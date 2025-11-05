El cuadro 'El Tránsito de la Virgen' regresa al Museo Sefardí de Toledo casi dos siglos después

El cuadro 'El Tránsito de la Virgen', del pintor toledano Juan Correa de Vivar, ha regresado al espacio que le da nombre y del que salió hace casi dos siglos tras la desamortización y la supresión de las órdenes militares.

La obra, cedida temporalmente por el Museo del Prado, podrá visitarse en el Museo Sefardí de Toledo hasta el 15 de febrero.

La directora del Museo Sefardí, Carmen Álvarez, ha destacado durante el acto de presentación que se trata de "un lujo, una oportunidad y un honor ser testigos de la histórica vuelta" de esta obra maestra del Renacimiento español, calificándola como "un gran proyecto expositivo distinto y de carácter histórico para la vida de esta institución".

Cuadro 'El Tránsito de la Virgen'. Javier Longobardo

Álvarez ha explicado que la exposición cumple con un triple propósito. En primer lugar, recuperar una pieza clave del patrimonio toledano, devolviendo "al patrimonio y la memoria cultural de la ciudad, 200 años después, la pintura a su emplazamiento original", el arcosolio de su capilla en la iglesia del Tránsito.

Exposición 'Maniera'

En segundo lugar, el retorno del cuadro se integra en la exposición 'Maniera', que se inaugurará el 12 de noviembre bajo el subtítulo 'Un cuadro, un edificio, un nombre', con la intención de establecer un diálogo entre pintura y arquitectura original, así como entre creación artística y contexto histórico.

Por último, el museo ha preparado una programación cultural especial hasta febrero, que incluirá el seminario 'Maniera', organizado junto con la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Museo del Greco, además de conferencias sobre el archivo cristiano del museo y un concierto inspirado en la obra.

Historia del cuadro

El conservador del Museo Sefardí, Guillermo de Rojas, ha recordado que 'El Tránsito de la Virgen' fue encargada por Íñigo de Ayala y Rojas, comendador de la Orden de Calatrava, a mediados del siglo XVI para su monumento funerario.

En la pintura, se representa al propio Íñigo de Ayala arrodillado con el manto blanco de la orden, mientras que en las ventanas laterales figuran los escudos familiares de Ayala y Rojas.

Retos técnicos

La obra, concebida para el espacio que hoy ocupa el Museo Sefardí, formó parte esencial del edificio, que con el tiempo dio nombre a la iglesia del Tránsito y al barrio toledano donde se encuentra.

De Rojas ha reconocido que el retorno ha supuesto "retos y dificultades técnicas", ya que el museo no dispone de una sala de exposiciones temporales, lo que ha obligado a diseñar una nueva museografía adaptada al espacio. "Esto es un hito para el Museo Sefardí y para la ciudad de Toledo", ha subrayado.