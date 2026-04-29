El lujo de tener una casa con personalidad: tres interioristas te explican cómo actualizar la tuya sin que pierda su esencia

Pinterest, Instagram, revistas... ¿Acaso hubo alguna vez tantas facilidades para imaginar cómo podría ser una casa como ahora? En 2026, este proceso que en el pasado hubiera requerido un plus de creatividad puede simplificarse hasta el punto de guardar referencias para acabar con una carpeta llena de cocinas impecables y baños que parecen sacados de hotel.

El problema llega al decidir, porque lo que funciona en las fotos no siempre lo hace en el día a día. Las redes y el nacimiento de los ya bautizados como decoinfluencers han tenido efectos positivos sobre nuestras decisiones, sí, pero su presencia también entraña el riesgo de que, si sólo nos inspiramos en los gustos de otros, acabemos creando hogares sin identidad.

¿Quién no ha estado en uno de esos salones que parecen prefabricados? Están bien planteados, pero cuesta reconocer en ellos una identidad. Como si cualquiera pudiera habitarlos. Este problema es más habitual de lo que parece, y es por eso que Casa Decor, el mayor escaparate del interiorismo en España, tiene ahora más sentido incluso que cuando nació en 1992.

Aquí no se viene sólo a mirar, se viene a entender. A ver cómo se toman decisiones cuando los metros son limitados, cuando hay que resolver usos distintos. "Vivimos rodeados de estancias bonitas, bien ejecutadas, estéticamente correctas, pero no todas tienen carácter", plantea Olga Trapero, directora de Marketing y Comunicación de Grupo ALVIC.

El pasado lunes, 27 de abril, la comunicadora moderó la mesa redonda El lujo de ser único: la piel y el alma de los espacios, un título que reivindica que las superficies —la especialidad de la compañía desde 1965— son mucho más que un acabado: son la presencia, el lenguaje y la primera impresión de cualquier rincón.

Una idea que conecta con el ADN de Grupo ALVIC, una empresa que ha construido su trayectoria sobre la innovación en materiales capaces de transformar la forma en que percibimos y habitamos los hogares.

Para apoyar su argumento invitó a subir al escenario de Casa Decor —en el número 11 de la calle San Agustín, en Madrid— a los tres estudios responsables de los proyectos de la firma en la exposición, que explicaron en qué dirección avanza la decoración del futuro.

De izquierda a derecha, Olga Trapero, CMO del Grupo ALVIC; Lucía González-Orús, del estudio PersonalK; Héctor Ruiz-Velázquez, de la firma que lleva su nombre; y Cristina Rebuelta, de Rebuelta Domecq. Cedida Grupo Alvic

La conversación se articuló en torno a tres conceptos: mente, cuerpo y descanso, materializados en las creaciones presentadas por los participantes.

Estancias que se adaptan

El proyecto que remite a la psique es el de PersonalK, firma fundada por Pilar Alberola y Lucía González-Orús. Su propuesta es un salón biblioteca concebido junto a Neolith bajo el concepto Entre superficies y palabras: una reinterpretación de ese lugar de encuentro que antes ocupaba un papel central en muchas casas.

La biblioteca 'Entre superficies y palabras' diseñada por PersonalK. Cedida Grupo ALVIC

El espacio se organiza a partir de grandes librerías, una mesa central de gran formato y varios muebles diseñados para asumir distintos usos, desde almacenaje hasta mueble bar. La idea, más que reproducir una sala de estar clásica, es recuperar su función como núcleo social y emocional: leer, conversar, escuchar música, reunirse o sencillamente estar.

Lo más interesante aparece al recorrer la habitación. Desde uno de los lados, las librerías quedan ocultas detrás de unos paneles que reducen el ruido visual y ordenan la escena. Desde otro, aparecen de golpe, con libros, objetos y capas de información. La misma estancia puede sentirse más serena o más vivida según desde dónde se mire.

El proyecto nace de un recuerdo personal. González-Orús evocó una biblioteca familiar de sus abuelos donde convivían varias generaciones al margen de la irrupción de las pantallas. "Estábamos presentes", dijo durante la jornada. Ese detalle no es anecdótico: resume la intención de la obra, que busca devolver al salón una función de pausa y convivencia.

También hay decisiones técnicas que refuerzan esa idea. El techo absorbente reduce el sonido y permite hablar sin esfuerzo, algo fundamental en un ambiente pensado para la conversación. "Cuando la mente para, el cuerpo lo nota", defendió la representante de la dupla de interioristas.

La estancia incorpora, además, referencias biográficas. Hay un guiño a Salamanca, origen familiar de González-Orús, y una frase inscrita en las paredes: "Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca". Una cita que resume la visión de PersonalK: frente a la casa hiperconectada, siempre valdrá la pena tener un lugar donde recuperar tiempo de calidad.

En esta propuesta, Grupo ALVIC aparece a través del diseño Syncron Ondara 02, inspirado en Le Corbusier y presente tanto en el revestimiento como en el mobiliario. Inspirado en la nobleza del nogal en su versión más exótica, este aporta continuidad y una identidad arquitectónica marcada, reforzando esa sensación de sala envolvente y actual.

El futuro: wellness periférico

El proyecto ligado al cuerpo fue el de Héctor Ruiz-Velázquez. El arquitecto lleva años investigando el espacio mínimo y una pregunta que motiva su trabajo: ¿cómo puede una vivienda pequeña sostener al ser humano, mejorar su día a día e incluso contribuir a "activarlo"?, planteó en su intervención.

El espacio 'Sand Stone' concebido por Héctor Ruiz Velázquez. Nacho Uribesalazar Grupo ALVIC

Sand Stone, diseñado para Technogym, parte del reto de integrar el bienestar en casa sin que el resultado parezca un gimnasio. Hasta ahora, el wellness se ha asociado a lugares externos —spas, centros deportivos, clínicas— o, como mucho, al baño. El experto plantea en Casa Decor la posibilidad de llevarlo al conjunto de la vivienda.

En este sentido, el loft se organiza mediante dos grandes volúmenes que cruzan la estancia. El más bajo está pensado para el movimiento y la interacción con el cuerpo; otro, más elevado, se destina al descanso. Así, ejercicio y pausa conviven en un mismo ambiente sin necesidad de compartimentar.

"A menudo cometemos el error de pensar en metros cuadrados y no en cúbicos", recalcó el arquitecto para explicar mejor su propuesta, una en la que la altura deja de ser secundaria y se convierte en una herramienta. El cuerpo sube, baja, se estira, se apoya, recorre la vivienda de otra manera. La casa que él concibe no es plana.

Visualmente, el conjunto se construye en tonos crema, con una materialidad neutra, orgánica, muy primigenia. Los acabados minerales aportan estructura; la madera introduce una escala más humana. "Nos baja el ritmo", apuntó sobre esta Ruiz-Velázquez. Esta elección trasciende lo estético y permite explorar la relación física con el entorno.

Uno de los aciertos del proyecto está en la integración de las máquinas de fitness. No aparecen como objetos independientes ni interrumpen la lectura del conjunto. Quedan absorbidas por los volúmenes y pasan a formar parte del lenguaje arquitectónico. De este modo, la tecnología se mimetiza con el resto de la estructura.

Aquí las superficies de ALVIC ayudan a construir esa continuidad visual y sensorial que hace que los equipos no parezcan un añadido. Diseños como Syncron Terra 01, Ondara 01 y Velázquez 01 refuerzan el carácter mediterráneo del conjunto, aportan calidez y permiten que la tecnología de Technogym se una a la piel del espacio.

La luz hará el resto

Tras pasar un día entre libros y rincones wellness, es momento de descansar plácidamente. El proyecto de Rebuelta Domecq responde a esa necesidad tan humana a través de su suite, desarrollada bajo el concepto Órbita y materia y que reinterpreta la noche desde una mirada muy simbólica.

La suite 'Orbita e Materia' diseñada por Estudio Rebuelta Domenq Nacho Uribesalazar

Cristina Rebuelta, impulsora del estudio junto a su hermana Almudena, explicó que la propuesta se apoya en dos conceptos. Uno es narrativo: usa la Luna para hacer referencia a la nocturnidad. Aparece en una lámpara concebida como un satélite, en la chimenea, en reflejos... El segundo es material: una base arquitectónica clásica actualizada con acabados actuales.

La luz es el verdadero hilo conductor. Los espejos la multiplican y los acabados con brillo introducen profundidad. La iluminación artificial se trabaja junto a la natural para modular la atmósfera. "El estudio de la misma te da muchísimas posibilidades", contó la interiorista durante el encuentro.

El proyecto parte de la recuperación de elementos tradicionales como molduras y proporciones y la integración de otros innovadores como texturas metálicas, transparencias y textiles de alta gama. Esta combinación genera un equilibrio entre tradición y modernidad que define la identidad del espacio.

Al recorrer la sala, el espectador nota esa intención de construir una atmósfera propia y envolvente a través del juego de materiales, lo que ha sido posible gracias a los diseños de la nueva colección de ALVIC Luxe Midnight Purple y Zenit Moonlight Bronze, que introducen un aire moderno, sofisticado y de gran expresividad al conjunto, inspirado en la superficie de la luna que conecta con lo que quiere transmitir el espacio.

Las lecciones de los expertos

Durante la jornada, los tres estudios acompañaron a periodistas, profesionales del sector e invitados en un recorrido por las propuestas de Casa Decor para 2026. La visita permitió ver de cerca una edición marcada por la diversidad de conceptos y por la exploración de superficies, reflejos, texturas y soluciones acústicas.

Cada autor explicó las claves de su proyecto, pero fue en la conversación moderada por Trapero donde muchas de esas ideas se tradujeron en aprendizajes útiles para cualquiera que esté pensando en su hogar. La primera tiene que ver con la escala: en viviendas compactas, no basta con mirar la planta. Hay que pensar también en volumen.

Ruiz-Velázquez fue claro al señalar uno de los errores más frecuentes: subdividir demasiado. En casas pequeñas, compartimentar puede reducir las posibilidades de uso y hacer que todo parezca más limitado. Trabajar con continuidad, repetir materiales en suelo y pared o utilizar superficies reflectantes puede ayudar a ampliar la percepción sin añadir metros.

Rebuelta defendió la clave de su último trabajo: la luz. No siempre hace falta recurrir al espejo como truco evidente. Un acabado de alto brillo, bien colocado, puede generar profundidad y sensación de perspectiva. La iluminación natural y artificial bien pensada también permite transformar la escala y el carácter de una estancia.

Igualmente, la charla desmontó otro falso mito: brillo y mate no tienen por qué excluirse. Pueden convivir si responden a una intención. Ruiz-Velázquez lo defendió con una metáfora: "La arquitectura es como una canción". La cuestión no es elegir un único registro, sino más bien saber qué se quiere componer.

En la selección de materiales, los tres coincidieron en varios criterios. Se habló de alma y de la relación con la persona que va a habitar el lugar. Trapero sintetizó sus recomendaciones en tres conceptos: durabilidad, coherencia y capacidad de emocionar.

Grupo ALVIC introduce aquí su propia lectura. La compañía, nacida como empresa familiar hace más de seis décadas y hoy presente en más de 130 países, defiende que la belleza exterior debe sostenerse con un buen interior: resistencia, trazabilidad, valores... Todo cuenta, porque la piel es lo primero que se ve, pero lo que hay debajo siempre termina revelándose.

Los ponentes durante su conversación en Casa Decor 2026. Cedida Grupo ALVIC

La última lección tiene que ver con el lujo. Trapero recordó que "ya no se trata de ser ostentosos": la exclusividad hoy tiene que ver con la posibilidad de ser únicos y mostrar cómo queremos ser vistos. Esa diferenciación es clave para compañías como Grupo ALVIC, que trabaja con soluciones capaces de adaptarse a cada proyecto, idea y emoción.

Desde su Centro de Innovación, desarrolla superficies específicas que dan respuesta a las necesidades de decoradores y arquitectos. Esta capacidad de adaptación explica su consolidación como uno de los actores de referencia del sector: no sólo por su músculo productivo, también por su papel como catalizador de tendencias capaz de ampliar las posibilidades del diseño.

Tras recorrer los tres proyectos presentados por Grupo ALVIC, la conclusión no es que debamos copiar una biblioteca, un loft wellness o una suite inspirada en la Luna. La clave está en entender qué decisiones hacen que una casa tenga sentido para quienes la habitan.

¿Fácil? No, es el punto más complicado. Aunque también es justo ahí donde tenemos la oportunidad de crear algo que nos represente de verdad.