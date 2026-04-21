Cosentino y la revolución mineral de las superficies en Casa Decor 2026: un espacio donde la materia cobra vida

Desde el 9 de abril y hasta el 24 de mayo, en el número 11 de la calle San Agustín conviven 47 espacios que dibujan el futuro del interiorismo desde el presente.

Un año más, como lleva sucediendo desde 1992, Casa Decor, la gran plataforma de diseño, tendencias y estilo de vida, hace florecer su propia primavera.

En el evento hay hueco para apuestas muy dispares que aportan riqueza al conjunto, hablando cada una su propio idioma, pero construyendo un lenguaje común. En esta ecuación, por supuesto, no podía faltar la casa almeriense Cosentino.

Su presencia va de la mano de Summumstudio, la consultoría de diseño estratégico liderada por José María Gimeno y Andrés Navarro.

Hace unas semanas, Alicia García, directora general de Casa Decor, anticipaba que el agua sería una constante en esta edición. Manantial es el espacio conceptual en el que Cosentino busca reflejar su nueva marca de superficies minerales ĒCLOS®.

El pasado mes de octubre, esta apuesta vio la luz en el Teatro Real, convirtiéndose en una cita ineludible para los amantes de la arquitectura y el buen hacer.

El agua, fundamental en Casa Decor 2026 y también en la instalación de Cosentino. Cedida

En la prestigiosa exposición anual, las raíces, el ADN de la nueva joya de la empresa almeriense se activa, brota y toma forma —casi como si se tratase de algo natural— dándole vida a la arquitectura y al interiorismo. ¿Sus mejores bazas para ello? Aplicaciones funcionales, estéticas y repletas de simbolismo.

Este tándem desemboca en una vivencia sensorial en la que el material va más allá de su presencia física. Un diálogo abierto entre cada uno de los componentes que da lugar a una fructífera conversación.

"El agua es el elemento conductor del proyecto, estableciendo un vínculo directo con la esencia del material y recorriendo el espacio como una metáfora de fluidez, transparencia y claridad, cualidades intrínsecas a ĒCLOS®", afirma José María Gimeno de Summumstudio.

"Por su parte, la interacción entre luz y materialidad crea una experiencia visual cambiante, en constante diálogo con el entorno", añade.

Manantial by SUMMUNSTUDIO, se encuentra en la Planta Segunda – Espacio 25, de Casa Decor.

La apuesta de Cosentino

A pesar de que Cosentino presentó ĒCLOS® el pasado mes de octubre, su presencia en la muestra es una especie de puesta de largo; una presentación en sociedad ya de forma más afianzada.

De este modo, la nueva categoría de superficies minerales con diseño integrado por capas encaja en el evento como una innovación disruptiva con características diferenciales.

Entre estas, destaca la integración 3D, de la mano de la tecnología INLAYR®, que aporta a este tipo de propuestas la tridimensionalidad con vetas y patrones únicos. Además de un tacto natural y una estética que eleva su nivel.

Otro concepto fundamental en esta edición de Casa Decor es la sostenibilidad. "Fuimos pioneros al respecto. Ya lo integramos en un manifiesto en 2020", explicaba hace apenas unas semanas a este vertical Alicia García.

Como no podía ser de otro modo, Cosentino con ĒCLOS® también adopta el término, aliándose con la campaña #CasaDecorSostenible. De hecho, cuando termine la exposición, los elementos principales se recuperarán para incluirlos en nuevos espacios de la marca, alargando su vida útil.

Por otra parte, estas superficies no contienen sílice cristalina y varios de los colores disponibles tienen casi un 90% de material reciclado.

Los tonos neutros se funden en el 'corner' de Cosentino, siempre elegante y sofisticado. Cedida

De acuerdo a José María Gimeno, "el proyecto de arquitectura interior pone en valor la funcionalidad de ĒCLOS® como sistema integral, demostrando cómo una única materialidad es capaz de resolver múltiples aplicaciones dentro del espacio. La superficie se pliega, se extiende y se transforma para dar respuesta a diferentes usos generando un lenguaje coherente y continuo".

Tajnar es uno de los diseños de la primera colección de ĒCLOS® y es el protagonista de Manantial. Atrae de la pieza su suave fondo beis claro —quizás más inesperado en este contexto— con unas vetas que lo vertebran de forma sutil en un tono algo más oscuro.

Esto funciona como engranaje para que cada uno de los elementos del corner encaje de forma precisa pero no forzada. La misma estética se aplica en el suelo con distintos despieces, en el revestimiento de paredes, encimeras y cajones. Igualmente, marca la diferencia en la impresionante estructura de más de 400 kilos que cuelga del techo.

En la estructura central también se ha colado el color Phantome de ĒCLOS®. En la puerta corredera de acceso se ha plasmado un collage a modo de muestrario con todas las propuestas de los primeros colores de la nueva apuesta.

El papel de la luz es fundamental. Cedida

En otros espacios

La firma española no está presente sólo en su propio espacio, sino que también se integra en otros cuatro.

Marta Miñarro se encuentra al frente de Lemon Studio, la encargada de firmar La Caja, para el Espacio Schmidt —Planta Segunda – Espacio 25—. El concepto que se plasma es el de la caja dentro de la caja. ¿De qué modo? En la presentación, un único módulo de armario que se repite y se transforma, dando lugar a una gran estructura habitable.

El papel de Cosentino en este caso consiste en aportar Dekton® Nara en el ambiente de cocina y la isla, y Dekton® Somnia en la chimenea.

Igualmente, la casa almeriense se encuentra en Habiter, de Leroy Merlin —Planta Cuarta – Espacio 38—. Ana Devesa y José Agenjo están detrás de una creación acogedora donde todo respira calma: desde la chimenea hasta los textiles. Cosentino aporta Silestone® Calacatta Gold en las embocaduras que articulan la instalación.

En la misma planta se cambia de ambiente, en concreto, llega el momento del mundo del baño en Tarimec —Espacio 42—, con Joan Carles Navarro y Monika Rovira de AIA. El nombre de este rincón es Estratos. Con esta propuesta, el lugar torna en algo más, una especie de ritual inmersivo que incorpora el wellness contemporáneo y el diseño biofílico.

Aquí también convergen luz, materia y sección, tres elementos que evolucionan con el recorrido. Cosentino interviene con Dekton® Nacre en la encimera del baño y el plato de ducha.

Por último, aparece el nombre de la firma Trae —Planta Cuarta – Espacio 43—, con la que colabora Inmaculada Recio, dándole un toque elegante a la cocina. En La Cuisine Bourgogne Dorée se combina la riqueza del burdeos con destellos dorados. Una mezcla tonal que oscila entre el lujo, la sobriedad y la calidez.

Líneas puras, materiales nobles y objetos que están porque tienen algo que contar. Aquí, la estética y la funcionalidad reman en la misma dirección. Cosentino está presente con Silestone® Versailles Ivory en la isla y la mesa de la cocina, y Scalea Rosso Lepanto en las encimeras.

En Casa Decor 2026, ĒCLOS® dialoga entre agua, luz y materia. Abandona las superficies, sus raíces, para convertirse en algo más. No sólo se queda en lo que es, sino que se transforma con el que habita el espacio. Así, la firma, desde el presente, comienza a fundirse con el futuro.