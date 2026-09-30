Transforma tu oficina sin hacer reformas: ocho ideas para cambiar el espacio de trabajo y hacerlo más acogedor

La oficina ha dejado de ser un espacio pensado únicamente para trabajar. Pasamos tantas horas en ella que su decoración también importa: un entorno cuidado, agradable y con personalidad puede hacer que la jornada resulte mucho más llevadera.

Atrás quedaron esos lugares dominados únicamente por escritorios, sillas y paredes blancas, para dar paso a otros en los que funcionalidad y diseño empiezan a hablar el mismo idioma.

Crear diferentes ambientes, ganar intimidad, introducir una iluminación más cálida o añadir tonalidades y texturas son algunos de esos pequeños cambios capaces de lograr una transformación completa.

Incluso elementos que tradicionalmente han tenido una finalidad práctica pueden convertirse en parte de la decoración y ayudar a construir una oficina más moderna, ordenada y acogedora.

Y tampoco hacen falta grandes reformas para ello. Una pincelada de verde sobre el escritorio, una estantería con personalidad, algo de color o una textura inesperada pueden marcar la diferencia.

Porque si vamos a pasar buena parte del día entre cuatro paredes, qué menos que conseguir que sean cuatro paredes en las que apetezca estar.

Privacidad y diseño

Cabina perfecta para locutar o reunirse. Qyros

La cabina acústica Qyos de Actiu demuestra que funcionalidad y decoración pueden ir de la mano, convirtiendo un elemento pensado para ganar privacidad en una pieza capaz de aportar personalidad.

Su diseño contemporáneo, de líneas limpias y paredes acristaladas, permite integrarla en oficinas abiertas sin romper visualmente el ambiente. La posibilidad de escoger entre diferentes acabados y tonalidades ayuda, además, a jugar con la decoración y crear pequeñas áreas diferenciadas dentro de una misma estancia.

Más allá de ofrecer un lugar tranquilo para reuniones, llamadas o momentos que requieren mayor concentración. Combínala con plantas, mobiliario de madera, iluminación cálida o pequeños detalles de color.

Está pensada para dos personas y parte de un precio aproximado de 8.000 euros, que puede variar en función de la configuración y los acabados elegidos.

El orden también decora

Muy útil para no perder tus bolígrafos preferidos. The Maise

Un escritorio despejado puede cambiar por completo la perspectiva de la jornada laboral. El organizador Seili de The Masie convierte los pequeños objetos del día a día en parte de la decoración, reuniendo bolígrafos, lápices y otros accesorios en una pieza tan práctica como vistosa.

Fabricado en dolomita, su diseño de formas redondeadas y su tono naranja terra aportan una pincelada de color capaz de romper con la sobriedad habitual de estos espacios. Sobre una mesa de madera o acompañado de tonos blancos, beis y neutros, puede convertirse en ese detalle que aporta calidez y personalidad al conjunto.

Una forma sencilla de mantener cada cosa en su sitio sin renunciar a una oficina cuidada y con estilo. Tiene un precio de 21,95 euros.

Capacidad de adaptación

Perfecta para videollamadas o conversaciones en equipo. Qyros

El escritorio sigue siendo el gran protagonista de cualquier centro de trabajo, pero su diseño también puede contribuir a crear un espacio más atractivo y dinámico. La mesa Power de Actiu apuesta por unas líneas depuradas y contemporáneas que permiten mantener un ambiente ordenado y visualmente ligero.

Diseñada por ITEMdesignworks, su carácter versátil permite crear diferentes composiciones, desde puestos individuales o compartidos hasta mesas de reunión y áreas directivas.

Además, existen versiones elevables que permiten alternar entre trabajar sentado y de pie, aportando movimiento a la jornada sin renunciar a una estética cuidada.

En tonos neutros puede convertirse en una base perfecta sobre la que jugar con el resto de la decoración: una silla de color, plantas, lámparas o pequeños accesorios pueden encargarse de aportar personalidad.

Una propuesta pensada para conseguir una oficina funcional, pero también agradable, actual y con identidad propia. Su precio parte de unos 657 euros, aunque puede variar considerablemente dependiendo del tamaño, los acabados y la configuración elegida.

Un icono

La luz necesaria para trabajar de forma adecuada. Castro Seis

Hay piezas que consiguen elevar la decoración por sí solas. La lámpara Flowerpot VP9 de &Tradition, diseñada por Verner Panton, recupera uno de los diseños más reconocibles de finales de los años 60 y lo adapta a los espacios actuales en una versión portátil y de líneas redondeadas. Es la prueba de cómo con un único gesto, puede cambiar todo el ambiente.

Un toque personal

Estantería minimalista para vestir con sencillez la oficina. Zara Home

Libros, revistas y publicaciones pueden convertirse en parte de la decoración si sabemos cómo presentarlos. Los sujetalibros de madera y metal de Zara Home permiten mantenerlos en orden mientras añaden ese pequeño detalle que eleva la experiencia.

La combinación de la calidez de la madera con el acabado del metal consigue un equilibrio elegante y sobrio, fácil de integrar tanto en despachos clásicos como en oficinas más contemporáneas.

Junto a libros de arte, arquitectura o fotografía, alguna planta y pequeños objetos decorativos, ayudan a crear una composición con personalidad sin necesidad de llenar cada espacio.

Su precio es de 29,99 euros.

La clave es separar

Biombos de hoja para establecer un orden. Qyros

Dividir una oficina no tiene por qué significar levantar paredes.

La colección Split de Actiu propone utilizar paneles divisorios para generar áreas más recogidas y aportar cierta intimidad a cada puesto de trabajo, sin perder la sensación de amplitud propia de las salas abiertas.

Sus formas sencillas y la variedad de tejidos y colores disponibles permiten convertir un elemento funcional en un recurso más de la decoración. Tonos neutros para conseguir un acabado sereno y elegante, vibrantes para delimitar zonas o diferentes combinaciones para romper con la monotonía son algunas de las posibilidades que ofrecen.

Además, Split ayuda a mejorar el confort acústico y reducir las distracciones, algo especialmente interesante en oficinas compartidas.

Sin duda, una solución discreta que permite conseguir ambientes más agradables y personales sin recargar la estancia. Su precio puede situarse aproximadamente desde los 200 euros por panel, aunque varía según la configuración escogida.

Desde abajo

Un toque diferente y colorido para tu espacio de trabajo. La Redoute Intérieurs

Reservadas durante mucho tiempo para salones y dormitorios, las alfombras también pueden tener un lugar privilegiado en la oficina. Esta de Mapoésie x La Redoute Intérieurs es una buena forma de romper con la sobriedad y conseguir un resultado más cálido y personal.

Su diseño geométrico aporta dinamismo, mientras que el algodón ayuda a introducir una textura más agradable entre escritorios, sillas y muebles de líneas rectas. Colocada bajo una mesa de reuniones, en un despacho o delimitando una pequeña zona de descanso es la alternativa ideal a los separadores si no son tu solución favorita.

Su precio ronda los 169 euros, aunque puede variar dependiendo del tamaño.

Un poco de verde

Crea un ambiente natural. IKEA

A veces, lo más sencillo es lo que consigue cambiar por completo un espacio. La planta HIMALAYAMIX de IKEA permite introducir un pequeño toque de naturaleza en la oficina sin ocupar demasiado, perfecta para colocar sobre el escritorio, una estantería o junto a otros objetos decorativos.

Su tamaño reducido permite jugar con ella en diferentes rincones y utilizarla para romper con los tonos neutros y las líneas rectas habituales del mobiliario de trabajo. Su precio es de 3,99 €.