terribles consecuencias de la filoxera, al tener la habilidad de plantar cepas americanas, más resistentes a la plaga.

[Las tres mujeres con más poder en el mundo del vino: Marqués de Cáceres, Torres y Pazo de Señorans]

Su apellido, Juvé, está ligado a la historia del Penedés desde hace más de 200 años, ¿fue su bisabuelo el que comenzó la bodega?



Efectivamente, mi familia lleva más de 200 años cultivando el viñedo en el Penedès, somos viticultores desde entonces y no fue hasta 1921, cuando mi bisabuelo, Joan Juvé Baqués, junto con su mujer, mi bisabuela, Teresa Camps, fundaron la bodega Juvé & Camps. Las mujeres de mi familia siempre han estado muy implicadas en el negocio, de forma directa o indirecta.

Con usted, son ya cuatro las generaciones de Juvé al frente de la empresa ¿cuándo se incorpora a la compañía?



Mi incorporación “oficial” fue en el 2012, con 28 años, y desde siempre he tenido la suerte de estar en contacto directo con todo el equipo humano de la casa, desde los equipos técnicos y de viticultura hasta la parte comercial. Pisar el terreno y afrontar los obstáculos en la viña, así como conocer de primera mano las necesidades reales del mercado, es la mejor formación que alguien puede tener.

Y es usted la primera mujer CEO en la larga historia de Juvé & Camps...



Ciertamente, soy la primera CEO, pero simplemente sigo los pasos de una larga lista de grandes mujeres que han trabajado duramente, quizás en la sombra, en favor de la excelencia para conseguir que Juvé & Camps pudiera llegar hasta donde estamos ahora. Empezando por mi bisabuela, Teresa Camps, y siguiendo por mi abuela, mis tías, mi madre y todas las trabajadoras que hemos tenido y tenemos en la bodega.

Mi responsabilidad, y la de todo mi equipo, es continuar el legado que nos han dejado todos aquellos que nos precedieron.

¿Nunca quiso ser otra cosa?



Cuando naces en el seno de una familia como la mía, creo que tampoco te lo planteas... Lo vives de tal forma desde que tienes uso de razón que es parte de ti, es tu vida y, viendo lo que han luchado las generaciones anteriores por levantar lo que tienes delante de ti, no aspiras a nada más que a seguir sus pasos y conseguir mantener el legado vivo.

Dar continuidad a un legado familiar de cuatro generaciones... ¿Alguna vez se ha sentido abrumada por tanta responsabilidad?



No te voy a negar que la responsabilidad que se siente es enorme, pero creo que las bases que asentaron nuestros antepasados fueron muy firmes y el trabajo de mi padre durante tantísimos años, relevo que ahora asumo, ha sido crucial para que la marca tenga el reconocimiento que tiene hoy en día.

Al margen de esto, es un reto que asumí con ilusión y muchísima dedicación, apoyada con un fantástico equipo en quienes confío y con quienes, sin duda, el camino es siempre más llevadero.

Bodeguera, viticultora… ¿cuál de esas denominaciones prefiere?



No tengo preferencias, soy parte de una familia que “es vino” y la pasión que he vivido a lo largo de toda mi vida me ha llevado hasta aquí.

Cada vez hay más bodegueras, enólogas y sumilleres en nuestro país...



Posiblemente, en el sector del vino y el cava aún haya más hombres que mujeres trabajando en distintas tareas y responsabilidades de las bodegas pero sí es cierto que, en los últimos años, se ha producido un importante cambio de tendencia en nuestro sector, fruto de la cada vez mayor preparación académica y profesional de las mujeres, que influye positivamente en muchos ámbitos de la vida social y económica.

Las mujeres gozamos cada vez más de mayor responsabilidad en las empresas y eso es muy positivo puesto que no debería ser nunca una cuestión de género sino de talento.

A usted le salieron los dientes entre viñedos y botellas de vino… Dicen que tiene burbujas en la sangre o uvas en las venas. ¿Cuándo le dejaron probar un espumoso por primera vez?



Efectivamente, nací entre viñedos y he crecido entre ellos, como no podía ser de otra forma. Mi primer recuerdo de infancia es estar en los viñedos de casa, donde pasaba todos los fines de semana con mis primos.

He tenido la gran suerte de nacer en una familia con un enorme arraigo a la tierra y a la viña, pasión que indudablemente se transmite a través de generaciones, y espero ser capaz de transmitírsela a mis hijos.

El espumoso es parte de nuestra cultura, y más en Sant Sadurní, así que siendo sincera no podría decirte exactamente cuándo fue mi primera copa de espumoso puesto que ha formado siempre parte de mi vida, pero probarlo un poco... sí puedo asegurarte que fue pronto ;-)

¿Alguna vez ha calculado cuántas botellas de espumosos han vendido?



Creo que si le hicieses esta pregunta a mi padre podría acercarse más a la cifra que yo pero, sin duda, infinidad de botellas han formado parte de grandes historias y momentos de personas en todo el mundo. Honestamente, ese es el mayor orgullo que puede haber.

Cuántas personas me cuentan anécdotas de en qué momento de sus vidas Juvé & Camps ha estado presente y, con cada una de ellas, es imposible no emocionarse... eligen tu marca y eso, no puedes más que agradecerlo eternamente.

En 1921 Joan Juvé Baqués, hijo de Antoni Juvé, y su mujer, Teresa Camps, elaboran el primer vino espumoso de la marca en las instalaciones subterráneas de la casa solariega de Sant Sadurní d’Anoia. En 2021 se cumplió el centenario, pero lo están celebrando ahora...



Sí, lamentablemente en 2021, a raíz de la situación sanitaria y social provocada por la pandemia, consideramos que no era oportuno realizar ninguna celebración. Así que teniendo en cuenta que 100 años no se cumplen tan fácilmente, lo celebramos con el lanzamiento exclusivo de nuestro Reserva de la Familia Rosé Gran Reserva Edición Centenario, un homenaje a todos aquellos que a lo largo de estos años han sido parte de la Familia. Y ¡¡brindamos por los 100 años que esperemos están por venir!!

En la siguiente generación, Josep y Joan Juvé Camps, hijos de Joan y Teresa, se involucran en la dirección de la empresa e impulsan el negocio con la construcción de una nueva bodega situada en los alrededores de Sant Sadurní d’Anoia.



En 1960, ellos mismos se encargaron de la ampliación de la bodega y de las cavas subterráneas. Fueron los pioneros en incorporar avances técnicos como el control de temperatura y las presas neumáticas.

¿Cuándo fue la construcción de una emblemática bodega en medio de la finca familiar de Espiells, también en Sant Sadurní d’Anoia?



La bodega de Espiells se erigió en los años 90, al estilo château, es decir, es decir una bodega rodeada de viñedo. Allí recibimos las uvas tras la vendimia y elaboramos los llamados vinos tranquilos. Un vino tranquilo, de alguna forma, es un vino que no tiene burbujas, no espumoso.

Para elaborar espumosos siguiendo el método tradicional (como los cavas o champanes) partimos de un vino tranquilo y efectuamos una segunda fermentación en la botella, que dará origen, entre otras cosas, a las famosas burbujas. Por tanto, un buen vino tranquilo, que sería para nosotros un vino base, es una de las claves para elaborar un espumoso de calidad. Fue esta reflexión la que nos animó a iniciar el proyecto de vinos tranquilos de Propietat de Espiells.

En 1976, vio la luz el cava Reserva de la Familia, un Gran Reserva Brut Nature que inicialmente solo se destinaba al consumo exclusivo de la familia Juvé y que se ha convertido en todo un éxito de ventas.



El Reserva de la Familia es nuestro cava más icónico y, como su nombre indica, originariamente solo se elaboraba para el consumo de la familia Juvé. En los años 70 los consumidores preferían espumosos más dulces, por lo que se elaboraban básicamente cavas bruts o semis, pero en mi familia siempre hemos preferido el brut nature (el único tipo de espumoso al que no se le añade azúcar) y era el que ofrecían a sus invitados.

Curiosamente y, pese a la moda de la época, a todos les entusiasmaba y pedían poder comprarlo, por lo que decidimos comercializarlo y aunque su nombre no lo indica, es un Gran Reserva también.

En 1982, los cavas se comenzaron a exportar a Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Noruega, Portugal, Rusia, Japón, Perú… ¿cuál es el país del mundo en el que más venden?



Actualmente estamos presentes en aproximadamente 60 países, por lo que nos queda mucho mundo que recorrer. Tenemos la gran suerte de contar con un magnífico equipo y con grandes aliados internacionales que confían en nosotros y nos permiten llegar cada vez más lejos. Nuestros principales mercados son Estados Unidos, Canadá, Europa, Reino Unido, Japón, Perú y República Dominicana.

¿Es el mercado asiático una prioridad?



Ciertamente los mercados asiáticos son muy interesantes; hoy en día contamos con distribución en Japón, Tailandia, Taiwán y Singapur y estamos trabajando para ampliar nuestra presencia en varios países más.

Tiene alguna anécdota curiosa del choque cultural cuando empezaron a vender en alguno de esos países…



Mi pareja es neozelandés, con lo que el choque cultural forma parte de mi día a día.

Tiene una hija de dos años llamada Sienna y ha declarado en una entrevista: “En el mundo de los espumosos, el verano te lo pasas en el viñedo y el invierno recorriendo lugares en donde venderlo: visitando y mimando a los clientes”. ¿No es difícil para la conciliación familiar?



Quien diga que hoy en día conciliar es fácil, ¡que me dé la receta! Conciliar efectivamente es difícil, pero, al final, la clave está en poder darle tiempo de máxima calidad cuando estamos juntas. Tengo la inmensa suerte de contar también con el apoyo de mi familia.

Creo que hace cincuenta años, en Madrid, su cava era prácticamente el único que se encontraba…



Aquí falta mi padre pudiéndote contar cómo iba él con su maletín presentando nuestros elaborados a cada restaurador, cada vinoteca... Esfuerzo, ilusión, mucho trabajo, muchísimo respeto y la enorme suerte de contar con el apoyo y la confianza de la gastronomía que nos abrió sus puertas y a quien debemos, así como a todos nuestros consumidores, seguir manteniendo la excelencia y el nivel de calidad que esperan de nosotros.

Martín Berasategui ha declarado: “Gran Juvé & Camps es el cava en el que siempre confío cuando no quiero fallar. Una apuesta segura cuando se trata de sorprender. Sin duda, una familia que ha demostrado durante todos estos años saber elaborar grandes vinos”.



Es un gran orgullo que un chef del nivel de Martín, admirado y muy querido en nuestra casa, nos dedique estas palabras tan maravillosas. Afortunadamente gozamos de buena reputación en la alta gastronomía, lo cual es un orgullo porque nuestra vocación es elaborar espumosos gastronómicos y estar también a la altura de sus grandes creaciones.

También fueron los primeros en utilizar su icónica botella. ¿Qué importancia le da al diseño de las botellas, las etiquetas, etc…?



No nos olvidemos que, al final, es lo que vemos lo que entra por los ojos cuando aún no conocemos lo que hay en el interior. Cuando decidimos elaborar nuestro primer gran reserva, Gran Juvé & Camps, pensamos que un espumoso tan especial merecía una presentación de la misma talla, por lo que encargamos al diseñador Josep Artigues que realizara una botella única.

Han pasado más de 50 años y tanto Gran Juvé & Camps como su botella se han convertido en un icono de nuestra casa. En este último año hemos trabajado en refrescar la imagen de algunos de nuestros elaborados (algunos con mayores crianzas y distinta conceptualización) porque está claro que un buen packaging, ya sea botella, etiquetado, estuche… es primordial para poner en el valor al producto, aunque, evidentemente, lo más importante está en el interior de la botella.

Son suyas también La Capella, La Siberia, Gran Juvé & Camps, la gama de parcelarios Milesimé (Blanc de Noirs, Xarel.lo & Chardonnay), Reserva de la Familia y gama Essential ¿Podría hablarnos de ellos y de sus diferencias?



La Capella y la Siberia son nuestros elaborados más especiales, cuyas crianzas suman hasta más de 10 años, algo que mucha gente desconoce. Pero no solo en la crianza está su característica, sino en los viñedos de los que provienen y en la selección de las mejores uvas de cada parcela, vendimiadas a mano y cuyas particularidades hacen que sean absolutamente excepcionales.

La gama Milesimé, es una colección de grandes reservas parcelarios que únicamente se elaboran en años excepcionales y cuando la añada nos lo permite. En estos Gran Reserva buscamos la expresión más singular y elegante de cada terroir, de cada parcela (Olivera, Can Rius y Rieral).

Por el contrario, el Gran Juvé Gran Reserva representa la máxima expresión de cada añada, por ello en cada vendimia seleccionamos las mejores uvas de nuestros viñedos de xarel·lo, chardonnay, macabeu y parellada para elaborarlo.

Los espumosos de la gama Juvé & Camps Essential representan la entrada, el acceso al mundo de nuestros elaborados. En ellos buscamos mostrar la identidad más fresca e inmediata de nuestras uvas y el fruto de una medida crianza, que la acompaña suavemente y magnifica su atractivo.

¿Desde cuándo apuesta Juvé & Camps por consolidar la calidad de sus vinos y cavas a través de una producción sostenible, en todos los procesos de elaboraciones de vinos y crianzas?



La sostenibilidad y el cuidado del entorno forman parte de la cultura familiar desde siempre. De hecho, cuando mi familia adquirió la finca de Espiells, mi tío abuelo diseñó un plan de desarrollo del viñedo que incluía bosques y prados para proteger la flora y la fauna autóctonas. En cuanto al sello ecológico, iniciamos los procesos de obtención en el 2012 y lo recibimos en 2015.

He leído que Juvé & Camps suma 271 hectáreas de viña propia cultivada de forma 100% ecológica, ¿de un total de cuántas hectáreas?



Actualmente disponemos de 400 hectáreas de terreno 100% ecológico, 271 de las cuales están destinadas al viñedo.

¿Fueron ustedes los primeros en elaborar un cava ecológico?



No, el Penedès siempre ha sido una región muy activa en pro de la ecología. Fuimos pioneros, aunque no los primeros. Actualmente, Juvé & Camps es el principal elaborador de cava gran reserva ecológico.

Háblenos de él, ¿qué lo hace tan especial?



Las largas crianzas permiten la mejor expresión del origen y de la añada, por ello los espumosos gran reserva son los más valorados. Si además les añadimos el valor ecológico, conseguimos unos espumosos maravillosos en todos los aspectos.

Usted y su equipo han rejuvenecido la imagen de la compañía con nuevos productos, un estilo de gestión moderno y vendimian a mano, pero también utilizan drones. ¿Cómo ha logrado unir tradición y tecnología?



Creo que son dos conceptos que deben ir siempre de la mano. Para mí es vital no perder de vista de dónde venimos para saber a dónde vamos, aprender de lo que hemos hecho y aprovechar los beneficios de los avances tecnológicos.

En mayo de 2021, abrieron al público por primera vez las puertas de las cavas históricas de Juvé & Camps...



Si Juvé & Camps ha podido estar presente en casa de tantísimas personas en todo el mundo, nos sentimos con la obligación de abrir las puertas de la nuestra, también suya, para que vean desde dentro quiénes y cómo somos.

En estas fechas por fin hemos abierto las puertas de nuestra vinoteca y wine bar de forma que toda aquella persona que quiera catar uno de nuestros elaborados, al margen de realizar otras actividades como visitas, puedan hacerlo y disfrutar de ese momento único.

Cada persona que cruza nuestra puerta, al igual que cada persona que en algún momento descorcha un Juvé & Camps, merece todo nuestro respeto, cariño y agradecimiento.

Este año 2022 ha estado de gira por España para visitar a los chefs y sumilleres porque quiere “demostrar que los espumosos se alían con la mejor gastronomía”. ¿Qué ha aprendido de ese periplo? ¿Qué feedback le han dado?



La verdad es que estamos muy satisfechos con las críticas recibidas. Realmente muy positivas. Es fundamental saber escuchar no solo a los de casa, sino también a los de fuera, es la única forma de aprender y mejorar.

¿Qué planes tiene para la empresa en 2023?



Estamos en un momento de varios proyectos nuevos, empezamos los próximos cien años con mucha fuerza y muchísimas ganas de dar pasos adelante. Hace un mes escaso lanzamos nuestra nueva gama de Milesimé y, como tributo a nuestro origen y a esos cien años cumplidos, hemos lanzado una edición limitada del Reserva de la Familia Rosé, Edición Centenario. Y a futuro estamos trabajando en novedades, pero... lo dejaremos para poder sorprenderos o intentarlo al menos.

Además de la tierra y la gastronomía, ¿qué le apasiona?



Me encanta viajar, desde pequeña lo hacía con mis padres, recorriendo las grandes regiones vitivinícolas y lo sigo haciendo cuando tengo oportunidad. Me apasiona la música y pasar tiempo con los míos, ya sea mi familia o mis amigos.

Descúbrame algunos de sus lugares favoritos



La verdad es que es difícil porque cada lugar tiene sus particularidades, aunque quizás destacaría Bután y Zimbabue por su paz y la belleza de sus paisajes.

¿Qué tienen el Penedés y sus uvas que ningún otro sitio del mundo le aporta al vino?



Para mí el Penedès es la tierra de los grandes espumosos. La xarel·lo es la esencia del Penedès, una variedad extraordinaria, con carácter, ideal para las largas crianzas, y con una gran capacidad de adaptación al imprevisible clima mediterráneo, que aporta una personalidad única a los espumosos de nuestra región.

Su padre, Joan Juvé Santacana, afirma que “una tierra, una familia y una fuerte vocación escriben la historia de Juvé & Camps”. ¿Cuál sería su propia definición?



Creo que la definición de mi padre es excelente, la comparto plenamente y sin duda... ahí queda claro que he tenido el mejor maestro.

Sigue los temas que te interesan