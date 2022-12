Los mejores regalos gastronómicos para una Navidad ‘foodie’ y aptos para todos los bolsillos

Disfrutar de buena compañía alrededor de una mesa con deliciosos platos y comida es uno de los mayores placeres de la vida. Las cenas, comidas, meriendas o aperitivos son una excusa perfecta para reunirnos con nuestros seres queridos y crear recuerdos juntos. Por eso, los regalos gastronómicos cobran cada vez más protagonismo cada Navidad.

[Regalos originales y divertidos con los que sorprender en Navidad]

En un momento en el que tenemos demasiadas cosas y muchas veces no sabemos qué más regalar, un producto delicioso y de calidad puede ser el regalo ideal. Además de que una vez disfrutado ya no ocupará espacio en nuestras muchas veces abarrotadas casas, permitirá disfrutar de una agradable velada que seguro que no se olvidará.

Así, para todas las personas foodie, amantes de la buena comida y bebida, os recomendamos algunos regalos gastro con los que podréis triunfar en estas fiestas:

Vino

Empezando por la bebida, nada mejor que una buena copa de vino con la que acompañar la comida. España es uno de los principales productores de vino y hay multitud de opciones para todos los gustos y precios.

Si quieres un vino blanco, ligero y semidulce, te recomendamos el José Pariente Verdejo que puedes encontrar por menos de 10 euros. En caso de que prefieras un tinto, puedes optar por un crianza más ligero como el PROTOS Crianza 2018 (disponible por menos de 16 euros).

Para aquellos que quieran un vino más especial y de buen cuerpo, apostamos por el Marqués de Riscal 150 Aniversario Gran Reserva que tiene un precio de 60 euros.

José Pariente Verdejo, PROTOS Crianza y Marqués de Riscal 150 Aniversario Gran Reserva.

Foie

El foie es amado y odiado a partes iguales. Se trata de un producto complejo, de textura cremosa y grasa, hecho a partir del hígado hipertrofiado de especies concretas de pato, oca o ganso. Se considera de lujo (el kilo puede alcanzar los 200 euros) y acompaña muy bien a quesos y dulces (ya sea frutas o mermeladas).

Entre los más recomendados están el Foie Gras Trufado de Pato Lafitte (una lata de 130 gramos puede costar algo más de 30 euros) y el Foie gras de oca entero micuit Rougie (180 gr salen a 38,50 euros).

Foie Gras Trufado de Pato Lafitte y Foie gras de oca entero micuit Rougie.

Si te apetece hacer una pequeña cata de este suculento alimento, puedes escoger el elegante lote de tres foies de Malvasia, que incluye un estuche para regalo. Por algo más de 30 euros podrás disfrutar del Bloc de foie gras, Parfait de foie y la Mousse de foie.

Lote de tres foies de Malvasia.

Por último, si a quien vas a regalar es vegetariano o vegano, no tengas miedo a innovar y sorpréndele con alguna de la multitud de variedades de foies vegetales. Una opción es el de Gaia (que además cuesta menos de 5 euros) o los Foies Green de Aberyne, cuyos precios rondan los 15-20 euros.

Caviar

Otro manjar que viene en un pequeño recipiente es el clásico caviar. Es ideal para abrir el apetito antes de las cenas navideñas y se puede disfrutar tanto solo como en pequeños canapés con queso o marisco.

Puedes escoger el caviar rojo, que suele ser de trucha o salmón, o el negro de esturión. Del primero, te recomendamos el Keta Caviar Rojo Premium (500 gr son 75 euros), y del segundo, el Caviar Du Chef de Esturión Blanco (200 gramos cuestan 190 euros).

Y recuerda que la clave a la hora de degustarlo es no masticar el caviar después de meterlo en la boca. Para apreciar todo su sabor, lo ideal es rodar las huevas en la boca utilizando la lengua y dejar que se deshagan en la boca.

Keta Caviar Rojo Premium y Caviar Du Chef de Esturión Blanco.

Chocolate

Para los más golosos, no pueden faltar unos dulces en la mesa y, en este caso, optar por el chocolate es casi una apuesta segura. Lo mejor del chocolate es que hay tantas variedades que puede enamorar a los amantes del dulce como a los que prefieren sabores más intensos y amargos.

En esta categoría te recomendamos los chocolates Pacari, una empresa ecuatoriana que produce chocolate orgánico y que en 2021 ganó 22 premios en el International Chocolate Awards. De todos sus productos, el regalo perfecto puede ser la caja de cuero grande (935 gramos) con ocho barras de chocolate. Se trata de una opción ideal si quieres sorprender con distintas variedades de chocolate.

Incluye el chocolate Hierbaluisa 60%; el Sal y Nibs 60% (que incluye sal del cuzc rosada y pedazos de nibs); el Chile 60% (con mercken orgánico); Andean Blueberry (con infusiones de arándano orgánico); Uvilla cubierta de chocolate negro 60%; Banana cubierta de chocolate negro 60%; Esmeraldas Región 60% (con notas de crema con toque a banana y avellana y un ligero caramelo); Manabí Región 65%; Los Ríos Región 72% (con un toque amaderado, con notas de especies); y Raw 70%.

Caja de cuero Pacari con ocho variedades de chocolate.



Aceite

Al aceite de oliva se le considera el "oro líquido" por una razón, y es que eleva el nivel de cualquier comida. Además, es saludable, por lo que acertarás se lo regales a quien se lo regales.

Por suerte, en España contamos con muchísimas variedades de este aceite, por lo que es difícil decidirse. No obstante, te recomendamos especialmente el Safeito, que viene de los centenarios campos de olivos del Bajo Aragón y de la Ribera del Ebro. Cuenta con distintas variedades, desde el Safeito de arbosana al de arbequina o de empeltre, y todos vienen en unas botellas muy originales y estéticas, dignas de ser regalo. Su precio está entre los 14 y los 20 euros.

Por orden, los aceites Safeito de arbosana, de arbequina y de empeltre.

Después de hacer estos increíbles regalos, solo queda una cosa: ¡Disfrutarlos!

Sigue los temas que te interesan